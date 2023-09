Brugg Neue Kooperation und CD: Siebter Fröhlich-Tag steht bevor Am 8. Oktober werden verschiedene Werke des 1836 verstorbenen Brugger Komponisten aufgeführt. Initiatorin Barbara Vigfusson erzählt, wie sie den britischen Tenor Ian Bostridge für den Anlass gewinnen konnte, was sie sich wünscht und warum es auf ihrem Dachboden langsam eng wird.

Der Brugger Friedrich Theodor Fröhlich (1803-1836) arbeitete als Musiklehrer, Chor- und Orchesterleiter. Bild: zvg

In Eigenregie hat der Schweizer Tenor Raphael Höhn die CD «Heimat» mit Werken von Friedrich Theodor Fröhlich herausgegeben. Eine grosse Freude für das Ehepaar Vigfusson, das für die bisherigen beiden CDs mit Liedern des Brugger Komponisten verantwortlich zeichnete. Seit mehreren Jahren setzen sich die Sängerin, Gesangslehrerin und Kulturmanagerin Barbara Vigfusson und der Musiker und Physiker Johannes Vigfusson unermüdlich für die Anerkennung und Verbreitung von Fröhlichs Werken ein. Über 700 sind es. Eine Zahl, die umso mehr erstaunt, da der Komponist 1836 mit gerade einmal 33 Jahren aus dem Leben schied.

Seit der Pandemie weniger Publikum

Seit 2016 organisiert der Kulturverein Fröhlich-Konzerte Brugg jedes Jahr einen Fröhlich-Tag. Heuer findet er am Sonntag, 8. Oktober, statt. Im Zimmermannhaus wird nach der wissenschaftlichen Einführung von Musikpublizistin Sibylle Ehrismann um 15 Uhr das ungarisch-schweizerische Klavierduo Soos-Haag auftreten. Es präsentiert die «Trois fugues pour le pianoforte à quatre mains», die 1831 und 1832 entstanden sind. Danach spielt das Duo «Acht Variationen über ein eigenes Thema» in As-Dur D 813 von Franz Schubert. Nach dem Apéro geht es in die Stadtkirche Brugg, wo um 17 Uhr der britische Tenor Ian Bostridge, begleitet von seinem Landsmann Julius Drake am Klavier, den Liedzyklus «Johannes und Esther» auf Texten von Wilhelm Müller singen wird.

Der englische Tenor Ian Bostridge wird am 8. Oktober in Brugg auftreten. Bild: Ben Ealovega

2018 war Barbara Vigfusson an einem Liederabend in Boswil, an dem Bostridge und Drake auftraten, sie nutze die Gelegenheit und sprach die beiden an. «Ian Bostridge sagte, er kenne Fröhlich, habe aber noch nie Noten von ihm gesehen», erinnert sie sich. Also schickte sie ihm die Lieder, und drei Jahre später wurde der Liedzyklus in der Alten Kirche Boswil von Bostridge und Drake erstaufgeführt. Neu gibt es dieses Jahr am Fröhlich-Tag eine Kooperation mit dem Zimmermannhaus, in dem der erste Teil der Veranstaltung stattfindet.

Es sei sehr viel Arbeit, sagt Barbara Vigfusson, die den Anlass gemeinsam mit ihrem Mann sowie Barbara Stüssi-Lauterburg organisiert, auf Nachfrage. Auch die Kosten sind nicht unerheblich und müssen durch die Eintritte und ein Fundraising gedeckt werden. Bis vor der Pandemie sei der Fröhlich-Tag sehr gut besucht gewesen, erzählt Barbara Vigfusson. Doch seit 2020 kämen nur noch um die 50 Personen pro Konzert. Sie hofft, dass der diesjährige Fröhlich-Tag wieder mehr Publikum anlockt.

Nachfahren des Bruders lieferten Noten

Vom Aufwand her sei es eigentlich fast wie ein Beruf, sagt Barbara Vigfusson, die gemeinsam mit ihrem Mann Fröhlichs Werke aufarbeitet, sie Musikinteressierten zugänglich macht und zusammen mit Markus J. Frey, 2017 die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft sowie den Kulturverein Fröhlich-Konzerte Brugg ins Leben gerufen hat.

Barbara Vigfusson aus Brugg möchte Theodor Friedrich Fröhlich bekannter machen. Bild: Elisabeth Feller

Schön fände Barbara Vigfusson es, wenn sie und ihr Gatte das Material rund um den Komponisten nicht mehr bei sich zuhause lagern müssten, sondern wenn es die Stadt oder der Kanton aufbewahren würden. «Wir haben zwar einen grossen Dachboden, aber langsam wird es eng.»

Dies auch, weil sich die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft und der Kulturverein Fröhlich-Konzerte Brugg über neue Mitglieder freuen können, inzwischen sind es um die 40. Einige tragen den Nachnamen Fröhlich oder Froehlich. Sie sind meistens Nachkommen von Abraham Fröhlich und haben den Vigfussons Skizzen, Bilder und Noten aus dem Nachlass von dessen Bruder Friedrich Theodor Fröhlich zukommen lassen.

Man könne in Brugg stolz auf den Komponisten sein, findet Barbara Vigfusson. Nach wie vor würden ihn leider viele Leute nicht kennen. Auch wenn es langsam besser werde. So werde etwa das Orchester Argovia Philharmonic nächstes Jahr an mehreren Konzerten die «Ouvertüre in B» des Bruggers spielen. Am 23. Dezember wird im Prophetenstädtchen seine «Weihnachtskantate» erstaufgeführt, und die neue CD mit seinen Werken soll in der Radiosendung CH-Musik besprochen werden.