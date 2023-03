Brugg «Katastrophe von Fukushima ist keineswegs vorbei»: Atomkraftgegner erinnern zum 12. Jahrestag Am Donnerstagabend fand die 2400. Mahnwache vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat in Brugg statt. Rund 15 Personen lauschten den beiden Ansprachen.

An vier Tagen pro Woche stehen Atomkraftgegner vor dem Ensi. BIld: Maja Reznicek

Die gelben Fahnen leuchteten von weitem. Zwei Tage vor dem 12. Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima versammelten sich rund 15 Personen vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi). Es war die 2400. Mahnwache, das 2400. Mal, dass Atomkraftgegner in Brugg an das Unglück erinnerten und verlangten, dass das Kernkraftwerk Beznau stillgelegt wird.

Heini Glauser, Energieingenieur und Organisator der Ensi-Mahnwache. Bild: Claudia Meier

Heini Glauser, Initiator der Bewegung, sprach zu Beginn des Anlasses am 9. März nochmals über die Gründe für den Einsatz:

«Nach Tschernobyl und Fukushima darf es nicht eine Beznau-, Gösgen- oder Leibstadtkatastrophe geben.»

Diese könnten in allen Ländern passieren, eine absolute Sicherheit bestehe nicht.

An der Mahnwache wurden zudem von Maria Engel Auszüge einer Botschaft von Ruiko Muto, Repräsentantin einer grossen Klägergruppe von Fukushima-Betroffenen, vorgelesen.

Noch immer Sperrzonen in sieben Dörfern

Muto verwies darauf, dass die japanische Regierung im Februar neue Energiestrategierichtlinien festgelegt habe, unter die die Wiederaufnahme des Betriebs bestehender Kernkraftwerke, der Ersatz von alten und der Bau von neuen Reaktoren falle. Die Frist für die Öffentlichkeit, um dazu Stellung zu nehmen, sei viel zu kurz gewesen.

Am Donnerstagabend nahmen rund 15 Personen an der Mahnwache teil. Bild: Maja Reznicek

Ebenso sei die Nuklearkatastrophe von Fukushima keineswegs vorbei: «Vielmehr gibt es noch immer mehrere Sperrzonen in sieben Dörfern und Gemeinden, und noch immer können mehrere zehntausend Evakuierte nicht in die Heimat zurück.»

Zusätzlich wolle die japanische Regierung im Frühling bis Sommer ihr Vorhaben durchsetzen, kontaminiertes Wasser aus dem AKW Fukushima Daiichi verdünnt ins Meer zu lassen. Engel ergänzte: «Das wird auch auf uns zukommen.» Abschliessend rief Muto auf, am 13. April überall Aktionen gegen diesen Plan zu organisieren. Die Mahnwache in Brugg steht bereits am Montag wieder vor dem Ensi.