Brugg Neuer Kindertreff für Mittelstufe im Piccadilly begeistert Schülerinnen und Schüler Am Mittwochnachmittag, 22. Februar, fand im Jugendkulturhaus Piccadilly in Brugg das erste Mal ein Freizeitangebot speziell für Sechstklässler statt. Jugendarbeiterin Michaela Ortlepp zieht eine positive Bilanz und verrät, wie die Werbetrommel gerührt wird.

Die Leitenden Michaela Ortlepp (rechts) und Oliver Badrzadeh stehen vor dem neuen Graffiti beim Eingang zum Piccadilly. Julia Pellegrini

Am Mittwoch war es so weit: Die Jugendarbeit des Piccadilly (Pic) organisierte zum ersten Mal den 6. Klassen-Kindertreff für alle Zwölf- und Dreizehnjährigen aus Brugg und Umgebung. Laut der Leiterin Michaela Ortlepp ist die Bilanz positiv. Während den drei Stunden kamen zwischen 20 und 30 Kinder, um hier ihren Nachmittag zu verbringen. Ortlepp sagt:

«Es war ein Kommen und Gehen. Die Kinder waren rund ums Haus unterwegs.»

Der grosse Balkon und die Räumlichkeiten boten den Schülerinnen und Schülern Platz für kreative Beschäftigungen. Eine Spielkiste mit Klassikern wie UNO und Mandalas zum Ausmalen standen bereit.

Das Ziel des Mittelstufen-Jugendtreffs sei Selbstbeschäftigung, erklärt die Leiterin. «Die Kinder sollen lernen, wie sie die Zeit am besten nutzen und wie sie selbstständig Dinge angehen können.» Auch andere Kinder zum gemeinsamen Spielen animieren und sich auszutauschen gehöre dazu.

Langfristige Beziehungen zu den Kindern aufbauen

Mit dem Mittelstufen-Kindertreff wurde das Angebot des Pic für eine jüngere Zielgruppe angepasst. Wie Ortlepp erzählt, seien Oberstufenschülerinnen und -schüler der ersten und zweiten Klassen interessierter, die dritten Klassen aufgrund der Arbeitsstellensuche eher weniger.

Das Plakat des ersten Mittelstufen-Kindertreffs steht mitten in Brugg. Julia Pellegrini

Nun will man mit dem Kindertreff schon früher für das Freizeitangebot begeistern. «Wir wollen es den Kindern ermöglichen, eine längerfristige Beziehung zu uns und zum Pic aufzubauen. So können sie auch mit anderen Angeboten des Jugendtreffs in Kontakt kommen», sagt die Jugendarbeiterin. Beispielsweise bietet das Pic freitags themengeleitete Jugendtreffs, den Girls Day im Mai und Workshopwochen im Herbst an.

Das Piccadilly ist Anlaufstelle bei Problemen

Mit gut sichtbaren Plakaten in Brugg hat das Pic im Vorfeld Werbung für den Mittelstufen-Kindertreff gemacht. Auch das Feedback der Lehrpersonen sei positiv, was die Jugendarbeiterin freut. Klassenbesuche in der Schule sollen demnächst noch folgen. Ortlepp betont:

«Wir wollen eine Anlaufstelle bieten: Man soll uns kennen und wissen, dass wir ein offenes Ohr für die Probleme der Kinder und Jugendlichen haben. Auch via Whatsapp sind wir im Chat erreichbar.»

Der Mittelstufen-Kindertreff findet jeweils mittwochs ab 14 Uhr im Pic am Törlirain 4 in Brugg statt. Für Interessierte und Eltern gibt es am 8. März von 17 bis 19 Uhr einen Apéro in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs, um die Jugendarbeit und die Institution näher kennen zu lernen. Weitere Informationen sind auf der Instagram-Seite piccadilly.brugg.jugend zu finden.