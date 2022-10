Brugg Kunstausstellung im Zimmermannhaus: Otto Grimm und Noemi Eichenberger stellen ihre neuen Werke vor Vom Freitag, 28. Oktober bis am 11. Dezember findet die Ausstellung «Fluide Potenziale» statt. Besucherinnen und Besucher erwarten Werke aus Aquarellen und Objekten aus Ton sowie Schaumstoff.

Otto Grimm und Noemi Eichenberger veranstalten eine Ausstellung. Das Bild wurde von Grimm gemacht. zvg

Am Donnerstag, 27. Oktober, ist es so weit. Das Zimmermannhaus lädt zur Eröffnungsfeier von 18 bis 21 Uhr der neuen Ausstellung «Fluide Potenziale» ein. Die Ausstellung beginnt vom 28. Oktober und dauert bis am 11. Dezember.

Alle Kunstinteressierten erwarten Aquarelle von Otto Grimm. Seine Werke zeichnen sich durch kreisrunde Flächen aus, auf denen sich zahlreiche Pigmente versammeln. Die Hell- und Dunkelräume erzeugen räumliche Perspektiven fern von aller Massstäblichkeit. Noemi Eichenberger gestaltet runde Objekte aus Ton und Schaumstoff. Sie lässt die Bildsprache für sich sprechen. Auch zeichnerisch ist Eichenberger unterwegs, dabei arbeitet sie mit Tusche auf kleinen Bildflächen.

Die Ausstellung wird von Mittwoch bis Freitag ab 14.30 Uhr geöffnet sein und schliesst um 18 Uhr. Am Wochenende haben Besuchende die Möglichkeit, zwischen 11 bis 16 Uhr auf einem Rundgang die Werke zu begutachten.

Noemi Eichenberger gestaltet ihre Objekte aus Ton und Schaumstoff. zvg

Am 17. November treffen sich die Kunstschaffenden um 19 Uhr mit Isabel Zürcher, einer Kunstwissenschafterin, zu einem Gespräch, das von Interessierten besucht werden kann. Genau zehn Tage später sind Grimm und Eichenberger selbst an der Ausstellung und stehen Besucherinnen und Besuchern bei Fragen über ihre Werke zur Verfügung.

Der Abschluss findet am Sonntag, 11. Dezember, in einer zweistündigen Finissage mit den Kunstschaffenden von 14 bis 16 Uhr statt, schreibt das Zimmermannhaus in einer Medienmitteilung.