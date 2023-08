Historisch Nach Weitergabe an den Kanton: Das älteste Buch der Stadtbibliothek ist wieder nach Brugg zurückgekehrt Total zwei Bücher, welche das Prophetenstädtchen der Kantonsbibliothek Aargau sowie der Schweizerischen Nationalbibliothek geschenkt hatte, sind nach einer Anfrage von FDPler Titus Meier im Brugger Stadtarchiv eingelagert worden.

Im Gründungsbuch der Stadtbibliothek Brugg von 1640 findet sich eine Widmung des Schultheissen Hans Friedrich Effinger von Wildegg. Bild: zvg

Als Historiker kennt FDP-Einwohnerrat Titus Meier den alten Buchbestand der Stadtbibliothek Brugg. Er hatte während seines Studiums mit Werken davon gearbeitet und während der Reorganisation des Stadtarchivs damit zu tun.

Im Rahmen des Umzugs der Stadtbibliothek vom Zimmermannhaus in den Effingerhof wurde der Altbestand zusammen mit Fachleuten triagiert und teilweise an die Kantonsbibliothek Aargau und an die Schweizerische Nationalbibliothek weitergegeben. Titus Meier sprach von einem Skandal. Seine Kleine Anfrage dazu fiel umfangreich aus, ebenso die Antwort des Stadtrats.

Der Umschlag von Crocius – dem ersten Buch der Stadtbibliothek Brugg. Bild: zvg

Meier erreichte, dass die Stadt die beiden verschenkten Werke Crocius, das Gründungsbuch der Stadtbibliothek mit einer handschriftlichen Widmung, sowie die Heilige Wiedergeburt, das älteste in Brugg gedruckte Buch, in Aarau und Bern zurückverlangten und im Stadtarchiv einlagerten, obwohl dort eigentlich keine Bücher aufbewahrt werden.

Auf Nachfrage sagt Leiterin Cécile Bernasconi von der Stadtbibliothek Brugg, sie und Vizeammann Leo Geissmann hätten sich zusammen zu dieser Rückholaktion entschieden, die inzwischen abgeschlossen sei. Laut Titus Meier könnte man das Gründungsbuch in einer Vitrine ausstellen.