Brugg «Nicht alle aus dem Atelier wollen an die Front»: Vor zehn Jahren gingen im «WärchRych» die ersten Artikel über die Theke Der Verkaufsladen der Heimgärten Aargau feiert im Oktober ein Jubiläum. Wie das Brugger Lokal entstand und wer dort arbeitet.

Den Frauen, die im Atelier und im Laden arbeiten, wird Raum zur persönlichen Entfaltung geboten, erklären Sina Debrunner (links), Co-Geschäftsführerin der Heimgärten Aargau, und Barbara Hochreuter, Co-Teamleiterin des Ateliers Brugg. Bild: Jennifer Derrer

Im Jahr 1975 wurde die Schwesterinstitution des heutigen Heimgarten Aarau, der Heimgarten Brugg, in Betrieb genommen. Die beiden Institutionen bieten erwachsenen Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen Lebensraum, Begleitung und Unterstützung im Alltag, um eine selbstbestimmte Lebensgestaltung zu ermöglichen.

Seit dem Jahr 2020 treten die beiden Standorte gemeinsam und unter einer Führung als Heimgärten Aargau auf. Vor zehn Jahren entschieden sie sich dazu, ein freies Lokal in der Brugger Altstadt anzumieten und es als Verkaufsladen zu nutzen.

Die Eröffnung des «WärchRych» fand schliesslich am 25. Oktober 2013 statt. Durch die Verlegung des Ateliers aus dem bisherigen Wohnhaus und die Einrichtung des Ladens konnte «privat» und «arbeiten» besser getrennt werden: Die Frauen verlassen das Haus, um zur Arbeit zu gehen.

Dieser Schritt helfe dabei, eine Alltagsstruktur aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen, erklären Barbara Hochreuter, Co-Teamleiterin des Atelier/WärchRych Brugg, und Sina Debrunner, Co-Geschäftsführerin der Heimgärten Aargau und Bereichsleiterin Tagesstruktur.

Heute arbeiten abwechselnd fünf bis sechs Klientinnen im Laden, der von Dienstag bis Freitag von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet ist. Weitere 20 bis 30 Mitarbeiterinnen sind im Atelier in Brugg beschäftigt.

Saisonales Angebot: Von Wollsocken bis Geschenkböxli

Nicht alle, die im Laden tätig sind, wohnen in der Institution, einzelne nutzen das Tagesstruktur-Angebot. Dies sei ein Angebot des Kantons für Frauen mit einer Invalidenrente, beziehungsweise einer laufenden Anmeldung für diese.

Fünf bis sechs Frauen arbeiten abwechselnd im Verkaufsladen in der Brugger Altstadt. Bild: Jennifer Derrer

Sowohl im Atelier als auch im Verkaufsladen werden verschiedene Produkte hergestellt. Die Klientinnen der Heimgärten haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie auch im Verkauf arbeiten möchten. «Nicht alle aus dem Atelier wollen an die Front», erklären die beiden Co-Leiterinnen.

Das Angebot im «WärchRych» sei saisonal und werde regelmässig angepasst. Von Wollsocken über filigrane Papiergirlanden bis zu Geschenkböxli – im Atelier und im Laden entstehen die unterschiedlichsten handgefertigten Unikate.

Laut Debrunner und Hochreuter werde den Frauen während ihrer Arbeit Raum zur persönlichen Entfaltung geboten. Neu werden auch Nahrungsmittel wie gewürzte Nüsse, die in der Küche der Institution hergestellt werden, im Lokal angeboten.

Im Mai 2017 übernahmen die Heimgärten zusätzlich noch die Kinderkleiderbörse «ChinderRych» in der Altstadt. Auf Nachfrage erklärte Hochreuter, dass das Geschäft nach wenigen Jahren wieder geschlossen wurde, da es nicht mehr profitabel war.

Ein Blick hinter die Kulissen für Besucherinnen und Besucher

Die beiden Schwesterinstitutionen arbeiten eng zusammen, wie die Co-Leiterinnen betonen. So werden in Brugg auch Produkte aus Aarau verkauft und umgekehrt. Zusätzlich haben die Frauen die Möglichkeit zur Abwechslung in der anderen Stadt zu arbeiten.

Die Heimgärten erhalten ab und zu auch Produktionsaufträge von Firmen, etwa das regelmässige Folieren der Bücher für die Stadtbibliothek Brugg. Die Institution übernehme, soweit möglich, gerne auch Bestellungen von Privatpersonen.

Gelegentlich erhalten die Heimgärten Aargau Spenden, wie zum Beispiel Wolle oder Stoff. Bild: Jennifer Derrer

Die Klientinnen würden es sehr schätzen, wenn ihre Produkte verkauft werden, und freuen sich, wenn sie zum Beispiel jemanden auf der Strasse mit einem ihrer Artikel wiedererkennen. Dies stärke ihr Selbstbewusstsein und sei motivierend.

Das Material, das verarbeitet wird, wird von den Heimgärten Aargau zur Verfügung gestellt. Sie erhalten auch gelegentlich Spenden, wie Wolle oder Stoff. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn Haushalte aufgelöst werden. «Wir schätzen den Nachhaltigkeitseffekt sehr», betont Debrunner.

Das «WärchRych» feiert am Samstag, 28. Oktober, das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen. Von 10 bis 16 Uhr sind die Türen im Laden an der Hauptstrasse 48 und im Atelier an der Altenburgerstrasse 49 in Brugg geöffnet.

Bei Kaffee und Kuchen könne die Besucherschaft einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich mit den Klientinnen sowie Mitarbeitende austauschen. Am Glücksrad gelte es zudem Gewinne einzustreichen.