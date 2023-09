Brugg Jugendhaus Piccadilly wird 60 Jahre alt: So wird während eines Wochenendes gefeiert Vom 22. bis zum 24. September finden verschiedene Feierlichkeiten im Jugendhaus statt. Wie diese aussehen und was das Gebäude alles erlebt hat.

Das Jugendhaus Piccadilly wird vom Trägerverein Piccadilly Brugg betrieben. Bild: Jennifer Derrer

Im Jahr 1963 wird das heutige Jugend- und Kulturhaus am Törlirain 4 zu einem Treffpunkt für die Jugend. Eine engagierte Gruppe zieht den Wagen, viele arbeiten mit. Alle sind hell begeistert, man wird zusammen alt. Plötzlich schwindet das Interesse, die Initiantinnen und Initianten sind aus dem Haus gewachsen. Das Piccadilly (Pic) scheint ausgestorben zu sein. Doch eine kleine Gruppe Jugendlicher will erneut Schwung in die Bude bringen. Nach einer Durststrecke füllt sich das Gebäude wieder mit Leben.

Dieser typische Ablauf wiederholte sich in den letzten sechzig Jahren, auch nachdem die professionelle Jugendarbeit eingeführt wurde, schreibt die Präsidentin des Trägervereins in der Mitteilung. Viele Menschen sorgten über Jahrzehnte hinweg dafür, dass das Haus zu einer festen Grösse im Prophetenstädtchen heranwuchs.

Die Einführung der professionellen Jugendarbeit

Im März 1994 wurde schliesslich die Einführung der professionellen Jugendarbeit in Brugg beschlossen. Begleitet wurde das Projekt durch eine Kommission. Die ersten im Jahr 1995 von der Stadt angestellten Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter gehörten zum Pic. Das Projekt, welches bis Ende 1998 verlängert wurde, hatte den Status des Versuchsbetriebs.

Das Jugendhaus veranstaltet verschiedene Anlässe für die Jugendlichen. Hier sieht man den Auftritt von «Zombie and the waves». Bild: zvg

Am 28. August 1997 wurde der Verein «Piccadilly – Jugendarbeit in Brugg» gegründet. Katrin Potratz-Käppeli übernahm das Amt der Präsidentin. Bis heute begleite der Verein die Arbeit der Jugendleitung. Im Jahr 2001 wurde der Umbau, welcher durch einen im Einwohnerrat einstimmig angenommenen Kredit finanziert wurde, bezogen.

In den darauffolgenden sechzehn Jahren wurde der Verein von einem vielseitigen Betrieb geprägt, der zahlreiche Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene ab sechzehn Jahren organisierte. Fredy Bill leitete den Verein fast zwei Jahrzehnte. Unter seiner Führung wurden unter anderem der Mittagstisch für die Oberstufe und das Kerzenziehen eingeführt.

Ein grosser Umbruch im Vereinsvorstand

Majken Larsen ist die amtierende Präsidentin des Trägervereins Piccadilly Brugg. Bild: Chris Iseli (9. 5. 2018)

Von 2016 bis 2017 gab es schliesslich einen grossen Umbruch im Vereinsvorstand. Langjährige Vorstandsmitglieder traten zurück, und Majken Larsen übernahm das Amt der Präsidentin. «Zusammen mit neuen jungen Menschen sowie den aktuellen Jugendarbeitenden Michaela Ortlepp und Oli Badrzadeh wird die Jugend in der Tradition des Pic aktiviert, ihre Ideen umzusetzen», schreibt Larsen in einer Medienmitteilung. Neu sei die Ausrichtung für die Altersgruppe auch von zwölf bis sechzehn Jahren eingeführt worden.

In Analysen der Stadt Brugg wurde festgestellt, dass bei Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren eine grosse Lücke und somit dringender Bedarf an zusätzlicher Jugendarbeit besteht. Das Leitbild von 2018 halte fest, dass neben einer aktiven Jugendförderung auch auf die Prävention vor Fehlentwicklungen Gewicht gelegt werden sollte. Um diese Zielgruppe erreichen zu können, seien neue Strategien erforderlich. Durch entsprechende Projekte sollen die Personen an ihren informellen Treffpunkten aufgesucht und Beziehungen zu ihnen aufgebaut werden.

Feierlichkeiten: Von Partys bis zum Sonntagsbrunch

Seit diesem August werde das Angebot erweitert. In Zukunft soll auch eine Fachstelle angeboten werden. Jugendarbeiter Maic Christoffel übernehme den Aufbau dieses neuen Auftrags. Der Flexibilität und dem Mut zur Veränderung aller beteiligten Personen seit 1963 sei es zu verdanken, dass das Pic auch heute noch besteht. In den sechzig Jahren seit der Gründung ist viel passiert. Um dies zu zelebrieren, finden vom 22. bis zum 24. September während dem ganzen Wochenende verschiedene Feierlichkeiten statt.

Am Freitagabend von 18 bis 21 Uhr wird eine Party für junge Menschen unter sechzehn Jahren durchgeführt. Am Samstag kann das Jugendhaus ab 14 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Ausstellung mit Bildern und Geschichten soll den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Vergangenheit bieten. Ab 15 Uhr bis spätabends gibt es Musik. Das Catering von «Papa Oro’s» verpflegt die Gäste während des ganzen Tags. Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Brunch für ehemalige Piccadilly-Kulturschaffende und Gäste statt.