Brugg Neuorganisation: Aus den Sozialen Diensten wird jetzt die Abteilung Gesellschaft Am 1. Juni gibt es bei der Stadt Brugg eine Abteilung, die in die Fachbereiche Gesellschaft, Schulsozialarbeit und Soziale Dienste aufgegliedert ist. Grund für die Anpassung sind neu geschaffene Stellen.

Wie die Stadt Brugg mitteilt, gibt es ab Juni die Abteilung Gesellschaft. Bild: René Schneider (1. 7. 2022)

Der Bereich Gesellschaft habe in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, schreibt die Stadt Brugg in einer Mitteilung. «Mit den im Oktober 2022 zusätzlich gesprochenen Stellenpensen trägt der Einwohnerrat diesem Aspekt Rechnung.»

An der Sitzung vom 21. Oktober 2022 entschied der Einwohnerrat, für den Fachbereich Gesellschaft 100 Stellenprozente zu schaffen, befristet auf 3 Jahre und 5 Monate. Ebenfalls wird der Fachbereich Schulsozialarbeit ausgebaut. Für die Schulsozialarbeit wurde die Schaffung von 230 Stellenprozenten per 1. August 2023 beschlossen und für die Jugendarbeit ab dem selben Datum 60 Prozent.

Aktuelle Themen effizient bearbeiten

«Die neu geschaffenen Stellen führten dazu, die Struktur der Abteilung Soziale Dienste anzupassen und in drei Fachbereiche aufzuteilen», heisst es in der Mitteilung. Somit wird ab Donnerstag, 1. Juni, aus den Sozialen Diensten die Abteilung Gesellschaft mit folgenden Fachbereichen: Gesellschaft (Alter, Gesundheit, Integration, Jugendarbeit/Piccadilly, Sozialindizierte Quartierentwicklung), Schulsozialarbeit (Beratung, Intervention/Projekte, Prävention), Soziale Dienste (Persönliche Hilfe, Materielle Hilfe, Massnahmen der Sozialen Prävention, Kindes- und Erwachsenenschutz sowie SVA-Zweigstelle). Insgesamt verfügt die Abteilung Gesellschaft per 1. Juni über 990 Stellenprozente.

So ist die neu konzipierte Abteilung aufgebaut. Grafik: zvg

Die Neuorganisation ermögliche es dem Ressort Gesellschaft, die aktuellen gesellschaftlichen Themen fachkundig und effizient zu bearbeiten sowie den relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen ausreichend Rechnung zu tragen, so die Stadt Brugg. (az)