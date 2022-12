Brugg Neues Datum für die Städtische Weihnachtsfeier: Das steckt dahinter Bis anhin fand das Fest in der Stadtkirche, an dem immer auch Schülerinnen und Schüler aus Brugg mitwirken, am 25. Dezember statt. Doch das soll ab diesem Jahr Geschichte sein. Der Traditionsanlass wird künftig früher durchgeführt.

Traditionsgemäss ist die Städtische Weihnachtsfeier in Brugg jeweils am 25. Dezember, wie auf diesem Bild von 2017. Doch heuer findet sie bereits früher statt. zvg

Die Festtage rücken näher. Und ganz im Sinne von «Alle Jahre wieder» hängt in Brugg die Weihnachtsbeleuchtung, demnächst findet der Klausmarkt statt und die Städtische Weihnachtsfeier ist ebenfalls aufgegleist.

Doch Moment einmal, etwas ist heuer anders. So manche, die den Flyer der diesjährigen Veranstaltung in den Händen halten, dürften kurz stutzig werden. Denn als Datum ist der Sonntag, 18. Dezember, angegeben. Aber wird der Anlass nicht traditionsgemäss am 25. Dezember durchgeführt?

Weihnachtsbaumkommission empfahl, die Feier zu verschieben

Rolf Zaugg, reformierter Pfarrer von Brugg und Präsident der Städtischen Weihnachtsbaumkommission, welche für die Feier verantwortlich zeichnet, erklärt, wie diese Änderung zu Stande gekommen ist:

«Es hat sich gezeigt, dass der 25. Dezember für die mitwirkenden Schulen immer problematischer wird.»

Rolf Zaugg, Pfarrer und Präsident der Städtischen Weihnachtsbaumkommission. Claudia Meier (11. März 2020)

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler seien an diesem Datum mitten in den Ferien kaum mehr zur Mitarbeit zu gewinnen. Der 25. Dezember sei nicht bloss ein Frei-, sondern auch ein Feiertag. In vielen Familien werde an diesem Tag schon in jahrelanger Tradition gefeiert.

Und da öffentliche Traditionen, wie eben die Städtische Weihnachtsfeier, gleichzeitig an Wert und Wichtigkeit verlören, habe die Kommission dem Stadtrat empfohlen, den Anlass zu verschieben.

In Zukunft soll dieser also stets am vierten Advent stattfinden, ausser der 24. Dezember fällt auf diesen Tag, dann soll schon am dritten Advent gefeiert werden. Unverändert sind hingegen Uhrzeit und Ort; um 17 Uhr in der Stadtkirche Brugg.

Jedes Jahr wirken Schülerinnen und Schüler aus Brugg an der Städtischen Weihnachtsfeier mit. zvg (25. Dezember 2018)

Auch werden wie immer traditionelle Weihnachtslieder gesungen, die Kerzen am Baum spektakulär angezündet und Kinder aus dem Prophetenstädtchen werden mit von der Partie sein. Dieses Jahr sind es die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Schinznach-Bad, die gemeinsam mit der Theologin Maria Daetwyler die Feier gestalten.

Ein Sechstel der Spenden kommt an der Weihnachtsfeier zusammen

Theologin Maria Daetwyler. zvg

Für die Veranstalter ist die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern sehr wichtig. «Wir sammeln am Fest ja für den Städtischen Weihnachtsbaum, die älteste soziale Institution der Stadt Brugg», sagt Rolf Zaugg. «Das Geld kommt vollumfänglich bedürftigen Kindern in Brugg zugute.»

Der Städtische Weihnachtsbaum sei eine Aktion von Schülern für Schüler – und das solle nach der Meinung der Kommission auch so bleiben. Laut Zaugg kommt ein Sechstel der Spenden, die der Städtische Weihnachtsbaum jedes Jahr erhält, jeweils direkt an der Weihnachtsfeier zusammen.