Brugg Jetzt wird die nächste Sportstätte saniert – diesmal im Geissenschachen Im letzten November fand mit Verspätung der Spatenstich für den neuen Eingangsbereich zum Stadion Au statt. Anfang März geht es mit der Sanierung mit dem ersten von drei Naturrasenspielfeldern weiter. Das haben Besucherinnen und Besucher auf der Insel zu beachten.

Das Rasenspielfeld im Geissenschachen befindet sich auf einer Insel der Ortsbürgergemeinde Brugg. Diese gehört zum Gemeindebann Windisch. Flavia Rüdiger (10. Juni 2022)

Intensiv wurde damals am 22. Oktober 2021 im Brugger Einwohnerrat über Kunstrasen und Winterrasen debattiert. Schliesslich machte der Naturrasen das Rennen. Mit grosser Mehrheit bewilligte das Stadtparlament die drei Sanierungskredite von 711’000 Franken für das Rasenspielfeld Geissenschachen, 69’000 Franken für das Spielfeld Stadion Au und 412’000 Franken für den Rasenplatz in Schinznach-Bad.

«Das Rasenspielfeld im Geissenschachen wird als erstes saniert. Der Baustart ist auf Anfang März 2023 geplant», schreibt der Brugger Stadtrat am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung. Um die Sicherheit für die Passanten zu gewähren, werde die Baustelle eingezäunt.

Im vergangenen Sommer fand das Nordwestschweizer Schwingfest auf dem Rasenspielfeld im Geissenschachen statt. Claudia Meier (8. August 2022)

Wichtig dabei: Die öffentlichen Parkplätze im Geissenschachen stehen während der ganzen Bauzeit dennoch uneingeschränkt zur Verfügung. Der Stadtrat ergänzt: «Die Bautätigkeiten mit grossen Baumaschinen und Lastwagen konzentrieren sich auf die Monate März bis Mai 2023.»

Da die Sanierungsarbeiten stark witterungsabhängig seien, sei eine genaue Festlegung der Termine nicht möglich, heisst es weiter. Das neue Rasenfeld könne voraussichtlich ab August genutzt werden.

Schweizerischer Schulsporttag im Mai

Ebenfalls vor eineinhalb Jahren hiess der Brugger Einwohnerrat den Kredit für die Neugestaltung des Eingangsbereichs beim Stadions Au gut. Der Spatenstich fand erst im vergangenen November statt. Ursprünglich war die Fertigstellung auf April vorgesehen. Doch weil die Finanzierung aufgrund der Teuerung einer vertieften Überprüfung unterzogen werden musste, verzögerte sich der Baustart.

Somit werden zwei Sportinfrastrukturen der Stadt Brugg nicht zur Verfügung stehen, wenn am 26. Mai der 52. Schweizerischen Schulsporttag in Brugg und Windisch durchgeführt wird. Bis zu 3000 Kinder messen sich dann in zwölf Disziplinen.