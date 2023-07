Brugg Mit 10 km/h tuckert das Kino an: Beim diesjährigen Odeonair sind die Veranstalter mit ganz speziellem Equipment am Start Am 14. Juli beginnt die sechste Ausgabe des Freiluftkinos im Innenhof des Brugger «Odeon». Betriebsleiter Stephan Filati über Vorpremieren, den Vorverkauf und persönliche Highlights.

Einen seiner ersten Einsätze hat der Ape 50 am Odeonair. Das Programm dafür stellen Stephan Filati, Leiter Cinema, und Olivia Groenke, stellvertretende Leiterin Cinema, jeweils gemeinsam zusammen. Bild: zvg/Sarina Schmid

Auf seine Umsetzung wartete das Projekt schon lange. Die Idee sei während der Pandemie entstanden, erklärt Stephan Filati, in Zusammenarbeit mit dem befreundeten Kino Sputnik in Liestal. Der Leiter Cinema des Kulturhauses Odeon in Brugg sagt: «Wir dachten über Möglichkeiten nach, falls wir über längere Zeit kein Kino drinnen machen könnten und welche Optionen es draussen gäbe.»

Aus der Tüftelei entstanden ist ein mobiler Projektionswagen – und dieser sei ganz speziell. Ab sofort rollt der neue Laserprojektor nämlich im umgebauten Ape 50 an. Der Kleintransporter sei einer der letzten der italienischen Serie, so Filati. Gleichzeitig biete das Fahrzeug im hinteren Bereich genügend Platz für den Projektor, der ein hervorragendes Bild produziere.

80 Liegestühle und 80 Stühle können im Innenhof des «Odeon» besetzt werden. Bild: zvg

Filati fügt an: «Es war schon ‹tricky›, die Anlage in den Ape 50 zu bekommen. Jetzt ist es so, dass alle drei Seiten sich öffnen lassen.» Zudem seien auf dem Boden des Transporters Federungen eingebaut, sodass der Projektor beim Fahren nicht beschädigt wird.

Damit nimmt es der Ape 50 aber sowieso gemütlich. Wegen des Gewichts der Anlage und weil der Wagen noch keine 100 Kilometer unterwegs gewesen sei, sei er noch recht langsam: Beim Aufwärtsfahren wird eine Geschwindigkeit von 10 km/h, beim Abwärtsfahren etwa 35 km/h erreicht.

Sieben Stunden brauchte der Kleintransporter allein für die Überfahrt von der Werkstatt in Birsfelden BL nach Brugg – dafür kommt er pünktlich zum nächsten Odeonair.

Teile der Filmcrew besuchen «Ruäch»-Vorführung

Insgesamt 14 Filme werden an der sechsten Ausgabe des Freiluftkinos vom 14. bis 29. Juli gezeigt. Bisher hätten sie die Projektionsanlage dafür mieten müssen, so Stephan Filati. «Es war immer schwierig, Termine zu finden, weil wir natürlich nicht die Einzigen sind, die Open Airs durchführen.» Mit dem mobilen Wagen erhielten sie nun viel Flexibilität: «Wir können jederzeit auch an ganz anderen Orten in Brugg Kino machen.»

Stephan Filati ist Betriebsleiter des Kulturhauses Odeon. Bild: zvg

Das Programm, das der Ape 50 in diesem Jahr am Odeonair ausstrahlt, stellt Filati jeweils gemeinsam mit der stellvertretenden Leiterin Cinema, Olivia Groenke, zusammen. Dabei würden die beiden auf eine ausgewogene Mischung aus Highlights der vergangenen Saison, Klassikern und exklusiven Vorpremieren achten.

Zu letzterer Kategorie zählt etwa «Ruäch». Bei dem Roadmovie begeben sich zwei Schweizer Filmemacher auf Einladung eines geheimnisvollen Freunds auf die Reise durch ein jenisches Europa. Bei der Vorführung am 22. Juli sind auch Teile der Filmcrew vor Ort.

Die Dokumentation «Ruäch» gibt in 121 Minuten Einblick in das jenische Leben. Film: Youtube

Bei der Auswahl für das Freiluftkino versuche das «Odeon»-Team auch aus den Vorjahren zu lernen. «Wir schauen uns immer die Zahlen an», erklärt Stephan Filati. Zudem würde bewusst darauf geachtet, auch Filme für ein jüngeres Publikum aufzunehmen, damit das Kino zukünftig nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer verliere.

So schafft es am 21. Juli auch der amerikanische Streifen «Barbie» von Regisseurin Greta Gerwig auf die Leinwand im «Odeon»-Innenhof. Filati verrät mit einem Schmunzeln: «Wer an diesem Tag als Ken oder Barbie verkleidet kommt, erhält gratis einen Barbie-Drink.»

Auf einen erneuten Publikumsrekord wird gehofft

Stephan Filatis persönliches Highlight wird am 26. Juli gezeigt: der Klassiker «Cry-Baby» von 1990. Filme von Regisseur John Waters gefielen ihm allgemein gut, sie seien oft sehr schräg und mit Humor durchzogen.

In «Cry-Baby» spielt Johnny Depp eine der Hauptrollen. Bild: Universal

Speziell zu «Cry-Baby» erklärt Filati: «Der Film ist eine Art Persiflage des Musicals «Grease», aber auch recht gesellschaftskritisch. Unter freiem Himmel macht er sicher richtig Spass.»

Der Vorverkauf für das Odeonair ist laut Filati bisher schön angelaufen. Besonders ziehe etwa «Barbie». Ebenso seien die Vorstellungen mit Essen – wie beispielsweise beim Drama «Adiós Buenos Aires» am 18. Juli – sehr gefragt. Wegen des beschränkten Kontingents sei eine frühzeitige Platzbuchung dringend nötig.

Im Film wird Barbie (Margot Robbie) aus dem glitzernden Barbieland ausgeschlossen. Film: Youtube

Was die Besucherzahlen betrifft, hofft Filati auf eine Wiederholung des letzten Jahres. Damals gelang dem «Odeon» mit knapp 1700 Zuschauerinnen und Zuschauern ein Publikumsrekord.

Die Odeonair-Besucher werden den Ape 50 übrigens nicht als Erste zu Gesicht bekommen. Bereits rund um das Brugger Jugendfest ist das neue Projektionsmobil im Einsatz: Am Mittwoch- und Donnerstagabend wird die Fassade der Kunstgalerie Zimmermannhaus bestrahlt. Gemäss Filati läuft ein 20-minütiger Stummfilm von Komiker Buster Keaton zwischen 21.30 und 23 Uhr in Endlosschleife. Ein Ticket ist nicht nötig.

Nach Jugendfest und Odeonair geht es für den Ape 50 weiter an diverse Events. Überwintern soll der Kleintransporter dann wieder im Prophetenstädtchen.