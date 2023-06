Brugg Jahresrechnung 2022 der Stadt sorgt für Kritik von rechts und links: «Börse vernichtet 12,5 Millionen Steuergelder» Vor der Einwohnerratssitzung vom 23. Juni äussern sich die Brugger Fraktionen zum letztjährigen Rechnungsabschluss der Stadt Brugg. Und das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik sieht sich in seinen Bedenken bestätigt und fordert wie vor einem Jahr eine Steuerfusssenkung und eine Defizitbremse.

Das Nettovermögen der Stadt Brugg hat 2022 abgenommen, aber nicht so, wie es der Stadtrat wollte. Symbolbild: Keystone

In der Stadt Brugg beträgt der Steuerfuss im laufenden Jahr unverändert 97 Prozent. Das haben der Einwohnerrat und das Stimmvolk im vergangenen Herbst mit der Annahme des Budgets 2023 entschieden. Das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik mit dem Co-Präsidium Peter Haudenschild (FDP) und Patrick von Niederhäusern (SVP) machte letztes Jahr erfolglos Stimmung für einen attraktiveren Steuerfuss von 87 Prozent.

Keine 48 Stunden bevor der Einwohnerrat Brugg an seiner Sitzung vom 23. Juni über die Rechnung 2022 abstimmt, meldet sich das erwähnte Komitee wieder zu Wort und titelt: «Börse vernichtet 12,5 Mio. Franken Steuergelder.» Zur Erinnerung: Mitte März präsentierte Vizeammann und Finanzminister Leo Geissmann die Jahresrechnung und räumte ein, dass man fast die ganze Wertschwankungsreserve habe plündern müssen, um den schlechten Rechnungsabschluss zu glätten. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde sank von 121,1 Mio. Franken auf 108,6 Mio. Franken.

Die präsentierte Rechnung entspreche leider den Befürchtungen der SVP-Ortspartei, schreibt die Fraktion in ihrem Bericht. Die betriebliche Tätigkeit sei nach wie vor negativ, und der Stadtrat sei weiterhin nicht gewillt, aktiv zu werden. Im Gegensatz dazu halte der Stadtrat im Investitions- und Finanzplan sogar «weiterhin an unnötigen und kostspieligen Positionen wie Begegnungszonen fest», fügt die SVP an.

FDP wünscht sich eine aktivere Rolle des Stadtrats

Die FDP-Fraktion stimmt der Rechnung 2022 zu. Die Fraktion schreibt: «Angesichts der schlechten Börsenentwicklung ist die Stadt mit einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem gilt festzuhalten, dass die Wertschwankungsreserve nun aufgebraucht ist.» Auch ist die FDP besorgt über die Zunahme des Nettoverwaltungsaufwands und wünscht sich eine aktivere Rolle des Stadtrats, um gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach Brugg zu holen. Dazu brauche es ein investitionsfreundliches Klima und eine raschere Bearbeitung der Baugesuche.

Im Brugger Stadthaus trifft sich die Regierung jeweils zur Sitzung. Bild: Claudia Meier

Positiv wertet die FDP die Tatsache, dass der Investitions- und Finanzplan nun bereits im Frühsommer vorliegt: «Er zeigt, wohin der Stadtrat in den nächsten Jahren will, und bietet eine Grundlage für die Budgetierung.»

Die Grünen Brugg nehmen den Investitions- und Finanzplan für 2024 bis 2029 grundsätzlich wohlwollend zur Kenntnis und sind insbesondere auch mit dem geplanten Abbau des Vermögens einverstanden.

«Nettoinvestitionen nicht mal zur Hälfte getätigt»

Wie die GLP und die EVP wird die SP die Jahresrechnung 2022 zwar gutheissen. In ihrem Fraktionsbericht kritisieren die Sozialdemokraten aber: «Wie in den letzten Jahren resultierte ein betriebliches Defizit, welches aber aufgrund des schlechten Börsenjahres nicht durch die Finanzerträge wettgemacht werden konnte. Auch im letzten Jahr konnten leider viele geplante Investitionen nicht realisiert werden.» Die SP fordert, dass der Stadtrat alles versucht, die im Finanzplan erwähnten Projekte tatsächlich umzusetzen.

Auch die Mitte-Fraktion bedauert, dass die für das Jahr 2022 geplanten Nettoinvestitionen von 7,5 Mio. Franken nicht einmal zur Hälfte getätigt werden konnten, was zu einem Teil daran liege, dass verschiedene Projekte durch Einsprachen blockiert seien. Andererseits führten Engpässe bei der Verwaltung zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten.

Das Kernteam des Komitees für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik (v. l.): Co-Präsident Peter Haudenschild, Peter Reimann und Co-Präsident Patrick von Niederhäusern. Bild: Claudia Meier (25. 8. 2022)

Das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik stört sich daran, dass sich bei einem Betriebsaufwand von 64,9 Mio. Franken und einem Betriebsertrag von 57,5 Mio. Franken das permanente Betriebsdefizit auf 7,3 Mio. Franken verschlechtert hat (Vorjahr 4,3 Mio. Franken).

Noch bedenklicher sei das Finanzierungsergebnis mit einem Defizit von 7,1 Mio. Franken. Im Vorjahr habe es noch einen Gewinn von 20,1 Mio. Franken gegeben. Das viel zu hohe, seit Jahren gehortete Nettovermögen des Steuerzahlers unterliege einem nicht zu unterschätzenden Verlustrisiko.

Einmal mehr habe die Realität gezeigt, dass das Nettovermögen nur teilweise für zukünftige Investitionen benötigt werde. «Von den bescheiden budgetierten Nettoinvestitionen von 7,5 Mio. Franken wurden gerade mal 3,3 Mio. Franken (44 Prozent) ausgeschöpft», schreibt das Komitee.

Noch bliebe Zeit, dank des restlichen Nettovermögens mit einer Kombination von Steuersenkung und einer Defizitbremse sowie aktiver und attraktiver Ansiedlungspolitik Brugg aus der wirtschaftlichen Lethargie zu erlösen. «Wenn der Stadtrat, der Einwohnerrat und die Mehrheit der Parteien hier nicht dynamischer werden, wird es eines Tages der Steuerzahler.»