Brugg In bis zu acht Metern Tiefe: Hier erlebten die Gäste einen Apéro der etwas anderen Art An der Bahnhofstrasse 24 in Brugg, wo früher die «Villa Lüthi» stand, wird ein neues mehrgeschossiges Gebäude entstehen. Bauherr Florian Schneider hatte eine ungewöhnliche Idee, wie das gefeiert werden könnte.

Der Apéro fand in der Baugrube an der Bahnhofstrasse 24 statt. Bild: Deborah Bläuer

Ein Apéro an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort fand am Freitagabend, 5. Mai, statt. Florian Schneider, der dort, wo früher die «Villa Lüthi» stand, einen mehrgeschossigen Neubau realisieren wird, lud zum Baugruben-Apéro. Als er von oben in die Grube geschaut habe, habe er gedacht, der Blick von innen wäre sicher noch viel eindrücklicher, verrät Schneider, Partner der FSP Notare AG. Die Baugrube an der Bahnhofstrasse 24 in Brugg ist noch nicht ganz fertig ausgehoben. Ziel ist eine Tiefe von sieben Metern, stellenweise sogar acht Metern.

Das Wetter war zu Beginn des Apéros regnerisch, wie man es vom Frühling dieses Jahr schon gewohnt ist. Aber der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch und der ungewöhnliche Veranstaltungsort sorgte für Staunen und viel Gesprächsstoff. Wer wollte, konnte einen Stein bemalen, der anschliessend zusammen mit einer Schatulle vergraben wurde. In der Schatulle befanden sich eine Ausgabe der «Aargauer Zeitung», des «General-Anzeigers» und des «Regional», die Baupläne für das Gebäude und ein altes Notariatssiegel.

Mit diesen Farben konnten die Anwesenden Steine bemalen, die vergraben wurden. Bild: Deborah Bläuer

Ein Aushub von 3230 Kubikmetern

In seiner Ansprach bedankte sich Florian Schneider bei allen Beteiligten sowie seiner Familie. Ein Dank ging auch an die Nachbarn fürs Verständnis und fürs «Keine-Einsprache-Machen». Er nannte einige Fakten zur Baugrube, so betrug der Aushub beispielsweise 3230 Kubikmeter. Vorbereitet worden war der Apéro von Paolo’s Catering aus Brugg.

Das neue Gebäude soll im Sommer 2024 fertiggestellt sein. Ins Erdgeschoss kommt Gastronomie, im ersten und zweiten Stock werden Büroflächen vermietet, in den dritten Stock wird das Büro FSP Notare AG ziehen, welches sich zurzeit noch am Bahnhofplatz 13 befindet. Für den vierten Stock ist eine Attikawohnung geplant. Zudem gibt es zwei Untergeschosse inklusive Autolift.