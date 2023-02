Brugg In der Neumarkt-Tiefgarage soll es in Zukunft weniger Parkplätze geben Das Baugesuch zur Umnutzung von Autoabstellplätzen in Lagerflächen liegt noch bis zum 27. Februar öffentlich auf.

Die Neumarkt-Tiefgarage verfügt über 600 Parkplätze. Claudia Meier

Rund um die Uhr stehen an sieben Tagen pro Woche total 600 Parkplätze in der Tiefgarage unter dem Brugger Einkaufszentrum Neumarkt zur Verfügung. Bald werden ein paar Parkfelder einer anderen Nutzung zugewiesen. Denn im dritten Untergeschoss will die Bauherrschaft, die Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung, Autoabstellplätze in Lagerfläche umwandeln.

Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis zum 27. Februar bei der Abteilung Planung und Bau zur Einsichtnahme öffentlich auf. In den Unterlagen ist von Kosten von 95'000 Franken die Rede. Projektverfasserin ist die Walker Architekten AG vom benachbarten Neumarkt 1.

Ende April ist das Obergeschoss fertig

«Für die Lagerfläche wird es zirka zwölf Parkplätze weniger geben», sagt Sprecherin Alisha Held von der Immobilienbewirtschafterin Privera AG. Das entspreche zwei Prozent der Parkfelder. Bislang seien diese von der Kundschaft und Mietern genutzt worden.

In der Liegenschaft sind offenbar zu wenig Lagerflächen vorhanden. «Entsprechend wurde vorsorglich das Baugesuch zur Umnutzung gestellt, um die Vermietbarkeit der Verkaufsflächen zu erhalten», so die Privera-Sprecherin.

Zwischen dem Neumarkt 2 (links) und dem Neumarkt 3 gibt es im ersten Stock eine neue Passerelle. Claudia Meier

Auf die Frage, wie es um die Neuvermietung der ehemaligen Flächen, auf denen das Reisebüro Knecht, der Kleiderladen H&M und der Interdiscount eingemietet waren, steht, kann die Immobilienbewirtschafterin keine näheren Angaben machen, da die Vermietungsaktivitäten noch laufen.

Hingegen ist ein Ende der umfassenden Umbauarbeiten am Neumarkt 2 und 3 in Sicht. In Zukunft soll die Kundschaft im ersten Obergeschoss bequem über eine Passerelle vom Neumarkt 3 zum 2 gelangen können. Die Privera-Sprecherin teilt mit: «Die Bauarbeiten werden per Ende April 2023 beendet sein.» Das dürfte wohl auch alle freuen, die im neuen Gastrolokal in Ruhe etwas trinken oder essen wollen.