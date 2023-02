Brugg In wenigen Tagen ist die «Villa Lüthi» an der Bahnhofstrasse Geschichte Dreieinhalb Jahre nachdem das Bauvorhaben an prominenter Lage im Brugger Stadtzentrum öffentlich vorgestellt wurde, hat der Rückbau an der Ecke Seidenstrasse begonnen. Bis im Sommer 2024 wird auf dem Grundstück ein markanter und höherer Neubau realisiert.

Die «Villa Lüthi» gleicht am Freitagmittag einem Geisterhaus. Claudia Meier

Mächtige Bäume und der Gartenhag an der Bahnhofstrasse 24 in Brugg sind schon seit einiger Zeit verschwunden, die Altlasten entfernt: Jetzt wird die «Villa Lüthi» zurückgebaut. Diese Woche wurden der Boden planiert, ein Schutzzaun errichtet und die Fenster entfernt. In den nächsten Tagen wird die Liegenschaft vollständig verschwinden, was erfahrungsgemäss zahlreiche Schaulustige anzieht.

An den Profilen ist zu sehen, wie viel höher der Neubau auf der Parzelle der «Villa Lüthi» wird. Claudia Meier

Erst vor wenigen Monaten musste an der Bahnhofstrasse 8 in der Nähe der katholischen Kirche auch eine ältere Liegenschaft weichen, weil ein neues Wohn- und Geschäftshaus realisiert wird.

An der Bahnhofstrasse 8 ist im Spätsommer 2022 ein Haus abgerissen worden. Claudia Meier

Zurück zur Nummer 24: Bauherr ist Florian Schneider vom Brugger Büro FSP Notare AG. Der 38-Jährige hat sich mit dem Vorhaben, ein modernes Geschäftshaus zu realisieren, bewusst Zeit gelassen und das Projekt im 2021 auf der Grundlage der revidierten Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Brugg komplett überarbeitet.

Im Erdgeschoss ist ein Gastrobetrieb möglich

Im viergeschossigen Neubau mit Attikageschoss sowie zwei Untergeschossen wird es aus Platzgründen einen Autolift für den Zugang zur Parkierung geben. Architekt ist Beat Klaus vom Brugger Büro Architheke AG.

Die Visualisierung zeigt das geplante Geschäftshaus an der Ecke Seidenstrasse/Bahnhofstrasse. zvg/Architheke AG/Nightnurse Images GmbH

Im Baugesuch waren für das erste und zweite Obergeschoss Büronutzungen vorgesehen und darüber Wohnungen. Florian Schneider sagte im Herbst 2021, dass für das Geschäftshaus Mietinteressenten vorhanden seien. In erster Linie wird der Bauherr mit seinem Unternehmen vom Bahnhofplatz 13 an die Bahnhofstrasse 24 umziehen.

Der Rückbau der privaten «Villa Lüthi» in den kommenden Tagen wird eine kurze Episode in der Weiterentwicklung des Brugger Stadtzentrums sein. Bis im Sommer 2024 soll der elegante Neubau an der Schnittstelle zwischen historischen und modernen Liegenschaften stehen. Im Erdgeschoss ist ein Gastrobetrieb vorgesehen. Weitere Mietverträge sind noch keine unterschrieben.