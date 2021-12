Brugg-Lauffohr «Es ist fast ein Wunder, dass wir zusammen feiern können» – 91. Seniorenweihnacht lockt 137 Gäste in die Turnhalle Nach dem letztjährigen Ausfall konnte die Veranstaltung in Brugg-Lauffohr erneut stattfinden. Warum sie in diesem Jahr besonders wichtig ist und was den Seniorinnen und Senioren am Anlass am besten gefällt.

Mit den Helfenden sind 160 Personen an der Feier. Carla Honold

Jährlich laden der Brugger Stadtrat, die reformierte Kirchenpflege und das katholische Pfarramt der Stadt Einwohnerinnen und Einwohner ab 75 Jahren zur Seniorenweihnacht ein. Zur 91. Ausgabe am Mittwoch – letztes Jahr fand das Fest nicht statt – sind der Einladung laut Ma­rianne Rudolf 137 Seniorinnen und Senioren gefolgt.

Marianne Rudolf freut sich über das zahlreiche Erscheinen an der Seniorenweihnacht. Carla Honold

«Ich bin erstaunt, dass sich so viele angemeldet haben», meint das Mitglied der reformierten Kirchenpflege. Absagen aufgrund der Pandemie habe es nur vereinzelt gegeben. Zur Begrüssung der Gäste in der Turnhalle der Schulanlage Au Lauffohr sagt Rudolf: «Es ist fast schon ein Wunder, dass wir überhaupt zusammen feiern können.» Die Kirchenpflegerin weist auf die Zertifikats- und Maskenpflicht hin, die am Anlass von 14 bis 16 Uhr gelten.

Weihnachtslieder werden mit Masken angestimmt

Auch Stadtammann Barbara Horlacher freut sich, als Vertretung des Stadtrats Brugg dabei zu sein. «Seit bald zwei Jahren leben wir in besonderen Zeiten», so Horlacher in ihrer Rede. Besonders die Seniorinnen und Senioren, die aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören, hätten auf Kontakte verzichten müssen. Deshalb ist es wichtig, fährt Horlacher fort, dass alle Gäste, so gut es geht, zusammen sein und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen können.

«Ich hatte Angst, dass es zu still wird», erklärt Rolf Zaugg. Der Pfarrer der reformierten Kirche ist in seiner Funktion als Wachtmeister der Feuerwehr Brugg vor Ort. Das sei jedoch nicht der Fall. Zaugg beschreibt die Stimmung als sehr gelöst und fröhlich. Trotz der Masken klingen die Weihnachtslieder durch die ganze Turnhalle. Gespannt lauschen die Gäste der weihnachtlichen Geschichte von der katholischen Seelsorgerin Maria Daetwyler.

Der Musik kommt beim Anlass eine grosse Bedeutung zu. Carla Honold

Die Feier kommt bei den Gästen gut an

«Mir gefällt hier einfach alles», sagt Zeno Schatzmann während des Zvieri im Anschluss zur Feier, an dem Sitzpflicht herrscht. Der 80-Jährige ist bereits zum siebten Mal an der Seniorenweihnacht dabei. «Es beschäftigt mich, dass im Moment niemand mit den älteren Personen spricht», erklärt Schatzmann. Umso mehr freut er sich über das Zusammenkommen an diesem Nachmittag.

Zeno Schatzmann (links) und Heidi Vögtlin gefiel der Anlass sehr. Carla Honold

«Mir gefallen die Begegnungen und der Gedankenaustausch mit Bekannten», stimmt ihm Heidi Vögtlin zu. Vor der Veranstaltung habe sie sich überlegt, wegen einer möglichen Infektion nicht teilzunehmen. Die 85-Jährige sagt:

«Ich bin sehr zufrieden, dass ich mich entschieden habe, doch zu kommen.»

Emil Meier feierte dieses Jahr seinen 75. Geburtstag und ist mit Frau Marlies zum ersten Mal zu Gast an der Seniorenweihnacht. «Wir haben damit gerechnet, dass die Feier abgesagt wird», sagt die 68-Jährige. Der Anlass habe ihr sehr gefallen. «Am Besten fand ich die Geschichte und die Musik», sagt ihre Sitznachbarin Rosmarie Lehner begeistert. Musikalisch untermauert wurde das Fest vom Kinderquartett Jalo. «Wir kommen nächstes Jahr sicher wieder», meint Marlies Meier. Lehner nickt zustimmend.