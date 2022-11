Brugg Jetzt steht fest: Weihnachtsbeleuchtung darf erstrahlen – aber mit Einschränkungen Der Stadtrat Brugg hat sich am 16. November zu den Energiesparmassnahmen bei der öffentlichen Beleuchtung geäussert.

Die Weihnachtssterne finden in Brugg wie gewohnt ihren Platz. zvg/René Schneider

Nun also doch: Wie es in der Mitteilung von Mittwoch heisst, hat der Stadtrat Brugg vor dem Hintergrund der im Winter 2022/2023 drohenden Energiemangellage sowie in Absprache mit der IBB Energie AG und dem Gewerbeverein Brugg Beschlüsse gefasst.

Am 16. November kommunizierte die Exekutive folgende Sparmassnahmen bei der öffentlichen Beleuchtung: Von Montag bis Freitag zwischen 1 und 4.45 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen zwischen 2.30 und 4.45 Uhr kommt es zu einer Nachtabschaltung der öffentlichen Beleuchtung und Beleuchtung Stadtpark. Dies gelte ab sofort. Die Kantonsstrassen bleiben nach Vorgabe des Kantons beleuchtet.

Die Beleuchtung beim Eisi wird in diesem Jahr fehlen. Claudia Meier

Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt (Bahnhof bis Altstadt) gibt es Anpassungen. Laut Mitteilung werden die Weihnachtssterne sowie die Beleuchtung der Bäume im Bereich der Geschäfte in der Innenstadt wie gewohnt montiert/gestellt und vom 25. November 2022, dem Freitag vor dem 1. Advent, bis zum 6. Januar 2023 beleuchtet. Die Beleuchtung wird jeweils um 23 Uhr gelöscht.

Ebenfalls beleuchtet wird der Schwarze Turm. Der Stadtrat schreibt:

«Auf die Beleuchtung der Aarebrücke und des Eisis wird verzichtet.»

Ähnlich sieht es bei den Weihnachtsbäumen in den Aussenquartieren aus: Die grossen Bäume in den Stadtteilen Lauffohr, Schinznach-Bad und Umiken werden wie gewohnt gestellt und genauso vom 25. November 2022 bis zum 6. Januar 2023 beleuchtet. Auch diese Beleuchtung wird jeweils um 23 Uhr gelöscht. (az)