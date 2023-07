Brugg Längere Lärmschutzwand und neuer Belag: An der Zurzacherstrasse wird bald gebaut Die bestehende Lärmschutzwand Müllermatt in Brugg wird ab dem 17. Juli verlängert. Wie sich die Bauarbeiten auf Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende auswirken.

Die Lärmschutzwand an der Zurzacherstrasse wird um rund 72 Meter verlängert. Bild: Claudia Meier

Ab dem 17. Juli wird an der Zurzacherstrasse in Brugg gebaut. Wie in einer Medienmitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau steht, werden, wenn die Arbeiten planmässig verlaufen, bis Mitte August 2023 eine Lärmschutzwand und ein neuer Belag realisiert.

Wie der Kanton schreibt, sind die Liegenschaften 7b und 9b an der Müllermattstrasse hohen Lärmimmissionen ausgesetzt. Deshalb wird nun die bestehende Lärmschutzwand Müllermatt entlang der Liegenschaften 5a bis c um rund 72 Meter verlängert.

Auf die bereits bestehende, 1,10 Meter hohe Leitmauer wird die Lärmschutzwand von 1,80 Meter gebaut – die Gesamthöhe der Wand wird somit 2,90 Meter betragen. Die Lärmschutzwand setzt sich aus Betonelementen und einem strassenseitig lärmabsorbierenden Ziegeleinsatz zusammen.

Auf 270 Metern wird der Strassenbelag ersetzt

Bestehende Hinweissignale, wie Parkplatz- oder Verbotsschilder, werden versetzt sowie Äste von Bäumen zurückgeschnitten. Ausserdem soll es beim Fussgängerstreifen über die Zurzacherstrasse – auf der Höhe der Langmattstrasse – ein erhöhtes Podest für Fussgänger geben, wie dem Situationsplan des Kantons zu entnehmen ist.

Während dieser Zeit wird zudem vom Weiermattweg bis zur Tankstelle Migrol auf zirka 270 Metern der Zurzacherstrasse der Belag ersetzt. Gemäss Medienmitteilung sind die beiden Baustellen aufeinander abgestimmt: Die Bauarbeiten an der Lärmschutzwand werden allerdings zuerst anfangen.

Die Zurzacherstrasse wird während der Bauarbeiten von Montag, 17. Juli, bis Mitte August nur einspurig befahrbar sein – der Verkehr wird durch einen Verkehrsdienst und teilweise mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Verkehrsteilnehmende sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgrund von Behinderungen und Lärmemissionen um Verständnis gebeten. (az)