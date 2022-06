Brugger Jugendfest Lauschallee-Veranstalter suchen dringend freiwillige Helferinnen und Helfer Am diesjährigen Brugger Jugendfest wird am Piccadilly-Open-Air ein durchmischtes Programm geboten. Für diese Arbeiten werden noch Unterstützende benötigt.

Die Band Killjoy bei ihrem Auftritt im Jahr 2018 am Lauschallee-Open-Air. Claudia Meier

Am Mittwoch, 29. Juni, und am Donnerstag, 30. Juni, kann am Lauschallee jeweils ab 19 Uhr wieder getanzt und gesungen werden. Das 18. Open Air, welches vom Brugger Jugendkulturhaus Piccadilly im Rahmen des Jugendfests veranstaltet wird, lockt mit einem abwechslungsreichen Programm. Jugendarbeiter Oliver Badrzadeh erklärt:

«Uns ist es wichtig, einen guten Mix für Jung und Alt zu bieten.»

So können am Mittwochabend die Bands: Choose the Juice, FC Kleinstadt, Lunar Blue und Barrio Colette erlebt werden. Am Donnerstagnachmittag spielt wie gehabt die Musikschule Brugg auf der Lauschallee-Bühne von zirka 14 bis 17.15 Uhr. Am Abend geht es weiter mit den Bands: Ruido Ruiz, The Tomorrows, ANGER MGMT, Clone Culture sowie Miss Kryptonite.

Im Jugendkulturhaus Piccadilly gibt es eine Afterparty

Die Musikstile würden sich zwischen Pop, Metal, Punk, Rock und Indie bewegen. Es ist also für jeden Geschmack das passende dabei, so Badrzadeh. Im Anschluss an die verschiedenen Konzerte findet in den Räumlichkeiten des Piccadilly's eine Afterparty mit elektronischer Musik und einem DJ statt. Diese startet um 1 Uhr und dauert so lange, wie die Gäste munter sind.

Damit das Event wie am Schnürchen laufen kann, sucht das Organisationskomitee (OK) des Lauschallee-Open-Airs dringend freiwillige Helferinnen und Helfer. Diese können selbst entscheiden, ob sie beim Auf- oder Abbau, an der Bar oder auch beim «Beschützen» des Geländes mithelfen möchten.

Der Jugendleiter ergänzt: «Wir sind wahnsinnig froh um jede Hilfe, die uns angeboten wird.» Im OK seien auch nur gesellige und lustige Leute, mit denen Arbeiten zum Vergnügen werde.