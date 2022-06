Brugg Mit Neoprenanzug, Helm und Wurfsack: So läuft eine Flussrettung ab Das nationale Trainingsweekend Wasserrettung der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG hat in Brugg stattgefunden – mit einem bunt gemischten Teilnehmerfeld.

Der Wurfsack ist eines der effizientesten Rettungsmittel, um Menschen in Not helfen zu können. Auch weite Distanzen lassen sich überbrücken – ideal bei Notfällen im Fluss. zvg/Donovan Wyrsch

Am Pfingstwochenende hat nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder ein nationales Trainingsweekend Wasserrettung der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG stattgefunden. In der Kaserne Brugg herrschte reges Treiben.

Berufsunteroffizier Marco Rossi ist gerade dabei, seine persönliche Flussretterausrüstung anzulegen und macht sich bereit, mit seiner Gruppe einen Tag in der Aare zu verbringen. Nebst Neoprenanzug und Helm gehören ein Wurfsack, ein Messer sowie eine Schwimmweste dazu.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt

Die Gruppe von Rossi besteht aus Mitgliedern der SLRG, der Kantonspolizei, aber auch der Pfadibewegung Schweiz. Ihre Gemeinsamkeit: Sie haben alle bereits Erfahrungen in der Flussrettung gesammelt und wollen sich vertieft mit der Materie auseinandersetzen.

Polizist Jürg Kropf freut sich schon lange auf das Wochenende: «Es ist eine Gelegenheit, Neues zu entdecken und Erfahrungen auszutauschen. Aber vor allem freue ich mich, dass ich heute auch mal einfach Teilnehmer bin und das Wasser geniessen darf», fügt Kropf an. Und:

«Die Nachtübung gestern war ein toller Einstieg und hat uns allen wieder Grenzen im Umgang mit dem Wasser aufgezeigt.»

Kropf ist ehrenamtlich in der Sektion Muri-Gümligen in Bern als Rettungsschwimmer und Kursleiter aktiv. In seinem Arbeitsleben sorgt er als Instruktor im Milizpool der Polizei in Bern dafür, dass Polizeiangehörige beim Botschaftsschutz auch in der Wasserrettung ausgebildet werden.

Gruppenchef Rossi versammelt seine Gruppe und informiert, dass nun ein kleiner Fussmarsch zum Ausgangspunkt ansteht. Es geht von der Kaserne zu einer Stelle namens «Kordel» nahe der Badi Brugg. Oberhalb befindet sich eine ruhige Wasserstelle, die überquert werden kann und als Ausgangspunkt für den Ausbildungsmorgen dient.

Die Pfadfinderin gibt das Gelernte weiter

Die Teilnehmenden werden in Fliessrichtung der Aare immer wieder vordefinierte Punkte anschwimmen und so einen Postenlauf mit verschiedenen Übungsplätzen entlang des Flusses absolvieren. «Für mich ist es gleichzeitig ein cooler WK-Fluss», sagt Thomas Papritz von der Sektion Winterthur, während sich die Gruppe zum Startpunkt verschiebt. Papritz frischt so sein Brevet auf und kann sich zusätzliche Skills aneignen.

5 Bilder 5 Bilder Strömungsarme Stellen sind willkommene Plätze, um sich auch eine Verschnaufpause zu gönnen – und neue Inputs durch den Kursleiter zu erhalten. zvg/Donovan Wyrsch

Mit dabei ist seine Kollegin Menoa Stauffer von der Pfadi­bewegung Schweiz. Für sie ist das Trainingsweekend ebenso Gelegenheit, sich weiterzubilden, was die Planung von Wasseraktivitäten betrifft. Auch bei Stauffer haben die bisherigen Erlebnisse nur positive Eindrücke zurückgelassen:

«In erster Linie bin ich dabei, um in der Pfadi andere Leiterinnen und Leiter für Wasseraktivitäten vorzubereiten. Im Rahmen der Ausbildung J+S Lagersport spielt natürlich auch der sichere Wasseraufenthalt eine wichtige Rolle.»

Die 25-Jährige bezeichnet sich selbst als Wasserratte, weshalb es nicht verwundert, dass sie «voll mitzieht». Einzig mehr Frauen würde sie sich bei den Teilnehmenden wünschen, darum «werde ich zu Hause als Erstes gleich bei meiner Schwester Werbung für den Kurs machen.» Aus eigener Erfahrung – sie hat schon mehrere Rettungsfälle erlebt – findet es Stauffer enorm wichtig, dass noch mehr Menschen bereit sind, im Notfall Hilfe leisten zu können.

Viel Wissen vermitteln und Austausch ermöglichen

Stauffer, Papritz, Kropf und Rossi überqueren zusammen mit den anderen Teilnehmenden besagte Stelle bei der «Kordel» und starten in den Ausbildungsmorgen. Vom Lesen des Wasserlaufs über den Einsatz von Rettungsmitteln wie dem Wurfsack und dem Verhalten während des Schwimmens im Fluss – nämlich mit den Füssen voraus, falls man auf Hindernisse trifft – werden die Ausbildungsthemen in der Praxis angegangen.

Einzig für die Planung von Aktivitäten am und im Wasser sowie für das Thema Erste Hilfe werden am Trockenen die Infrastrukturen auf dem Kasernenareal benutzt. «Wir wollen möglichst nahe am Element Wasser sein und Erfahrungen vermitteln», fügt Instruktor Rossi an und freut sich auf einen Ausbildungstag, «der viel Wissen vermitteln aber auch viel Austausch bei den unterschiedlichen Teilnehmern ermöglichen soll.» (az)