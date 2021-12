Brugg «Leute, die noch nie bei uns waren, sind gekommen»: Stadtmuseum hat grosse Pläne für die Zukunft In diesem Jahr führte die Kulturinstitution im ehemaligen Zeughaus diverse neue Formate ein. Die Leiterin zieht Bilanz und verrät, was die Besucherinnen und Besucher 2022 erwartet.

Seit 1964 dient das Haus in der Hofstatt als Museum. Maja Reznicek (12. Dezember 2021)

317 Tage ist Rebecca Niederhauser im Amt. Im Februar übernahm die Zürcherin die Leitung des Stadtmuseums Brugg. Mit ihr zog ein neuer Wind in die altehrwürdige Institution. Was die Besucherzahlen in ihrem ersten Jahr betrifft, zieht Niederhauser denn auch eine positive Bilanz.

Die erweiterten Öffnungszeiten hätten sich – das Museum kann nun ganzjährig immer am letzten Tag der Woche besucht werden – bewährt. Im Durchschnitt habe man etwa 20 Personen pro Sonntag begrüsst.

Rebecca Niederhauser, Leiterin Stadtmuseum Brugg. Sandra Ardizzone (3. März 2021)

Niederhauser ergänzt:

«Uns ist aber nicht die schiere Zahl wichtig, sondern auch andere Faktoren: etwa, ob verschiedenes Publikum den Weg ins Museum findet oder wie lange die Besucherinnen und Besucher verweilen und ob sie wiederkommen.»

Vergleiche zu früheren Jahren machen gemäss der Leiterin keinen Sinn. 2021 sei ebenfalls ein Pandemiejahr. Man habe erst im März öffnen können und Veranstaltungen durften zunächst nur mit beschränkter Personenanzahl stattfinden. «Zudem ist im Stadtmuseum alles neu: die Ausstellung, die Leitung, die Öffnungszeiten.»

Neu sind diverse Formate, wie etwa «Sie fragen – wir antworten». Beim letzten Anlass konnten in diesem Rahmen Interessierte alte Handschriften mitbringen, die von Experten entziffert wurden. Die Resonanz war sehr positiv, wie Niederhauser erzählt: «Leute, die noch nie bei uns waren, sind gekommen und haben sich rege beteiligt.»

«Spaziergänge durch die Geschichte» werden möglich

Mit den neuen Formaten will das Stadtmuseum den Austausch mit den Bruggerinnen und Bruggern fördern. Die Leiterin sagt:

«Das Museum soll Ort der Begegnung und des Dialogs sein. Ein heterogenes Publikum soll Zugang finden.»

«Sie fragen – wir antworten» wird auch in Zukunft bestehen bleiben: Im März findet das Format wieder statt, diesmal mit Objekten. Drei Expertinnen und Experten diskutieren mit dem Publikum und helfen bei der Bestimmung mitgebrachter Gegenstände.

Bei «Sie fragen – wir antworten» wurden zuletzt alte Handschriften entziffert. zvg

Einen grossen Erfolg feierte die Brugger Institution ebenfalls mit dem «Sommer im Museum». Während der Schulsommerferien konnten dabei historische Postkarten verschickt werden. Die Aktion habe solch guten Anklang gefunden, dass das Angebot im kommenden Jahr wieder bestehen werde – natürlich mit neuen Motiven, wie Niederhauser sagt. Für den sehr guten Besuch des Stadtmuseums während der Ferien macht die Leiterin unter anderem dieses Format verantwortlich. Eine Durststrecke – wie sie andere Museen in den heissen Monaten erleben – habe es in Brugg nicht gegeben.

Das bestehende Programm des Stadtmuseums soll zukünftig noch erweitert werden. Im Frühling folgt gemäss Niederhauser das Format «Das Museums unterwegs». Dabei soll am «Ort des Geschehens» vermittelt werden. Erstmals findet dieses als Begleitveranstaltung der Ausstellung «Hoch hinaus!» statt: Die Mauern des ehemaligen Zeughauses werden im Mai für einen Spaziergang durch die Geschichte des Bilanderquartiers verlassen.

300 Glasplattennegative und 1000 Papierabzüge sollen digitalisiert werden

Mit einem Vermittlungsangebot für Kinder und für Schulen starten 2022 zwei weitere grosse Projekte. Diese werden das Stadtmuseum laut Rebecca Niederhauser über mehrere Jahre beschäftigen. Ausserdem soll sich im Foyer bald eine neue Vitrine präsentieren. «Sie bietet die Möglichkeit, Sammlungsperlen und Neuzugänge auszustellen.»

Die Sommeraktion mit alten Postkarten fand grossen Anklang. zvg

Ein grosses Thema für Niederhauser und ihr Team wird im kommenden Jahr die Digitalisierung sein. «Wir erarbeiten eine Strategie, die Verschiedenes beinhaltet: Ein Newsletter entsteht und wir digitalisieren unsere Glasplattennegative und Papierabzüge.» Ein grosses Projekt für das Museum, wie Niederhauser sagt: «Über 300 Glasplattennegative und über 1000 Papierabzüge sollen digitalisiert werden.» Zudem stehe ein Konzept für die Etablierung des neuen Formats «digitale Ausstellungen» an.

Physische Museumsobjekte sollen damit aber nicht in den Hintergrund rücken:

«Die digitalen Inhalte können die sinnlichen Bedeutungen der Objekte selbstverständlich in keiner Weise ersetzen. Als Ergänzung bieten sie aber weiterführende Qualitäten.»

So könnten diese gleichsam «als Lupe dienen und von blossem Auge nicht sichtbare Details vergrössern oder materiell Verlorengegangenes wieder zugänglich machen».

Niederhauser: «Wir schaffen einen neuen Wissensspeicher»

Einen ersten Vorgeschmack auf das zukünftige Konzept gab bereits die digitale Fotoausstellung zum Erstbezug der Bilanderblöcke. Gemäss Niederhäuser sei «Hoch hinaus!» gut angelaufen: «Sie lockt ein neues Publikum ins Museum. Viele, die in den Hochhäusern aufgewachsen sind oder seit vielen Jahren dort wohnen, besuchen uns.» Es sei die erste Ausstellung dieser Art im Stadtmuseum und ein Auftakt für weitere in dieser Form.

Einblick in das Stadtmuseum Brugg mit Jugendfestkanonen und Zeitstrahl im Foyer sowie historischer Sammlung im ersten Obergeschoss. zvg/René Rötheli

Ausserdem biete «Hoch hinaus!» der Bevölkerung die Möglichkeit, sich an der Brugger Zeitgeschichte zu beteiligen und lade zum Dialog ein. Aktuell suche man aktiv Zeitzeugen. Es sind Personen gefragt, die im Bilander wohnen oder gewohnt haben und mehr erzählen können vom damaligen Wohnalltag und Lebensräumen. Im Frühjahr werden auch Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Niederhauser ergänzt:

«Inwiefern das Material aufbereitet wird, ist noch offen und hängt von den Ressourcen ab.»

Sicher sei, dass alles archiviert und so für die kommenden Generationen zugänglich bleibe. «Wir schaffen also einen neuen Wissensspeicher.»

Nun lässt das Stadtmuseum das Jahr langsam ausklingen. Am 26. Dezember und 2. Januar bleiben seine Türen geschlossen. Dafür hat das Museum morgen, 15. Dezember, anlässlich der Adventsfensteröffnung des Quartiervereins Altstadt und Umgebung Brugg ausserordentlich von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Statt Glühwein wird die Besucherinnen und Besucher dann eine süsse Überraschung für den Heimweg erwarten.