Brugg Mitte-Fraktionspräsidentin will die Gemeindeordnung ändern und regt einen Anlass für neu Eingebürgerte an Einwohnerrätin Barbara Geissmann konnte aus allen Brugger Fraktionen Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die sich für eine Änderung der Zuständigkeit bei den Einbürgerungen einsetzen.

Barbara Geissmann ist in Brugg Einwohnerrätin und Präsidentin der Mitte-Fraktion. zvg

Gemäss der aktuellen Gemeindeordnung ist der Einwohnerrat Brugg zuständig für die «Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländer». Das möchte die 32-jährige Mitte-Fraktionspräsidentin nun ändern. In einer Motion verlangt Barbara Geissmann deshalb, dass diese Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer neu in den Zuständigkeitsbereich des Stadtrats fällt.

Unterzeichnet ist der Vorstoss von fast allen Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten. Namentlich sind dies: Peter Knecht (FDP), David Hunziker (SP), Julia Grieder (Grüne), Colette Degrandi Künzi (GLP) und Barbara Müller-Hefti (EVP). Laut Motionärin Barbara Geissmann gibt es aus allen Fraktionen Mitunterzeichnende – also auch von der SVP.

In Windisch hat die Zuständigkeit vor fünf Jahren geändert

Zur Begründung schreibt Geissmann in ihrer Motion, dass die Einbürgerungsgesuche bereits jetzt von Seiten der Stadt ausführlich geprüft würden. Und:

«Das Abstimmen im Einwohnerrat erscheint mehrheitlich noch pro forma.»

Auch in anderen Gemeinden mit Einwohnerrat sei diese Zuständigkeit bereits dem Gemeinderat übertragen worden. So vor fünf Jahren in der Nachbargemeinde Windisch.

Als «Ersatz» für die Einbürgerung im Einwohnerrat regen die Unterzeichnenden zu einem neuen Anlass/Rahmen an: zum Beispiel einem Apéro, zu dem die neu Eingebürgerten und falls gewünscht die Mitglieder des Einwohnerrats eingeladen werden. Ein solcher Anlass sollte ähnlich dem Neuzuzüger-Apéro und dem Neubürger-Anlass einmal jährlich stattfinden.