Brugg-Lauffohr Die Stadt will die Sommerhaldenstrasse erneuern und einen Begegnungsort gestalten Der Einwohnerrat Brugg wird an seiner nächsten Sitzung über einen Projektierungskredit für die Strassenerneuerung in der Höhe von 140’000 Franken entscheiden. Beantragt werden gleichzeitig weitere 43’000 Franken für die Planung unter anderem einer Sauberwasserleitung.

Blick von der Reinerstrasse in die Sommerhaldenstrasse, wo der Belag noch in einem guten Zustand ist. Bild: Claudia Meier

Nicht die Erneuerung des Brugger Neumarktplatzes, sondern diejenige der Sommerhaldenstrasse steht weit oben auf der Traktandenliste für die nächste Einwohnerratssitzung vom 24. März. Die rund einen Kilometer lange Quartiersammelstrasse zwischen Reiner- und Langmattstrasse soll erneuert werden. Auf einigen Abschnitten weist die Strasse viele Flickstellen auf. Zudem haben sich Risse und Setzungen gebildet.

Auf dem Abschnitt zwischen Langmattstrasse und Erlenweg weist die Sommerhaldenstrasse in Brugg-Lauffohr viele Risse und Flickstellen auf. Bild: Maja Reznicek (4. 1. 2023)

Im Zusammenhang mit dem derzeitigen Bau der Holzschnitzelheizung beim Schulhaus Langmatt durch die IBB Energie AG wird auch das Fernwärmenetz etappenweise ausgebaut.

Zudem wird die Energieversorgerin die Trinkwasser- und Erdgasleitungen ersetzen sowie die Kabelrohranlagen für die Beleuchtung und Elektrizität ausbauen. Letzteres ist laut der Botschaft des Stadtrats Brugg nötig, damit grössere Kabel mit höherer Leistung verlegt werden können, um den steigenden Energiebedarf (Wärmepumpen, Ladestationen Elektromobilität, Photovoltaikanlagen etc.) zu decken.

Im Oktober steht Baukreditentscheid an

Um die Synergien mit der IBB nutzen zu können, will die Stadt Brugg den Strassenraum gesamtheitlich erneuern und aufwerten. Das Gesamtprojekt umfasst das Betriebs- und Gestaltungskonzept mit Begegnungsort beim Schulhaus nach dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV).

Beim Schulhaus Au-Erle entsteht die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse der IBB Energie AG. Bild: Maja Reznicek (4. 1. 2023)

Zudem soll die Bushaltestelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut sowie die Kanalisation saniert und eine neue Sauberwasserleitung gebaut werden. Abschliessend geht es um das Umsetzen von neuen Massnahmen im Bereich Klima und Ökologie gemäss politischen Vorstössen.

Für die Projektierung «Erneuerung der Sommerhaldenstrasse und Gestaltung Begegnungsort» werden dem Einwohnerrat 140’000 Franken beantragt und für die Planung des Wasserleitungsprojekts 43’000 Franken. Bei einem Ja könnte das Stadtparlament anschliessend im Oktober über den Baukredit befinden.

Läuft alles rund, soll die Sommerhaldenstrasse ab zirka April 2024 erneuert werden. Landerwerb wird laut Botschaft nicht notwendig sein. Die Abschlussarbeiten und der Deckbelag sind für 2025 vorgesehen.

Die Tempo-30-Zone soll unbeschränkt bleiben

Aus dem KGV sind zudem folgende Themen Bestandteil dieses Projekts: Überprüfung der Strassenraumgestaltung, Erstellen einer Tempo-30-Zone auf der Sommerhaldenstrasse (aktuell temporär wegen Baustelle), Gehwegbreiten, Fussgängerstreifen, Optimierung der Velohauptroute und Schulwegverbesserung.

Vor dem Schulhaus Langmatt soll es einen Begegnungsort geben. Ob die auf der Baustelle gefundenen Findlinge dafür eingesetzt werden, ist noch offen. Bild: Claudia Meier

Im Auftrag des Einwohnerrats sind unter diesen Rahmenbedingungen verschiedene Varianten auszuarbeiten. Für die Variantenevaluation ist eine Mitwirkung vorgesehen, eventuell mit der Bevölkerung.

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) sieht vor, den Überlauf des Brunnens am Rebmoosweg an eine neue Sauberwasserleitung anzuschliessen. Die Schmutzwasserleitungen sollen innensaniert werden. Da am Bruggerberg und an der Sommerhaldenstrasse aufgrund der nahen Felsoberfläche nicht versickert werden kann, wird eine Erschliessung mit Regenwasserleitungen projektiert.