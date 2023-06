Brugg Jetzt steht der Termin für die Ersatzwahl des Vizeammanns und eines Stadtratsmitglieds fest Am 19. November wählt das Brugger Stimmvolk ein neues Mitglied in die Stadtregierung sowie den Vizeammann. Wahlvorschläge können bis zum 6. Oktober, um 12 Uhr, bei der Stadtkanzlei eingereicht werden.

Der fünfköpfige Stadtrat trifft sich jeweils im Stadthaus zur Sitzung. Bild: Michael Hunziker

Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Bruggs Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) sein Amt altershalber per Ende 2023 abgeben wird. Der 70-jährige Vorsteher der Ressorts Finanzen und Kultur hat sich während insgesamt 37 Jahren in der Brugger Politik engagiert.

Nun hat der Stadtrat die Ersatzwahl eines Mitglieds des Stadtrats und des Vizeammanns für den Rest der Amtsperiode 2022/25 auf den Sonntag, 19. November, festgelegt, wie er am 14. Juni in einer Mitteilung schreibt. Wahlvorschläge seien bis am Freitag, 6. Oktober, um 12 Uhr bei der Stadtkanzlei einzureichen. Die erforderlichen Unterlagen können ab sofort unter www.brugg.ch eingesehen oder bei der Stadtkanzlei bezogen werden.

Der Stadtrat Brugg (v. l.): Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte), Stadtrat Roger Brogli (parteilos), Stadtrat Jürg Baur (Die Mitte), Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Stadtrat Reto Wettstein (FDP) und vorne Frau Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne). Bild: René Schneider

Offizielle Wahlvorschläge sind von zehn Stimmberechtigten des Wahlkreises zu unterzeichnen. Weitere Kandidaturen sind bis zum Wahltermin möglich. Das Stadtratsmitglied und der Vizeammann werden in einem Wahlgang gewählt.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 3. März 2024 – also nach dem Rücktritt von Leo Geissmann – vorgesehen. Als Vizeammann gültige Stimmen erhalten kann eine Person nur, wenn sie gleichzeitig als Stadtrat gewählt wird oder bei einer Ersatzwahl bereits Mitglied der Behörde ist.

Die SP hatte bei letzten Wahlen das Nachsehen

Aktuell besteht die Stadtregierung mit Leo Geissmann und Jürg Baur aus zwei Vertretern der Mitte, dem FDPler Reto Wettstein, der grünen Frau Stadtammann Barbara Horlacher sowie dem Parteilosen Roger Brogli. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im September 2021 verdrängte Brogli die SP aus dem Stadtrat. Die beiden SP-Kandidatinnen Rita Boeck und Alexandra Dahinden landeten damals auf Platz sechs und sieben.

Ob sie bei der bevorstehenden Ersatzwahl wieder antreten werden, steht noch nicht fest. Die SP-Fraktion hat das Thema diese Woche besprochen, aber noch keinen Entscheid gefällt. Auch andere Parteien führen entsprechende Gespräche.