Brugg Neue Gesichter im Seniorenrat: Stimmberechtigte füllen Lücken im Vorstand und wählen Präsidenten Am 16. März fand die 14. Hauptversammlung des Seniorenrats Stadt Brugg im Kinderheim statt. Bei der ersten Versammlung vor Ort seit der Pandemie standen neben dem Budget auch kommende Veranstaltungen auf dem Programm.

Von links: Sabine Gäumann (neu), Edi Sulzer (bisher, neuer Präsident), Monika Baschung (neu), Inge Habegger (neu), Peter Reimann (bisher), Linda Baldinger (bisher) und Brigitte Däpp (bisher) bilden den neuen Vorstand des Seniorenrats Stadt Brugg. Bild: Julia Pellegrini

Mit dem Klingeln eines Glöckchens startet Roland Leupi die 14. Hauptversammlung des Seniorenrats Stadt Brugg. Es ist das erste Mal seit der Pandemie, dass die Veranstaltung wieder «in Person» durchgeführt wird. 129 Stimmberechtigte des Vereins und Gäste aus verschiedenen Bereichen sind am Donnerstagnachmittag im Kinderheim Brugg am Wildenrainweg 8 anwesend.

Nach Covid könne man, neben der Hauptversammlung, auch wieder vermehrt Reisen und Veranstaltungen durchführen, so der abtretende Präsident Roland Leupi. Dieser Umstand und weitere geplante Projekte hätten jedoch ein budgetiertes Defizit für 2023 zur Folge.

Trotzdem bleibt der Jahresbeitrag des Vereins bei 25 Franken: Das Kostenbewusstsein werde im Vorstand grossgeschrieben. Der Seniorenrat befände sich in einer guten finanziellen Lage und könne das kleine Minus verkraften.

Drei neue Vorstandsmitglieder mussten gewählt werden

Das Haupttraktandum der Versammlung war die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder und des Präsidenten. Nach sechs respektive sieben Jahren treten Mitgliederverwalter Valentin Meier und Kassier Josef Mazenauer aus dem Vorstand zurück. Ohne die beiden «Chrampfer im Hintergrund» wären laut Leupi viele Abläufe im Verein nicht so reibungslos über die Bühne gegangen.

Nebst dem Präsidenten Leupi, der nach acht Jahren aufgrund der Amtszeitbeschränkung den Vorstand verlässt, waren nun drei Plätze vakant.

Die 14. Hauptversammlung des Seniorenrats fand im Kinderheim statt. bild: Julia Pellegrini

An die Stelle der drei Männer treten nach der Wahl drei Frauen mit Vorstandserfahrung. Monika Baschung, Sabine Gäumann und Inge Habegger werden neu den Vorstand komplettieren. Die bestehenden Mitglieder Peter Reimann, Linda Baldinger, Brigitte Däpp und Edi Sulzer wurden wiedergewählt. Sulzer tritt zudem in die Fussstapfen von Leupi und wird neuer Präsident des Seniorenrats Brugg.

Bewährte und neue Veranstaltungen sind geplant

Wie es am Anlass hiess, können sich die rund 530 Mitglieder des Vereins (Stand: 31. Dezember 2022) auch in diesem Jahr auf zahlreiche Veranstaltungen und Reisen freuen. So steht etwa der Start des beliebten Pétanquespielens vor dem Salzhaus in Brugg kurz nach Ostern an. Zudem wird die Veranstaltungsreihe «Wohlbefinden im Alter» mit einer Präsentation zu kritischen Lebensereignissen, wie beispielsweise einem Todesfall, und anschliessender Podiumsdiskussion fortgesetzt.

Auch Reisen stehen wieder auf dem Programm des Seniorenrats. So unter anderem der Besuch einer Husky-Lodge im Muotathal SZ, der bewährte Spargelplausch in Deutschland oder ein Ausflug zum Abfahrtstraining in Wengen 2024.

Der alte und der neue Vorstand von links: Valentin Meier (geht), Roland Leupi (geht), Sabine Gäumann (neu), Edi Sulzer, Monika Baschung (neu), Inge Habegger (neu), Peter Reimann, Brigitte Däpp, Josef Mazenauer (geht) und Linda Baldinger. Bild: Julia Pellegrini

Zum Schluss der Hauptversammlung verabschiedete sich nach elf Jahren auch Stellenleiterin Yvonne Berglund von Pro Senectute Brugg, und Monica Pfyl Kikels stellte sich als ihre Nachfolgerin vor. Zudem überbrachte Kurt Rüttimann vom Aargauischen Seniorenverband (ASV) eine Grussbotschaft der Präsidentin Esther Egger und des Gesamtvorstands und stellte den ASV kurz vor.

Nach dem Ende der Traktanden konnten die Mitglieder des Vereins sowie die Gäste den Nachmittag mit einem Brugger Kurzfilm von 1956 und einem Apéro ausklingen lassen.