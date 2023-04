Brugg Mit Spezialanlässen die Leute wieder ins Kino bringen: Wie es dem «Odeon» und dem «Excelsior» nach dem holprigen 2022 geht Trotz dem Ende der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zeigten sich die Besucherzahlen im letzten Jahr verhalten. Wie die Lage in den Brugger Kinos jetzt aussieht und worauf sich Besucherinnen und Besucher 2023 freuen können.

Co-Betriebsleiter Stephan Filati sitzt hinter den Kulissen im Projektionsraum des Kinos Odeon. Bild: Julia Pellegrini

Nach der langen Durststrecke während der Pandemie habe das Kinogeschäft nur schleppend wieder Fahrt aufgenommen. Erst seit einem halben Jahr konnte man eine Erholung feststellen, so Stephan Filati. Filati ist der Co-Betriebsleiter des Kinos Odeon und der Geschäftsführer des Kinos Excelsior, welches sich ebenfalls in Brugg befindet.

Der Nachhall von Corona sei grösser gewesen als gedacht. Viele Leute seien in dieser Zeit zwangsweise auf Streamingdienste ausgewichen und daran hängen geblieben. Zudem habe es bei grossen Filmproduktionen Verzögerungen gegeben, und vor allem sei auch das ältere Publikum längere Zeit vorsichtig geblieben und habe auf Kinobesuche verzichtet.

Das Kino Odeon befindet sich direkt gegenüber dem Bahnhof Brugg. Bild: Michael Hunziker

Seit letztem Oktober sind aber auch sie wieder zurück in den Kinosesseln. «Mit einem niederschwelligen Angebot und vielen Spezialanlässen wollen wir die Menschen wieder vermehrt ins Kino bringen», erklärt Filati.

Vereinsmitglieder haben Auswirkungen abgefedert

Während das Excelsior mit seinem eher jüngeren Publikum vor allem durch die im Herbst gestarteten Blockbuster wie «Avatar» steigende Besucherzahlen verzeichnen konnte, gab es im «Odeon» laut Filati durch die vielen Stammgäste in jeder Vorstellung zumindest einige Besucherinnen und Besucher. Mit dem starken Rückhalt der rund tausend Vereinsmitglieder konnten die Auswirkungen der Pandemie etwas abgefedert werden.

«Natürlich waren wir ein wenig verunsichert, als der Betrieb nach dem Ende der Covid-Massnahmen nicht direkt anlief», sagt Stephan Filati. Doch spätestens seit Herbst habe sich die Lage beruhigt, und der Betriebsleiter des «Odeons» blickt einem vielversprechenden Kinojahr entgegen: So sei etwa die Vorpremiere des neuen Films «Der Bestatter» Ende März ausverkauft gewesen.

Die ersten Brugger Dokumentarfilmtage fanden 2021 in den Kinos Odeon und Excelsior statt. Bild: zvg/Mike Enichtmayer

Gerade die Organisation dieser Premieren, die vielfach auch in Anwesenheit der Regisseurinnen und Regisseure und der beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler stattfinden, bedarf einer langen Vorbereitungszeit, wie Filati verrät. So fragt er zwei bis drei Monate im Voraus bei den Produktionen an, um Gäste nach Brugg zu holen.

Manchmal kämen die Verleiher aber auch auf ihn zu. «Wir machen solche Filmgespräche im «Odeon» schon länger – es scheint sich herumgesprochen zu haben», sagte Filati lachend.

Bewährte Programmhighlights kommen zurück

Aus dem Programm des «Odeon» und des Excelsior sind bereits einige Highlights für dieses Jahr bekannt. So geht es schon in wenigen Wochen, genauer gesagt vom 26. bis 29. April, mit der dritten Ausgabe des «Brugggore Filmfestival» los.

Horrorfilmbegeisterte können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit über vierzig Filmen freuen und während den vier Tagen mitentscheiden, welcher der fünf nominierten Horrorfilme mit einem Award ausgezeichnet werden soll. Tickets für die Veranstaltung sind nun im Vorverkauf erhältlich.

Weiter geht es im Juli mit dem bewährten Odeonair, dem Freiluftkino des «Odeons». Das Programm für die Zeit vom 14. bis zum 29. Juli werde demnächst bekannt gegeben.

Das Odeonair lockte Kinobesucherinnen und Kinobesucher im Sommer 2022 nach draussen. Bild: zvg/Mike Enichtmayer

Bereits zum zweiten Mal werden vom 14. bis zum 17. September die Brugger Dokumentarfilmtage in den beiden Kinos durchgeführt werden. Für den Kurzfilmwettbewerb im Bereich Dokumentarfilm, den die Verantwortlichen Anfang Jahr ausgeschrieben haben, wurden laut Filati bereits siebzig Filme aus dem In- und Ausland eingesandt.

Es sei für jeden Geschmack etwas im aktuellen Programm dabei. Auch Filati persönlich freut sich auf das Kinojahr, so etwa auf «Asteroid City», den neuen Film des Regisseurs Wes Anderson, und auf den Besuch zahlreicher Gäste in den Kinos.