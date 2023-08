Brugg Modeboutique Prunkstück ist zurück – was sich für die Kundschaft ändert Nach einer sechsmonatigen Pause hat Iren Bärtschi ihr Geschäft in Brugg wieder geöffnet. Nun berichtet sie über ihre Erfahrungen im Sabbatical und über die Zukunft der Modeboutique.

Iren Bärtschi führt seit 2015 ihre Modeboutique in der Altstadt. Bild: Jennifer Derrer

Erstmals brennt im «Prunkstück» in der Brugger Altstadt wieder Licht. Die Türe des Geschäfts ist nun geöffnet, bereit dazu, sowohl alte als auch neue Kundschaft an der Hauptstrasse 29 zu begrüssen. Inhaberin Iren Bärtschi, die den Laden 2015 eröffnete, kehrte anfangs August aus ihrem sechsmonatigen Sabbatical zurück.

Gemäss der Website der Basler Kantonalbank dient eine solche Auszeit dazu, darüber nachzudenken, was man im Leben überhaupt machen will. Auch Bärtschi setzte sich in den vergangenen Monaten mit solchen Fragen intensiv auseinander. In ihrer Auszeit habe sie erstmals wieder richtig Zeit für sich selbst gehabt. Sie lernte, sich Zeit zu nehmen und sich zu entspannen.

Abzuschalten fiel ihr nicht leicht

Pläne hatte die 56-Jährige für die Auszeit nur wenige, stattdessen fokussierte sie sich darauf ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden zurückzugewinnen. Anfangs, so erklärt Iren Bärtschi, hatte sie Mühe damit, zur Ruhe zu kommen.

«Nach einigen Monaten bemerkte ich beim Spazieren, dass ich an nichts mehr dachte – das war sehr eindrücklich.» Während ihrer Pause habe sie gelernt, dass sie nicht allem gerecht werden könne und müsse. Stattdessen sei der Unternehmerin bewusst geworden, dass sie ihre Authentizität bewahren müsse, um glaubwürdig zu sein.

Im Laden selbst hat sich nur wenig verändert. Bild: Jennifer Derrer

Die Modeboutique selbst hat sich in den letzten sechs Monaten nur leicht verändert. Bärtschi nutzte die Zeit vielmehr, um das Geschäft neu zu ordnen und ihm einen neuen Anstrich zu verpassen. Auch die Öffnungszeiten wurden abgeändert: Neu ist das «Prunkstück» am Dienstag ausschliesslich auf Voranmeldung geöffnet. Auf diese Weise kann sich die Inhaberin ihrer Leidenschaft, dem Nähen, widmen.

Stets auf der Suche nach überraschenden Labels

Von Mittwoch bis Freitag empfängt die Modeboutique jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Kundschaft, am Samstag hingegen jeweils von 10 bis 15 Uhr. Zusätzlich ist der Laden jeden ersten Samstag des Monats geschlossen.

In der Zukunft konzentriert sich Iren Bärtschi darauf, ihren Kundinnen wieder Freude am Schönen zu vermitteln. Nebst ihren hoffentlich bald wieder entstehenden «Prunkstücken» sei sie stets auf der Suche nach spannenden und überraschenden Labels. Es sei ihr wichtig, bei der Auswahl ihrer Kollektionen auch auf kleine Details zu achten. Auf diese Weise könne man immer wieder etwas Neues an der Kleidung entdecken.

Bärtschis Plan für die nähere Zukunft sei es einfach, ihr Bestes zu geben. Sie wolle den Sinn für das Schöne und auch den Sinn für das eigene Wohlbefinden wieder stärken.