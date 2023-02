Brugg Neues Restaurant und Shop sind eröffnet – das kommt bei der «Brummi»-Tankstelle im Retrostyle auf den Tisch Am Valentinstag hat die Voegtlin-Meyer AG den «Cholehof» im Brugger Wildischachen offiziell in Betrieb genommen. Für Lastwagenfahrende will die Firma bald spezielle «Packages» bieten.

Im Restaurant mit insgesamt 35 Plätzen werden sowohl kalte als auch warme Speisen geboten. Maja Reznicek

An der Wildischachenstrasse 6 riecht es am Dienstag nach Eröffnung. Das Feuer lodert unter dem Holzkohlegrill und ein rauchiger Duft liegt über der geladenen Gesellschaft. In weniger als einer Stunde sollen die ersten «normalen» Gäste in den Gastroshop strömen.

Martin Gautschi, Inhaber der Voegtlin-Meyer AG. Alex Spichale

Martin Gautschi verliert bei seiner Begrüssung denn auch keine Zeit. Der «Cholehof» sei ein Leuchtturmprojekt für die Voegtlin-Meyer AG. Deren Inhaber sagt:

«Tankstellen mit Shop kennt man mittlerweile von uns, neu ist das Gastrokonzept.»

Drei Millionen Franken hat das Unternehmen sich das Vorhaben im Brugger Wildischachen kosten lassen. Eine Tankstelle im Retrostyle mit acht Tankplätzen sowie ein Holzbau mit einem Einkaufs- und einem Restaurantbereich sind seit Juli 2022 entstanden.

Laut dem damaligen Medienanlass richtet sich das Angebot insbesondere an Lastwagenchauffeure.

Die Voegtlin-Meyer AG dokumentiert den Baufortschritt in einem Video. Youtube/Voegtlin-Meyer AG

Mit etwas Verzögerung konnte der erste Treibstoff bereits im Dezember bezogen werden, die Türen zum Gastroshop öffneten erst am 14. Februar.

Ab April betreut ein vierköpfiges Team

Insgesamt 35 Sitzplätze hat das Restaurant Cholehof im Innenbereich und auf der Terrasse. Diese auszubauen, überlegt sich Voegtlin-Meyer aktuell, das sei aber noch Zukunftsmusik, erklärt der Leiter Marketing Matthias Forster.

Martin Gautschi, Inhaber der Voegtlin-Meyer AG, eröffnet den Gastroshop am Dienstag feierlich. Maja Reznicek

Auf der Speisekarte des Lokals stehen neben Bratwurst mit Pommes, Fleischkäse mit Spiegelei und Cordon bleu fünf verschiedene Burger vom Holzkohlegrill. Diese seien ebenfalls als Take-away erhältlich, fügt Forster an und ergänzt:

«Später sollen Sommersalate dazukommen, die man auch mitnehmen kann.»

Für Vegetarierinnen und Vegetarier findet sich der Classic-Vegi-Burger und eine Variante der Älplermagronen. Auf den Tisch kommen alle Gerichte in der ersten Woche von 11 bis 20 Uhr. «Wir schauen dann, wie es läuft.» Zurzeit gelten diese Öffnungszeiten gemäss Website für das Lokal wochentags, am Samstag ist ein Besuch von 11 bis 15 Uhr möglich. Ab April kommt auch der Sonntag dazu.

Im Shop setzt das Unternehmen auf sogenannte Schnelldreher, also Produkte mit einer schnellen Umschlagshäufigkeit und -menge. Maja Reznicek

Der Shop ist montags bis samstags zwischen 6 und 20 Uhr geöffnet. Betreut werden die Angebote im Holzbau per April von einem vierköpfigen Team.

Überdachte LKW-Parkplätze sind geplant

Ebenfalls neu im Wildischachen ist eine automatische Waschanlage für LKWs, Busse, Lieferwagen, Wohnmobile und PWs. Ende April sollen zudem überdachte LKW-Parkplätze – für Pausen oder eine Übernachtung – bereitstehen. Wie viele es sein werden, kann Forster aktuell nicht sagen. Ähnlich sieht es bei den Kosten für ein weiteres Angebot aus:

«Wir planen zukünftig Packages, wo die Chauffeure Waschgang, Parkieren und Verpflegung gemeinsam buchen.»

Ab 2024 soll die Tankstelle zudem über zwei Zapfsäulen für Wasserstoff verfügen. Gegen das Baugesuch der Axpo für die nötige Produktionsanlage gab es aber mehrere Einwendungen.

Vor sieben Monaten begann der Bau der Tankstelle inklusive Gastroshop. Maja Reznicek

Im letzten Dezember erklärte der Energiekonzern, dass diese geprüft und im Rahmen des Bewilligungsprozesses bearbeitet werden.

Inwiefern eine Verzögerung für die Voegtlin-Meyer AG absehbar ist, steht nicht fest. Forster ergänzt: «Wir bleiben am Ball.» Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind keine geplant.