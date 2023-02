Brugg Kein Motto, dafür werden die alten Plaketten verschenkt: Vorbereitungen für Fasnachtsumzug laufen Für den Anlass am Sonntag, 26. Februar, haben sich 36 Gruppen angemeldet. Thomas «Steini» Steinhauer, Präsident von «Fasnacht Brugg», erklärt, weshalb der Umzug nicht zu lang sein darf und noch Fahnen mit dem alten Vereinslogo das Prophetenstädtchen schmücken.

2018 nahmen in Brugg über 40 Gruppen am Umzug teil. Bild: Alex Spichale (18. Februar 2018)

«Es macht Spass, wenn die Leute schreiben, dass sie sich freuen und gerne nach Brugg kommen», sagt Thomas «Steini» Steinhauer. Der Präsident des Vereins «Fasnacht Brugg», welcher aus den «Konfettispaltern» entstanden ist, steckt mitten in den Vorbereitungen für den Fasnachtsumzug. Dieser findet am Sonntag, 26. Februar, in der Brugger Innenstadt statt.

Ab 12 Uhr gibt es an diversen Orten Guggenkonzerte. Der Umzug beginnt um 13.57 Uhr bei der Schöneggkreuzung. Es ist der erste Fasnachtsumzug seit 2019 im Prophetenstädtchen.

Ungefähr gleich viele Gruppen wie in vergangenen Jahren

Vorrang bei der Auswahl der teilnehmenden Gruppen hatten diejenigen, die schon 2020 dabei gewesen wären. Damals musste der Anlass, der unter dem Motto «Im Zug» gestanden hätte, wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Steini konnte es Anfang 2020 kaum glauben, dass der Fasnachtsumzug nicht durchgeführt werden darf. Michael Hunziker (28. Februar 2020)

Heuer nehmen 36 Gruppen teil. Das seien etwa gleich viele wie in vergangenen Jahren, so Steini.

«Ich gehe jedes Jahr an bis zu zehn Fasnachtsumzüge und beobachte die Leute», sagt er. Nach eineinhalb Stunden hätten die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils genug, bei schlechtem Wetter sowieso. «Deshalb darf der Umzug nicht zu lang sein.» So hätten die Leute ausserdem noch Zeit, die rund 15 Beizen und Stände zu besuchen.

Die teilnehmenden Gruppen werden ein buntes Bild abgeben, von «Was für en Zirkus» über «Ab ufd Alp» bis hin zu «Energie 2023» sind die verschiedensten Sujets dabei.

Heuer kein Umzugsmotto – aus gutem Grund

Finanziert wird der Umzug über den Verkauf der Eintrittsrondellen, acht Franken kostet das Stück, und durch Sponsoren- und Gönnerbeiträge. Neu wird es in diesem Jahr, bis auf die Gönnerplaketten für die Geldgeberinnen und Geldgeber, keine Plaketten geben. Grund dafür ist die stetig abnehmende Nachfrage in den Vorjahren.

Das Motiv der Fasnachtsplaketten von 2020 passt zum Bahnpark. zvg

Allerdings sind noch Plaketten vom abgesagten Umzug 2020 da. «Die sind bei mir unter dem Schreibtisch», sagt Steini. Sämtliche Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer, aber eigentlich alle, die möchten, können beim Infostand eine abholen.

Die Plaketten, die dann noch übrig sind, erhält Gregor Tomasi. Der Initiant und Präsident der Trägerstiftung des Bahnparks Brugg wird die Plaketten, auf denen ein Zug samt Lokführer abgebildet ist, Kindern abgeben, die den Bahnpark besuchen.

Die Fahnen, die das neue Logo zeigen, hängen bereits. Deborah Bläuer

Auf ein Umzugsmotto wird dieses Jahr verzichtet. Man wolle erst einmal das neue Logo bekannt machen, erklärt Steini. Bei den aufgehängten Fahnen sind indes das neue als auch das frühere Logo vertreten. «So können die Leute sehen, wie das alte aussah.» Ausserdem habe man nicht auf «einen Chlapf» alles neu anschaffen wollen.

Ob es nächstes Jahr wieder ein Motto geben wird, steht noch in den Sternen. «Wir führen erst einmal diesen Umzug durch und schauen dann weiter», sagt Steini. Schliesslich sind die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen. Jetzt gilt es, ein Schreiben an alle teilnehmenden Gruppen, Beizen- und Standbetreibende mit detaillierten Infos zum Anlass aufzusetzen und den Einsatzplan für die rund 30 Mitglieder des Vereins Fasnacht Brugg zu erstellen.