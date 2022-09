Brugg Klapperndes Geschirr, spielende Kinder und sorgenlose Eltern – das Leben in einer Jugendherberge im Schlössli Altenburg Saba Krezdorn betreibt in ihrer 16. Saison die Jugendherberge Brugg. Nach zwei intensiven Coronajahren erzählt sie über die Lage im ehemaligen Sitz der Frühhabsburger.

Die drei Angestellten der Jugendherberge Brugg von links: Sibylle Ballardin-Grob, Jara Guldimann und Saba Krezdorn. Noah Merz

In der Jugendherberge Brugg im Schlössli Altenburg herrscht Hochbetrieb. Eine Schulklasse aus Aarau hat soeben ihre erste Nacht hier logiert. Sie ist nun unterwegs Richtung Legionärspfad Vindonissa. Seit Sommer behandeln die Schülerinnen und Schüler das Thema Römer, wie die Lehrerin schildert.

Saba Krezdorn, Leiterin der Jugendherberge Brugg, strahlt über die vielen glücklichen Gesichter. Man merkt ihr die Begeisterung förmlich an. Krezdorn sagt:

«Diese Saison ist solide und knüpft an Zeiten vor Corona an. Der Monat August übertraf die Erwartungen.»

Die intensivste Zeit ist von Mai bis September. Viele Schulklassen haben ihr einwöchiges Schullager in Brugg. Ganze Familien und Einzelpersonen quartieren sich ein bis zwei Tage in den Sommerferien ein. Sie sind vornehmlich auf Durchreise. Unterwegs sind sie mit dem Velo oder sie wandern das Juragebirge hoch.

Gebäude bestand bereits im Mittelalter

Neben Saba Krezdorn arbeiten Sibylle Ballardin-Grob und Jara Guldimann unentwegt für das Wohl der Gäste. Rund acht Schlafzimmer mit insgesamt 49 Betten, zwei Badezimmer und Duschen sowie zwei Essräume, auch als Aufenthaltsraum geeignet, umfassen die Räumlichkeiten der Jugendherberge. Bei der Ankunft erhalten die Gäste ein Bettwäsche-Päckli mit Kissenanzug, Duvetanzug und Fixleintuch. Dazu wird auf Wunsch die Gästewäsche täglich gewaschen.

Guldimann als gelernte Köchin bereitet am Morgen das Frühstück vor. Das Mittagessen und Abendessen werden auf Voranmeldung mit einem 3-Gänge-Menu serviert. Dabei wird auf saisonale und regionale Produkte Wert gelegt. «Wir kaufen das Brot, Gemüse, Fleisch und die Getränke von lokalen Lieferanten ein», erzählt Krezdorn.

Der Essraum kann auch als Aufenthaltsraum genutzt werden. Noah Merz

Nicht nur das Angebot sorgt bei vielen Besucherinnen und Besuchern für Begeisterung. Aus Gesprächen mit Gästen erfährt Krezdorn, wieso ihre Jugendherberge ein beliebtes Feriendomizil ist. «Da sich der ehemalige Sitz der Frühhabsburger im Mittelalter abseits der Strasse befindet, können Eltern hier ohne Sorge ihre Kinder frei spielen lassen. Bei Kindern löst das Gefühl, in einem Schloss zu wohnen, einige Male Freude aus. Für Schulen bietet der Standort viele Ausflugsmöglichkeiten», erklärt die Leiterin.

Mit voller Leidenschaft beim Beruf

Angefangen als Leiterin hatte die in Zug aufgewachsene Saba Krezdorn vor 15 Jahren. Ihre ehemalige Chefin Ursi Gretener aus der Jugendherberge Leissigen machte sie auf die Stelle in Brugg aufmerksam. Die Zugerin verliebte sich auf Anhieb in die Jugendherberge. Krezdorn verrät:

«Die Unkompliziertheit, Vielseitigkeit und persönlichen Kontakte zum Gast erzeugen das Schöne an einer Jugendherberge.»

Seit ihrem Stellenantritt 2007 hat sich einiges getan. Den Leintuchschlafsack hatte man durch das Bettwäsche-Päckli ersetzt, eine WLAN-Verbindung wurde eingerichtet, der Buchungsvorgang verbessert und die Duschen saniert.

Die Saison läuft von März bis Oktober. Danach nutzt Krezdorn die freie Zeit für Ferien. Gelegentlich hilft sie in anderen Betrieben aus. Bei der Jugendherberge in Bern an der Rezeption oder im Winter in Burgdorf ist die gelernte Hotelfachassistentin anzutreffen.

In der obersten Etage liegt das grösste Zimmer mit 13 Schlafplätzen. Noah Merz

Bis im Frühling die Saison wieder losgeht und Krezdorn, mit ihrer Leidenschaft und Hingabe für die Bedürfnisse ihrer Gäste, den Tag für jeden Einzelnen ein wenig einfacher und schöner macht.