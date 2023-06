Brugg «Manches, was wir im März 2021 bestellt hatten, kommt jetzt an»: So geht es Sportgeschäft No Limit nach dem Veloboom Am 1. Juni hat der Gewerbeverein Brugg zum Detailhandelsapéro geladen. Bei diesem Mal gab der Betrieb an der Aarauerstrasse 26 Einblick in sein Schaffen.

«Zwei Jahre hatten wir einen schönen Boom», sagt Andi Wernli, Inhaber des Sportgeschäfts No Limit, rückblickend. Bild: Maja Reznicek

Velo an Velo reihte sich im Untergeschoss aneinander. Rund 20 Personen fanden sich am Donnerstag in den Räumlichkeiten des Sportgeschäfts No Limit ein. Es war der dritte Detailhandelsapéro nach dem pandemiebedingten Unterbruch, den der Gewerbeverein Brugg mit seinen rund 190 Mitgliedern veranstalten konnte.

«Beim ersten Mal war es noch harzig», erinnerte sich Christina Thomann. Mit den aktuellen Anmeldezahlen zeigte sich das Vorstandsmitglied aber sehr zufrieden.

Nach der Begrüssung durch Thomann gab Gastgeber und No-Limit-Inhaber Andi Wernli einen kurzen Einblick in das Schaffen des Betriebs. 249 fahrbereite Velos zwischen 400 und 11’500 Franken umfasste das Sortiment des Ladens am 1. Juni, ebenso Ski und Snowboards. Auf Nachfrage bestätigte Wernli, dass das Sportgeschäft die Auswirkungen der Pandemie gespürt hatte – zuerst im positiven Sinne.

«Wenn du etwas hattest, hast du es auch verkauft»

Um 15 bis 20 Prozent war die Nachfrage nach Velos für No Limit im ersten Pandemiejahr gestiegen. Andi Wernli erklärte: «Zwei Jahre hatten wir einen schönen Boom.» Gleichzeitig kämpfte die Fahrradindustrie mit Lieferverzögerungen. «Wenn du etwas hattest, hast du es auch verkauft», sagte Wernli. Inzwischen spüre der Betrieb die Kehrseite: Die «Nachfragewelle» sei gebrochen und «mega viel wieder verfügbar».

Durchschnittlich nehmen gemäss Christina Thomann zwischen 20 und 30 Personen an den Detailhandelsapéros teil. Bild: Maja Reznicek

Das siebenköpfige No-Limit-Team sei nun dabei, das Lager «runterzuarbeiten». Der Ladeninhaber fügte an: «Manches, was wir im März 2021 bestellt hatten, kommt jetzt an.» Wernli kennt aber viele Betriebe, die ihre Ware mittlerweile extern unterbringen müssen. Auch sei während der Pandemie das Kleinteillager achtmal so viel Wert gewesen wie heute.

Neustes Modell der Eigenmarke wird lanciert

Auch andere Entwicklungen machen sich bei No Limit bemerkbar: In den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen haben in der Schweiz E-Bikes. In einem Communiqué vom Verband Velosuisse vom März heisst es: «Es ist abzusehen, dass bald jedes zweite verkaufte Fahrrad ein E-Bike sein wird.»

Aktuell arbeitet ein siebenköpfiges Team für No Limit. Bild: Maja Reznicek

Der Brugger Betrieb vertreibt mittlerweile im «City-Bereich» mehr Velos dieses Typs als solche ohne Motor. «Im Sportbereich verkaufen wir aber deutlich mehr Biovelos. Da sind wir wohl die Ausnahme.»

Keine Ausnahme ist No Limit dahingegen, was die Auswirkungen des trüben Wetters der letzten Wochen betrifft. «Wir führen ein sehr stark wetterabhängiges Geschäft.» Die sonnige Witterung in letzter Zeit freut Wernli: «Jetzt ist es super.» Ausserdem soll Ende Monat das neuste «Eigenfabrikat» der No-Limit-Eigenmarke Posh auf den Markt kommen: das E-Mountainbike «Plagöri».