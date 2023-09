Brugg «Möchten die letzten Besucherzahlen deutlich übertreffen»: Dokumentarfilmtage gehen in zweite Runde – erste Vorstellung bereits ausverkauft Am 14. September feiert die zweite Ausgabe der Dokumentarfilmtage in Brugg Eröffnung. Das Festival widmet sich 2023 dem Schwerpunktthema «Porträt». Ein Blick ins Programm.

Der Film «Radical Dreamer» stellt Regisseur Werner Herzog in den Fokus. Bild: zvg

Für eine Vorführung gibt es bereits keine Tickets mehr. Nach der Premiere im 2021 finden die Brugger Dokumentarfilmtage nächste Woche zum zweiten Mal statt. Insgesamt werden neben zirka 50 Filmen diverse Filmgespräche, eine Ausstellung und eine Live-Performance zu sehen sein.

Stephan Filati, Initiator der Dokumentarfilmtage. Bild: Maja Reznicek

Über 1000 Besucherinnen und Besucher zog die erste Ausgabe noch während der Pandemie an. Inzwischen ist das Veranstaltungsteam auf sein Vierfaches gewachsen, und die Werbetrommel wird dieses Jahr intensiver gerührt, verrät Stephan Filati. Der Vorverkauf sei schon gut angelaufen. Der Festivalinitiator und Leiter des Kulturhauses Odeon ergänzt: «Wir möchten die letzten Besucherzahlen deutlich übertreffen.»

Eröffnen wird die viertägige Veranstaltung am 14. September die Schweizer Vorpremiere von «She Chef». Der Film begleitet die österreichische Kochweltmeisterin Agnes Karrasch auf ihren Lehr- und Wanderjahren durch drei der renommiertesten Restaurants der Welt.

«She Chef» ist das Porträt von Kochweltmeisterin Agnes Karrasch. Video: Filmtoast Trailer

Filati ergänzt: «Es ist extrem spannend, in diese raue Welt einzutauchen und zu sehen, was Karrasch auf sich nimmt, um besser zu werden.» Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit Regisseurin Melanie Liebheit statt.

Einer der Veranstaltungsorte wechselt

Nach «Musik» ist die diesjährige Ausgabe dem Schwerpunktthema «Porträt» gewidmet. So fällt ein Drittel der insgesamt 30 Langfilmdokus in diese Kategorie. Dazu zählen etwa «I Giacometti» rund um die Künstlerdynastie ebenso wie Filatis persönliches Highlight «Radical Dreamer».

Das schroffe, geheim­nis­volle Schweizer Bergtal Bergell hat laut Filmbeschreibung eine aussergewöhnliche Künstlerdy­nastie hervor­ge­bracht: die Giaco­mettis. Bild: zvg

Darin porträtiert Thomas von Steinaecker den Schauspieler und Regisseur Werner Herzog. Auch Stars wie Robert Pattinson oder Nicole Kidman kommen in der Doku zu Wort. Der Kulturhausleiter sagt: «Der Film bringt zum Schmunzeln und Staunen – insbesondere, wenn es um die teilweise unglaublichen Bedingungen bei den Dreharbeiten zu Herzogs Filmen geht.»

Das restliche Programm gibt laut Website einen Überblick über das aktuelle Dokumentarfilmschaffen aus der ganzen Welt mit Fokus auf die Schweiz. In dieser Kategorie zu sehen ist beispielsweise die Weltpremiere von «Ihr könnt jetzt gehen» des aus Habsburg stammenden Dokfilmers Hanspeter Bäni (AZ berichtete). Eine der beiden Vorführungen ist bereits ausverkauft. «Da muss man jetzt schnell sein», sagt Filati dazu. Noch gibt es Tickets für den Sonntag.

Jürgen Podlass (mit Brille) aus Scherz und Dokfilmer Hanspeter Bäni sind 2022 von Habsburg nach Sylt gelaufen. Bild: zvg

Neu ist in diesem Jahr an den Dokumentarfilmtagen, dass neben dem Kulturhaus Odeon und dem Kino Excelsior das Brugger Salzhaus dritter Veranstaltungsort ist. In der Kunstgalerie Zimmermannhaus wird neu im Rahmen des Festivals eine Videoarbeit von Christoph Oertli gezeigt. Weiter lancierten die Organisatoren 2023 erstmals einen Kurzfilmwettbewerb für Personen unter 30 Jahren.

Mehr als die Hälfte der Crews ist selbst vor Ort

Rund 120 Werke zwischen 3 und 25 Minuten wurden für den Wettbewerb aus ganz Europa eingesendet. «Wir waren recht überrascht, dass es so viele Einreichungen gab», erinnert sich Stephan Filati: «aber auch über die Qualität. Wir haben mit sehr viel mehr Unbrauchbarem gerechnet.» Der Grossteil der Filme stamme aus der Schweiz. Bei fremdsprachigen Werken seien englische oder deutsche Untertitel Bedingung gewesen, fügt der Kulturhausleiter an.

Nach einer Vorauswahl durch ein achtköpfiges Team – die meisten sind Mitarbeitende des Kulturhaus Odeon und des Kinos Excelsior – werden 20 der eingesendeten Filme im Rahmen der Dokumentarfilmtage gezeigt. Sie decken ein breites Themenspektrum ab: von Frauen in der männerdominierten Welt des Leistungssports über den videografischen Brief an den verstorbenen Grossvater bis zu Demenzerkrankten, die noch zu Hause wohnen.

Vor zwei Jahren fanden die Dokumentarfilmtage erstmals statt. Bild: zvg

Welcher Film schliesslich einen Award und 2500 Franken bekommt, entscheidet zum Abschluss des Festivals am 17. September eine Fachjury. Gleichzeitig wird auch ein Publikumspreis von 500 Franken vergeben. Die Chance besteht, dass die jungen Filmschaffenden diese selbst entgegennehmen können: Wie Stephan Filati erklärt, werden die Crews von 11 der 20 Werke der Einladung nach Brugg folgen und in gut einer Woche selbst am Festival teilnehmen.