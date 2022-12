Brugg-Lauffohr Kanton schliesst seine Asylunterkunft im «Jägerstübli» – wie es mit dem Gebiet Hofacker weitergeht Gross war der Widerstand vom Quartier und der Stadt vor zehn Jahren gegen die geplante Asylunterkunft an der Zurzacherstrasse, bis die ersten Männer einzogen. Dann wurde es ruhig und jetzt gehört dieses Kapitel bereits der Vergangenheit an. Ende Februar hat der Kanton die Bewohner umplatziert.

Das frühere Restaurant Jägerstübli steht wieder leer. Claudia Meier (26. Februar 2022)

Bis vor das Bundesgericht wehrte sich der Brugger Stadtrat gegen die vom Kanton geplante Asylunterkunft im ehemaligen Restaurant Jägerstübli im Ortsteil Lauffohr. Die Liegenschaft dürfe nicht als Wohnhaus freigegeben werden, weil nicht aufgezeigt werde, mit welchen Massnahmen das Gebäude vor dem Lärm der Kantonsstrasse geschützt werden soll, lautete die Argumentation der Behörde damals. Doch das Bundesgericht in Lausanne trat nicht darauf ein.

Am Tag der offenen Tür zeigten zwei Bewohner ihr Zimmer im «Jägerstübli». Ursula Burgherr (19. März 2016)

Im Juni 2015 bezogen dann die ersten 19 Asylsuchenden aus Sri Lanka die Räumlichkeiten im «Jägerstübli». Die Unterkunft bot zuletzt Platz für 22 Personen. Die Öffentlichkeit durfte sich vor Ort am Tag der offenen Tür im März 2016 ein Bild vom Angebot für die Asylsuchenden machen.

Der Mietvertrag läuft Ende März aus

Seit dem Besuchstag sind sechs Jahre vergangen und die Asylunterkunft an der Zurzacherstrasse gehört schon fast der Vergangenheit an. «Der Kantonale Sozialdienst schliesst die Unterkunft auf Ende März 2022», sagt Pia Maria Brugger, Co-Leiterin des Kantonalen Sozialdiensts (KSD). Der Mietvertrag mit der Eigentümerschaft läuft dann aus, lautet die Begründung.

Auf dem Areal, auf dem das «Jägerstübli» steht, soll eine Überbauung realisiert werden. Die Eigentümer besitzen auch benachbarte Parzellen. Claudia Meier (26. Februar 2022)

Weil der KSD derzeit die Schliessung und Abgabe der Unterkunft vorbereitet, wurden die Bewohner in der vergangenen Woche in andere Unterkünfte umplatziert. Von den verbliebenen sieben Männern wechselten drei in die kantonale Unterkunft Bözberg und drei in die kantonale Unterkunft Rekingen. Eine Person ist laut Brugger «freiwillig» in ihr Heimatland zurückgekehrt.

Auf die Frage, in welches Land der Asylbewerber zurückkehrte, geht Sprecher Michel Hassler vom Departement Gesundheit und Soziales auf Nachfrage nicht ein. Er begründet:

«Zu Einzelfällen machen wir in der Regel keine näheren Angaben.»

Die Bilanz für den «Jägerstübli»-Betrieb in Brugg-Lauffohr fällt seit der Eröffnung der Unterkunft positiv aus. Co-Leiterin Pia Maria Brugger sagt: «Das Einvernehmen mit der angrenzenden Nachbarschaft war gut. Es gab nur sehr wenige Zwischenfälle, welche eine Intervention erforderten.»

Brugg erfüllt die Aufnahmepflicht weiterhin

Auch die Massnahmen, die der KSD während der Coronapandemie in den kantonalen Asylstrukturen umsetzte, konnten laut Brugger im «Jägerstübli» bewältigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Brugg und dem KSD sei eng und «sehr konstruktiv» gewesen.

Nachdem die Unterkunft in Lauffohr mit seinen 22 Plätzen wegfällt, verfügt der KSD in Brugg nur noch über eine an der Baslerstrasse. Dort umfasst die Kapazität zwölf Plätze, von denen aktuell sieben belegt sind.

Diese Liegenschaft an der Baslerstrasse 49 in Brugg nutzt der Kanton seit rund sieben Jahren als Asylunterkunft. Claudia Meier (28. Oktober 2014)

Die letzte Auswertung der Aufnahmepflicht für Asylsuchende pro Gemeinde erfolgte letztes Jahr per 30. September. Pia Maria Brugger erklärt:

«Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Brugg eine Aufnahmepflicht von 39 Personen.»

Da das Bundesasylzentrum in den militärischen Hallen an die Brugger Aufnahmepflicht angerechnet wird, kommt die Stadt in diesem Bereich ihren Aufgaben weiterhin nach und muss keine Ersatzabgaben zahlen.

Das Vorprojekt für grosse Wohnüberbauung läuft

Die «Jägerstübli»-Eigentümerschaft ist das Konsortium Hofacker Brugg, das aus vier Firmen aus Wettingen und Fislisbach besteht. Dieses hat in Lauffohr vor zwei Jahren mehrere Parzellen entlang der Zurzacherstrasse erworben, nachdem der Gestaltungsplan Hofacker in Rechtskraft erwachsen war. Das betroffene Gebiet umfasst eine der letzten grossen Baulandreserven der Stadt Brugg.

Die rote Linie umfasst den Perimeter für den Gestaltungsplan Hofacker nordwestlich der Zurzacherstrasse, wie er 2016 öffentlich auflag. zvg

Projektentwickler Alex Krauz von der KMP Architektur AG in Wettingen erklärt: «Auf der Parzelle mit dem ‹Jägerstübli› ist gemäss Gestaltungsplan Wohnen und Gewerbe möglich. Auf den anderen Flächen nur Wohnen.» Anstelle des «Jägerstüblis» könnte ein Wohngebäude mit kleinem Quartierladen sowie eine Tankstelle mit direktem Anschluss an die Zurzacherstrasse realisiert werden.

Ob es wirklich Gewerbe geben werde, sei aber noch offen, hält Alex Krauz fest. Momentan arbeite man am Vorprojekt. Deshalb können auch noch keine Angaben zum Zeitplan und zum Abbruch der Liegenschaften gemacht werden. Klar ist erst, dass der Autohändler, der neben dem «Jägerstübli» eingemietet ist, maximal noch bis Ende 2022 bleiben kann.

Modell Hofacker Brugg-Lauffohr der Entwicklungsplanung vom Büro Meier Leder Architekten AG in Baden. zvg

Der am 3. März 2020 genehmigte Gestaltungsplan «sichert eine qualitätsvolle Neubebauung des Gebiets mit Wohnbauten, die sich gut in die bestehende Siedlungsstruktur integrieren», schreibt die Stadt Brugg auf ihrer Website zum Areal, das sich bald komplett verändern wird.