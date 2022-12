Brugg «Mit dem Elektromobil geht es ab» – Neuzuzüger will Seniorinnen und Senioren zu gemeinsamen Ausflügen motivieren Mit Ausfahrten will René Herrmann dazu animieren, auch im fortgeschrittenen Alter Neues zu sehen und zu erleben. Das elektrische Fahrzeug mache Gehbeeinträchtigte mobiler und selbstständiger.

René Herrmann (links) und Trudi Imbach (rechts) schätzen die Gastfreundschaft von Sürpa Jigme. Carla Honold

Nachdem Lungen- und Rückenprobleme seine Mobilität einschränkten zog René Herrmann im letzten November von Tegerfelden in eine Alterswohnung in Brugg. Dort Anschluss zu finden sei schwierig gewesen, erzählt der 70-Jährige.

Die anderen Bewohner seien zurückhaltend und kämen selten aus den Wohnungen raus. «Und dann sind sie meist mit Rollatoren unterwegs oder werden im Rollstuhl angeschoben», erklärt Herrmann. «Mit einem Elektromobil wären sie viel unabhängiger.» Er habe sich ein solches Fahrzeug angeschafft, um seine Reichweite zu vergrössern.

«Wo die durchfahren, komme ich auch durch»

Herrmanns Ziel ist es nun, eine Gruppe von Elektromobilfahrerinnen und -fahrern zusammenzubringen und gemeinsam Ausflüge zu machen. Weiter sagt er zu seiner Vision:

«Ich will, dass die älteren Leute merken, dass sie weiterkönnen als nur bis zur Wohnungstür.»

Mit einem Elektromobil gewinne man an Freiheit und schliesse neue Bekanntschaften.

Trudi Imbach (links) und René Herrmann beim Kaffee in der Badi Brugg. zvg

Herrmann ist begeistert: «Mit dem Elektromobil geht es ab.» Sein Fahrzeug fahre 50 Kilometern pro Ladung und bis zu 10 Stundenkilometern schnell. Das unscheinbare E-Mobil komme auch auf unebenem Terrain zurecht. Seine Routen findet er unter anderem auf Velokarten. «Wo die durchfahren, komme ich auch durch», sagt er stolz. «Ich war zum Beispiel schon auf der Habsburg und dem Hexenplatz am Brugger Berg mit meinem Elektromobil.»

Stammgäste im Brugger Badi Restaurant

In Trudi Imbach fand er sein erstes Gruppenmitglied. Sie wohnt schon seit rund einem Jahr in den Alterswohnungen. Zufälligerweise habe er die Tochter der 82-Jährigen vor einigen Monaten in der Garage getroffen, als er sein Elektromobil parkierte. Diese habe sich nach dem Fahrzeug erkundigt und Herrmann bald eines seiner zwei Elektromobile abgekauft. Seitdem sind Imbach und Herrmann oft gemeinsam unterwegs.

Mit dem Elektromobil kommt Trudi Imbach von der Tiefgarage bis zum Restauranttisch und wieder zurück. Carla Honold / Aargauer Zeitung

Eines der Lieblingsziele der beiden ist Restaurant der Brugger Badi. «Das erste Mal hatte ich noch Bedenken, ob man mich im Rollstuhl gleich akzeptiert», erzählt Herrmann. Doch seit dem ersten Besuch im Juni ist der ehemalige Sozialpädagoge beinahe jede Woche im Restaurant anzutreffen.

«Die Familie Jigme, die den Gastrobetrieb führt, hat mich aufgenommen wie ein Familienmitglied», freut sich Herrmann. In der Badi gebadet habe er noch nie, die Bademeister hätten ihm jedoch schon gezeigt, wie es unterstützt von ihnen funktionieren würde.

Gespräche mit dem Geschäftsführer

Am Eingang der Badi begrüsst Herrmann die Kassiererin, die ihm soeben das Eisentor geöffnet hat. Er fragt, ob sie schon einen Kaffee getrunken habe. «Ich bin noch nicht dazu gekommen», antwortet sie. «Komm hol dir einen, ich spendiere ihn dir.» Dann fährt er um das Eck zum Restaurantbereich.

Im Restaurant Badi Brugg kann man unter anderem asiatische Spezialitäten bestellen. Carla Honold / Aargauer Zeitung

Stühle und Tische werden verschoben und der Schirm aufgespannt. Kaum sitzen Herrmann und Imbach in den Elektromobilen am Tisch, stellt Geschäftsführer Sürpa Jigme die bestellten Getränke vor seine Stammgäste und setzt sich dazu.

Gastfreundschaft und gute Verpflegung

«Wir reden über Gott und die Welt», beschreibt Herrmann die Unterhaltungen mit Jigme. Neben der freundlichen Bedienung sei das leckere Essen ein Pluspunkt, so Herrmann. Auch Jigme, der das Restaurant schon seit 2012 betreibt, würde gerne eine grössere Gruppe begrüssen. «Wir haben immer Platz und freuen uns über alle Gäste.»

Herrmann betont: «Wir werden im Badi Restaurant auf Händen getragen.» «Das ist nicht selbstverständlich», weiss Trudi Imbach. Sie erklärt:

«Manchmal wird man im Elektromobil schräg angeschaut.»

Vom eigenen Elektromobil ist sie begeistert. Die Umstellung auf das elektrisch betriebene Fahrzeug brauche aber auch Mut. «Man muss eine gewisse Schwelle überwinden», so Imbach.

Grosse Pläne für die Zukunft

Zum Überwinden genau dieser Schwelle möchte Herrmann mehr Leute in seinem Alter überzeugen. «Man kann auch Probefahrten machen», erklärt er. Firmen, die sich auf Elektromobilität spezialisieren, würden die Fahrzeuge dazu auch vorbeibringen. «Die Handhabung der Fahrzeuge ist sehr zugänglich und schnell gelernt», erinnert sich Imbach.

Nach der Ausfahrt kann Trudi Imbach ihr Elektromobil in der Garage einstecken und für das nächste Mal aufladen. Carla Honold / Aargauer Zeitung

Herrmann hat grosse Pläne für die E-Mobil Gruppe. «Je mehr man raus geht, desto mehr Kontakte kann man knüpfen.» Auch Zugfahren könne man mit dem Elektromobil bestens. «Ich habe im Sinn, bis ins Tessin und nach Graubünden zu fahren.» Über Gesellschaft auf seinen Reisen, ob zehn Minuten in die Badi oder durch die Schweiz, würde sich Herrmann freuen. Interessierte können ihn unter reneherrmann387@gmail.com erreichen.