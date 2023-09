Brugg Insgesamt sieben Konzerte an zwei Tagen: So sieht das diesjährige Programm des Musikfestivals Sallee aus Die zweite Durchführung des «Sallee» in Brugg findet von Donnerstag bis Samstag statt. Melina Spycher vom Organisationsteam erklärt, was sich verändert hat und welche Künstlerinnen und Künstler dieses Jahr vor dem Salzhaus auftreten.

Im August 2022 wurde das Musikfestival zum ersten Mal durchgeführt. Bild: Johannes Hofmann

Die Idee für das «Sallee» entstand während der Coronapandemie. Pascal Ammann, Sarina Schmid, Melina Spycher und Noé Wetter, die alle im Verein Salzhaus tätig sind, entwickelten zusammen ein Konzept für ein Musikfestival. Dieses sollte nicht nur lokalen Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform bieten, sondern auch möglichst vielen unterschiedlichen Menschen, unabhängig von Alter, Interessen oder finanziellen Möglichkeiten, den Genuss von Kultur in Brugg ermöglichen.

Von Donnerstag, 7. September, bis Samstag, 9. September, findet der Anlass erneut vor dem Salzhaus in der Schulthess-Allee statt. Gemäss Melina Spycher, Mitglied des Organisationskomitees, war die Veranstaltung letztes Jahr ein voller Erfolg. «Es hat uns sehr gefreut, dass das Festival bereits im ersten Durchlauf viele angesprochen hat und wir so viel Freude an unserer Initiative erwecken konnten.» Die Rückmeldungen von Gästen sowie Anwohnerinnen und Anwohnern seien durchgehend positiv gewesen.

Ein grösseres Angebot als im letzten Jahr

Bei schönem Wetter werden der Barwagen und der Raum unter den Platanen auch dieses Mal genutzt. In Bezug auf die Anzahl der Konzerte hat sich jedoch etwas geändert: «Durch die positiven Rückmeldungen letztes Jahr dürfen wir nun an einem Abend länger Musik anbieten.» Dies ermögliche ein grösseres Angebot.

Bei schönem Wetter wird der Raum unter den Platanen auch dieses Mal genutzt. Bild: Johannes Hofmann

Am ersten Abend wird es wieder nur einen Barbetrieb geben. Die Auftritte beginnen am Freitag um 20 Uhr mit der Zürcher Musikerin Gina Été. Anschliessend spielt das Trio Obliecht, bestehend aus Mitgliedern aus Appenzell, Baden und Zürich. Beendet wird der Abend schliesslich im Inneren des Salzhauses. Bis 1 Uhr morgens dauert Lisasams Einsatz mit elektronischer Musik vom Label Honey Badger Music.

Freiwillige Spenden statt Eintrittskarten

Der Samstag startet um 18 Uhr mit einer Djembe-Runde, geleitet von Avo Kisaacah aus Brugg, der auch die Weihnachts-Djembe-Runden im Kino Odeon in Brugg durchführt. Anschliessend wird das Publikum von Palinstar mit Popmusik unterhalten. Der zweitletzte Act des Tages bilde die Sängerin Nola Kin. Das Festival endet um 23.30 Uhr mit dem Auftritt der Indie-Band Alois aus Luzern.

Der Musiker Avo Kisaacah tritt am Samstag an der zweiten Durchführung des Festivals auf. Bild: Johannes Hofmann

An beiden Tagen, Freitag und Samstag, haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich am Foodstand von «Papa Oro’s» zu verpflegen. Wie bereits im letzten Jahr verzichten die Veranstalter auf Eintrittskarten und sammeln stattdessen nach den Konzerten jeweils freiwillige Spenden ein.