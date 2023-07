Brugg Mit einem «Best of ...»- Wunschkonzert haben Lehrpersonen den Leiter der Musikschule verabschiedet Jürg Moser hat die Rockmusik an die Brugger Schule gebracht und die Institution während 30 Jahren nachhaltig geprägt. Nach einer stimmungsvollen Serenade mit Überraschungen haben Kollegium und Gäste mit dem Gitarrenlehrer auf die Pension angestossen.

Roman Brogli-Sacher dirigiert das Orchester der Lehrpersonen der Musikschule Brugg. Bild: Claudia Meier

Ein Medley von Jürg Mosers Lieblingsband ABBA zum Abschluss der Serenade im Park der Villa Keller durfte am späten Montagabend in der Brugger Büscheliwoche nicht fehlen. Als musikalischer und pädagogischer Leiter stand Moser während der letzten 15 Jahre der Musikschule Brugg vor. Hier wurde er 1989 zusammen mit Werner Ammann als E-Gitarrenlehrer angestellt. Nun geht er 65-jährig in Pension.

Zu seinen Ehren präsentierte das Orchester der Lehrpersonen der Musikschule Brugg ein «Best of...»-Wunschkonzert. Das Walzer-Medley zum Auftakt beinhaltete Melodien von Johann Strauss. Als Dirigent stand Roman Brogli-Sacher im Einsatz.

Der neue Musikschulleiter spielt Chopin

Für die Nocturne in Cis-Moll, Op. posthum von Frédéric Chopin griff der zukünftige Musikschulleiter Stephan Langenbach in die Tasten. «Chopins Melodien sind einfach emotional berührend», sagte Moser, der als Kind gerne selber Klavier gespielt hätte, später zu dieser Stückwahl.

Jürg Moser spielt beim Lied Scarborough Fair mit seiner Gitarre mit. Bild: Claudia Meier

Bei Scarborough Fair von Simon & Garfunkel spielte Jürg Moser auch noch einmal mit seiner Gitarre mit. Für den Gesang waren Olivia Widmer-Allemann und Arvena Dacic verantwortlich.

Dann baten die beiden Moderatorinnen Susanne Schwarz und Claudia Straube den scheidenden Schulleiter, in einem Sessel Platz zu nehmen, und verbanden ihm die Augen. Als Überraschung stellte sich ein kleines Guitar Sound Orchestra auf, das aus einem Dutzend ehemaliger Gitarrenschülerinnen und -schüler bestand und zur grossen Freude von Jürg Moser das legendäre Stück Applaus, Applaus vortrug.

Im Sessel hört Jürg Moser seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu. Bild: Claudia Meier

Dem rund 25-köpfigen Guitar Sound Orchestra, dem grösste Gitarren-Ensemble der Schweiz, wird Jürg Moser treu bleiben und es auch im kommenden Schuljahr noch leiten. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Stadtrat Jürg Baur dankt Mosers Mutter

Nach weiteren Stücken – in unterschiedlichen Formationen – von Astor Piazzolla, Nino Rota und Stevie Wonder wurde Jürg Moser mit einem Medley des einzigartigen Ad-hoc-Chors der Musikschule Brugg auf die neue Freiheit im Ruhestand vorbereitet.

Stadtrat Jürg Baur dankte dem scheidenden Leiter für die positive Prägung der Musikschule während mehr als drei Jahrzehnten sowie die vielen tollen Konzerte und klingenden Serenaden. Ein besonderer Dank ging an Mosers Mutter, die den kleinen Jürg oft an Orgelkonzerte in der Stadtkirche Lenzburg mitnahm. Baur wünschte dem Frischpensionierten nun viel Freude mit seiner Vorliebe für den Garten, das Kochen sowie gute Weine.

Jürg Moser, umrahmt von den Moderatorinnen Claudia Straube (l.) und Susanne Schwarz, dankt auch den vielen Mitwirkenden im Hintergrund. Bild: Claudia Meier

Der Förderverein Musikschule Brugg offerierte einen Apéro, um mit Moser auf den neuen Lebensabschnitt anzustossen.