Brugg «Kultur mit anderen Sinnen erleben»: Inszenierung und Veranstaltungsreihe finden in einer Baustelle statt Die Aufführung «Finsternis» eines Berner Künstlers lässt das Publikum am 20. und 22. April in die Höhlenwelt eintauchen. Die Veranstaltung ist ein Teil der Reihe «in-zwischen: Kunst im Bau» in der Brugger Altstadt, bei der weitere Kunstschaffende mitwirken.

Anton Hasler sitzt im Gewölbekeller in der Storchengasse 5 – da, wo bald die Inszenierung «Finsternis» zu sehen sein wird. Bild: Julia Pellegrini

Im Gewölbekeller des Altstadthauses an der Storchengasse 5 wird es dunkel. Die Inszenierung «Finsternis – Geschichten und Klänge aus der Höhle» von Philippe Häni aus Bolligen BE und Franziska Huber wird am 20. und am 22. April, jeweils um 19.30 Uhr, in Brugg aufgeführt.

Entstanden ist das Projekt deshalb, weil Häni selbst rund ein Dutzend Mal ohne Licht in eine Höhle im Baselbiet hinabgestiegen ist, um Erfahrungen in der völligen Finsternis zu sammeln und die Dunkelheit mit anderen Sinnen zu erforschen. In diese Erfahrungen aus der Finsternis der Höhlenwelt taucht das Publikum während der Inszenierung ein.

Besuchende begeben sich für die Aufführung in einen dunklen Raum und lauschen den Erzählungen von Häni und dem Geigenspiel von Huber. So lässt sich laut dem Künstler Kultur mit anderen Sinnen erleben.

Die Treppe in den Gewölbekeller geht steil hinab. Bild: Julia Pellegrini

Verschiedenste Kunstausstellungen im Altstadthaus

«Finsternis» findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe «in-zwischen: Kunst im Bau» statt und ist vom 21. April bis am 7. Mai geplant. Roland Reisewitz, Miteigentümer des Flusshauses, koordiniert die Reihe, welche in der Storchengasse 5 in Brugg Platz gefunden hat.

In den Räumen des Altstadthauses werden verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten ausstellen: unter anderem Brigitte Blaser mit Holzobjekten, Roland Reisewitz mit Malerei und das Künstlerinnenduo «leweis», bestehend aus Jacqueline Weiss und Renate Lerch. Die Vernissage findet am 21. April um 18.30 Uhr statt.

Es werden zudem zwei Führungen, am 23. April um 14 Uhr und am 29. um 17 Uhr, angeboten. Auch am 29. April, um 16 Uhr, ist ein Konzert des Trios Bellevie geplant.

Eine Freundschaft brachte «Finsternis» nach Brugg

Philippe Häni kommt in Begleitung von Franziska Huber mit dem Projekt «Finsternis» nach Brugg. Bild: zvg

Nach Brugg gekommen ist «Finsternis» durch die Freundschaft von Philippe Häni und Anton Hasler, dem Eigentümer der Storchengasse 5. Hasler wusste von den Höhlenabenteuern und dem Projekt seines Freundes. Im Rahmen der Aufführungen kam ihm dann der Gedanke, dass er selbst einen Gewölbekeller in der Altstadt besitzt, und stellte diesen Häni für die Performance zur Verfügung.

Die anderen Spielorte in den Kantonen Bern und Basel-Landschaft seien zwar grösser, aber der Rohzustand des Kellers an der Storchengasse lässt sich laut Philippe Häni schön mit der Atmosphäre in einer Höhle und der erzählerisch-musikalischen Reise der Inszenierung verbinden.

Das Altstadthaus an der Storchengasse 5 wird zurzeit umgebaut. Bild: Julia Pellegrini

Das Haus von Anton Hasler befindet sich gerade im Umbau. Die Liegenschaft bietet eine passende Umgebung für die Veranstaltungen. Unter anderem seien bei den Arbeiten 650 Jahre alte Eichenbalken entdeckt worden, sagt Hasler.