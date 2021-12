Brugg Nach zehn Jahren: Warum die Galerie Falkengasse ihre Türen schliesst Am 29. Dezember endet mit «Blumen auf Porzellan und Leinwand» die letzte Ausstellung an der Falkengasse 6 in Brugg. Die Betreiberin über Höhepunkte und frustrierende Momente im letzten Jahrzehnt.

In der aktuellen Ausstellung zeigt Galeristin Sirkka Varonen auch ihre eigenen Werke. Alex Spichale

Mit Schwung öffnet Sirkka Varonen am Donnerstag die Tür zur Galerie Falkengasse. Als es die Wendeltreppe hoch in den ersten Stock des schmalen Altstadthauses geht, ist sie plötzlich allgegenwärtig: die Kunst. Grosse Ölbilder ergänzen handbemaltes Porzellan und kleine Porträts. «Ich war schon immer kunstinteressiert, es ist meine Leidenschaft», verrät Varonen. In den letzten zehn Jahren veranstaltete sie insgesamt zwölf Ausstellungen. Nun steht die Schliessung der Galerie an.

Die Falkengasse hatte zwei Galerien mit dem gleichen Namen. Michael Hunziker (10. September 2020)

Der Grund dafür ist finanzieller Natur. Die 73-Jährige erklärt in ihrer quirligen Art:

«Ich und mein Partner geben unsere Mietwohnung auf und ziehen in das Haus ein.»

Corona habe dem Paar zugesetzt. Ihre Praxis, die ebenfalls an der Falkengasse 6 war, konnte die Psychotherapeutin schon an die Annerstrasse 5 verlegen. Hier habe sie zudem ein Atelier für ihre künstlerische Tätigkeit gefunden.

Eine Galerie Falkengasse gab es bereits in Brugg

Ins Leben gerufen hatte Sirkka Varonen die Galerie 2012. Drei Jahre zuvor war die gebürtige Finnländerin mit ihrem Lebenspartner vom Zürcher Oberland nach Turgi gezogen. Das Gebäude an der Falkengasse 6 in Brugg kaufte das Paar als Praxis- und Proberaum für Musik. Als Varonen die hohen weissen Wände im Gebäude sah, wusste sie: «Hier muss man Ausstellungen machen.»

Für Varonen ist Malen auch Meditation. Alex Spichale

Bis es dazu kam, gab es jedoch noch eine Hürde zu überwinden: Eine Galerie Falkengasse gab es zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits in Brugg – schräg vis-à-vis von Varonens Haus.

Als Varonen sich mit den Betreibern über ihr Vorhaben austauschen wollte, erlebte sie einen Schockmoment:

«Am Telefon habe ich vom tragischen Unfall von Ewald ‹Walo› Locher erfahren.»

Der damalige Direktor des Pflegebereichs der Klinik Königsfelden, der die Galerie im sogenannten Wöschhuus betrieben hatte, war tödlich gestürzt. Lochers Frau unterstützte Varonen aber bei ihrem Projekt und trat ihr auch die Hinweisschilder der früheren Galerie Falkengasse ab. Sie hängen bis heute.

Der alte Standort der früheren Galerie Falkengasse. Emanuel Freudiger (27. August 2009)

Die ersten Ausstellungen stattete die Mutter einer Tochter mit Werken von Freunden aus Zürich aus. Sie erklärt: «Ich kannte in Brugg niemanden und war sehr nach Zürich ausgerichtet, weil ich 21 Jahre dort gelebt hatte.» Neben der besten Freundin von Varonen, der gebürtigen Thurgauerin Maxine van Eerd, zeigten diverse finnische Kollegen – wie etwa Künstler Larson Österberg – ihr Schaffen. Varonen sagt: «Ich konnte immer etablierte Künstler gewinnen.»

Sie upcycelt Porzellan aus Brockenhäusern und von Flohmärkten

Als besonderes Highlight ihrer Zeit als Galeristin nennt Varonen ein kürzliches Erlebnis. Bis Anfang Oktober arbeitete sie für die Ausstellung «Wellenlänge» mit dem Zimmermannhaus in Brugg zusammen. Dabei traf die Soundkünstlerin Lilian Beidler auf die amerikanische Fotografin Dorothea Lange. Die Bruggerin schwärmt:

«Wir hatten noch nie so viele Besucher. Die Leute waren richtig interessiert und kamen bereits informiert.»

Einige Gäste nahmen für die Ausstellung gar eine weite Reise auf sich.

Varonen erlebte auch frustrierende Momente in der Galerie Falkengasse. Sie erklärt: «Beispielsweise, wenn wir offen hatten und niemand kam.» Kunst verkauft, hätten sie in den letzten zehn Jahren nicht viel. «Darum ging es aber auch nicht, sondern darum, die Optik des Raums zu nutzen – und um die Begegnungen.» Besonders am Herzen lag Varonen der Austausch mit den Kunstschaffenden.

Christiane Simmen veredelt seit 30 Jahren Porzellan. Alex Spichale

Kein Wunder, ist die aktuelle Ausstellung aus einer solchen Begegnung entstanden. Im Rahmen von «Wellenlänge» traf Sirkka Varonen auf Christiane Simmen, die als Besucherin in die Galerie kam. Sie hätten sich so gut verstanden, dass die beiden Bruggerinnen spontan beschlossen, ihre Werke zusammen auszustellen. Simmen bemalt seit über 30 Jahren Objekte wie Tassen oder Teekrüge. Einen besonderen Fokus legt die 59-Jährige auf das Upcycling von Stücken aus Brockenhäusern oder von Flohmärkten.

Ihr kreatives Schaffen machte einen Wandel durch

Von Sirkka Varonen ist bei «Blumen auf Porzellan und Leinwand» Neues zu erwarten. Ihr Schaffen machte in den vergangenen Monaten einen Wandel durch. Sie sagt:

«Im Zeichnen war ich schon immer gut. Ich fertigte jeweils kleine detaillierte Bilder.»

Eine Weile erstellte sie vor allem Porträts von Familienmitgliedern. Nach Ermutigung durch ihre Lehrerin Tanja Aumanen, die fand «tu nicht so pingelig, befrei dich mal», habe sie vom Zeichnen auf das Malen gewechselt. Nun erwarten die Besucherinnen und Besucher grosszügige Ölbilder, auf denen Blumen im Zentrum stehen.

Teilweise arbeitet Simmen mehrere Tage an einem Objekt. Alex Spichale

Am 29. Dezember beschliesst die Finissage die Ära der Galerie Falkengasse. Zumindest bis auf weiteres. Wie Sirkka Varonen verrät, möchte sie sich nach dem Umzug nach neuen Räumlichkeiten für zukünftige Ausstellungen umsehen. Eine Pause von etwa einem Jahr rechnet sie. Das letzte Mal von der Galeristin gehört, hat man auf alle Fälle nicht.