Brugg Mit Sallee lanciert der Verein Salzhaus ein neues Festival in der Schulthess-Allee Musiker Pascal Ammann vom Organisationsteam erklärt, was die Gäste an der Premiere Mitte August erwarten können.

Beim Eingang zur Schulthess-Allee in Brugg weist ein Plakat auf das neue Festival hin. Claudia Meier

Lockdown, Zertifikatspflicht und kaum Auftrittsmöglichkeiten für Kulturschaffende: Kein Wunder, ist die Idee für ein neues Festival vor dem Salzhaus in der Schulthess-Allee während der Coronapandemie entstanden. Letztes Jahr habe man das Konzept entwickelt, erzählt der engagierte Brugger Musiker Pascal Ammann.

Pascal Ammann Ist Mitorganisator für das Sallee-Festival. zvg

Zusammen mit Melina Spycher, Sarina Schmid und Noé Wetter, die alle im Verein Salzhaus aktiv seien, machte sich das Team ans Werk. Es sollte ein kleines Festival organisiert werden, das sowohl jüngere wie auch ältere Musikliebhaberinnen und -liebhaber anspricht und idealerweise jedes Jahr stattfinden kann. Mit anderen Worten: Um das Salzhaus soll frischer Wind entstehen.

«Wir wollten das Festival zuerst an zwei Wochenenden hintereinander durchführen», erklärt Ammann. Doch davon sind die Organisierenden – für die Premiere – abgekommen. So findet nun die Erstausgabe von Sallee – einer Kurzform von Salzhaus und Schulthess-Allee – an drei Abenden von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. August, jeweils ab 17 Uhr statt.

Zwischen 20 und 22 Uhr gibt es je zwei Konzerte

Am ersten Abend wird es nur einen Barbetrieb geben. Für Freitag und Samstag sind je zwei Konzerte um 20 und 21.15 Uhr angesagt. «Wir haben uns eher für ruhige Musik entschieden», berichtet Ammann. So werde beispielsweise Mel D am Samstagabend alleine mit der Gitarre und ihrer eingängigen Stimme auftreten.

Die Westschweizerin Meimuna bietet Musik zum Träumen. zvg

Die Westschweizerin Meimuna bringt am Freitag um 20 Uhr französische Folkmusic auf die Bühne. Deleterolf ist dann der zweite Act. Den Abschluss bildet Cori Nova am Samstagabend. Es wird sowohl eine Tanzfläche wie auch Stühle für die Konzertbesuchenden geben. Bewilligt ist die Musik in der Schulthess-Allee bis 22 Uhr. Mit diesen kleinen Besetzungen sei den Organisierenden ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen gelungen, fügt Pascal Ammann an.

Der Barwagen wird links vom Salzhaus-Haupteingang aufgestellt. Auf der rechten Seite gibt es asiatische Gerichte aus Papa Oro’s Küche. Auf einen Festivalpass wird verzichtet. Die Organisationsteams setzen für den Start auf Kollekten. Ein allfälliges Defizit deckt der Verein Salzhaus ab. Ammann rechnet mit bis zu 150 Gästen pro Abend. Je nach Echo könne das Festival noch wachsen. Bei Gewitter oder Sturm findet der Anlass im Slazhaus statt.