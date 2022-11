Brugg Neues Angebot: Der Stadtrat hat den Lichterweg zum Hexenplatz bewilligt Der Verein Tourismus Region Brugg kann sein Projekt umsetzen – aufgrund der möglichen Strommangellage in vereinfachter Variante.

Der Brugger Lichterweg wird mit vielen Laternen markiert. zvg

Eine elektrische Lichterkette, die zum Brugger Hexenplatz führt, wird es in der Weihnachtszeit zwar nicht geben. Dennoch ist die Freude beim Verein Tourismus Region Brugg gross über die kürzlich vom Stadtrat erhaltene Bewilligung für das jüngste Vorhaben: Infolge der drohenden Strommangellage wird der Lichterweg an elf Abenden im Dezember von der Schützenmatt via Hansfluhsteig und oben über die Treppe hinauf zum Hexenplatz mit vielen Laternen gesäumt werden.

Der Weg dauert zirka 20 Minuten

Die Besucherinnen und Besucher können laut den Organisatoren unabhängig voneinander an den bestimmten Tagen zwischen dem 3. und 18. Dezember dem Lichterweg entlang spazieren und Einsamkeit, den Wald, die Winterstimmung und die Aussicht auf die Stadt Brugg mit der schönen Weihnachtsbeleuchtung geniessen. Der Rückweg ist gleich wie der Hinweg.

Der Hexenplatz bietet einen wunderschönen Ausblick. zvg

Eine Anmeldung für das Begehen des Wegs, der jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr beleuchtet sein wird, ist nicht erforderlich. Auf der Schützenmatt besteht zudem eine Parkmöglichkeit. Der Weg mit 70 Höhenmetern ist in zirka 20 Minuten zu machen. Auf dem Hexenplatz brennt an den Betriebstagen ein wärmendes Feuer. Es sind alle eingeladen, eine Wurst oder ein Raclette mitzunehmen und das gemeinsame Brötle in der dunklen Nacht zu geniessen.

Das Barbaraschiessen ist ein öffentlicher Anlass

Beleuchtet ist der neue Lichterweg am 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17. und 18. Dezember. Der 4. Dezember fällt mit dem Barbaraschiessen zusammen. Der organisierende Verein der Aargauer Unteroffiziere begrüsst es, wenn an diesem Abend der Lichterweg in Betrieb ist. Der Traditionsanlass ist öffentlich. Am 15. Dezember findet die begleitete Abendwanderung mit Peter Belart statt, die ebenfalls allen Interessierten offensteht.

Wenn jemand für einen privaten Spaziergang selber Kerzen anzünden möchte, darf er dies auf dem Lichterweg mit 4-Stunden-Rechaudkerzen machen. Gruppen ab 10 Personen können sich anmelden unter der Nummer 079 754 06 50.

Bei Schlechtwetter oder Sturm zündet der Verein Tourismus Region Brugg keine Laternen an. Ob der Lichterweg beleuchtet wird, ist auf der Vereinswebsite ersichtlich.