Brugg «Ich wollte nie Fusspflege machen»: Geschäftsinhaberin zieht in geschichtsträchtiges Haus Nach elf Jahren in der Kirchgasse musste Maria Greco ihr Studio Beauty Greco an einen anderen Standort verlegen. Der Stadt Brugg ist die Fuss- und Handpflegerin allerdings treu geblieben. Inzwischen hat sie sich in den Räumlichkeiten an der Hauptstrasse eingelebt, die ihr ganz neue Möglichkeiten bieten.

Maria Greco hat ihr Studio in Weiss eingerichtet. Bild: Alex Spichale

Sie arbeite nur in weisser Kleidung, sagt die diplomierte Fusspflegerin Maria Greco. Das sei für sie eine Art Arbeitsuniform. Privat kleide sie sich hingegen gerne farbenfroh. In Weiss hat sie auch ihr Studio Beauty Greco an der Hauptstrasse 39 in der Altstadt von Brugg eingerichtet. Nach elf Jahren in der Kirchgasse zog die 57-Jährige im vergangenen November um. Dies, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte.

Etwas schwer sei ihr der Wechsel schon gefallen, gibt Maria Greco zu. Aber inzwischen hat sie sich gut eingelebt. Sie hat die Räumlichkeiten neu gestrichen, liebevoll eingerichtet und Mitte März wurden die Schaufensterkleber angebracht.

Es sei spannend, in einem geschichtsträchtigen Gebäude zu arbeiten, findet Maria Greco. «In diesem Hause starb Heinrich Pestalozzi – 17. Feb. 1827», prangt an der Fassade. Zudem sei die Lage an der Hauptstrasse besser, erklärt Greco. Denn hier würden mehr Leute vorbeilaufen. Allerdings habe sie ihre Kundschaft sowieso fast ausschliesslich von Mund-zu-Mund-Propaganda.

Maria Greco hat ihr Geschäft in dem Haus, in dem Heinrich Pestalozzi vor fast 200 Jahren starb. Bild: Deborah Bläuer

Dadurch, dass es am neuen Standort mehr Platz gibt, hat Maria Greco zusätzlich den Laden «Geschenk Päckli» in die Räumlichkeiten integriert. Hier verkauft sie Geschenksets für jeden Anlass, Dekoartikel, Accessoires, Grusskarten, Kaffeekapseln und Tee.

Beim Schnuppern sofort fasziniert

«Ich wollte nie Fusspflege machen», erinnert sich Greco, die in der Stadt Zürich lebt. Vielmehr interessierte sie sich für Maniküre. Doch als alleinerziehende Mutter konnte sie sich die Ausbildung nicht leisten. Also legte sie den Traum auf Eis und arbeitete im Verkauf.

Viele Jahre später empfahl ihr Bruder ihr, eine Ausbildung zur Fusspflegerin zu absolvieren. Maria Greco, die in Brugg geboren und in Windisch aufgewachsen ist, schnupperte in einen laufenden Kurs rein und war sofort fasziniert. Sie schwärmt:

«Es ist einfach toll, wie man einen Fuss wieder schön machen kann.»

Ihr Bruder griff ihr finanziell unter die Arme und so konnte sie 2007 die Ausbildung zur diplomierten kosmetischen Fusspflegerin absolvieren.

Sie merkt, wer eine Bodenheizung hat

Maria Greco liebt ihre Arbeit, in der sie nicht nur als Fuss-, sondern auch als Handpflegerin tätig ist. «Ich freue mich, wenn meine Kundinnen und Kunden das Studio glücklich verlassen.»

Als Berufskrankheit bezeichnet sie ihre Angewohnheit, den Menschen auch in der Freizeit, zum Beispiel am Strand, auf die Füsse zu schauen. «Viele Leute sind der Meinung, die Füsse sehe man ja nicht und legen entsprechend wenig Wert auf deren Pflege.» Dabei könne es schnell passieren, dass beispielsweise ein Nagel einwachse, was unter Umständen sogar eine Operation erforderlich machen könnte.

Im Laden «Geschenk Päckli» verkauft Maria Greco unter anderem Dekoartikel. Bild: Alex Spichale

Sie merke sofort, wer von den Kundinnen oder Kunden eine Bodenheizung habe. Denn durch diese würde die Haut an den Füssen trockener bis hin zur Bildung von Rissen an den Fersen, die bis in die Tiefe gehen könnten. Wer die Füsse nicht selbst pflegen kann, dem oder der empfiehlt Greco, alle fünf bis sieben Wochen einen Besuch bei ihr, allen anderen im Zweimonatsrhythmus.

Die Kundinnen und Kunden berichten, dass sie sich nach der Fusspflege viel leichter fühlen, erzählt Maria Greco und fügt mit einem Schmunzeln an:

«Mein Sohn sagt sogar immer, er fühle sich zehn Kilo leichter.»

Am Montag ist das Studio Beauty Greco jeweils geschlossen. Dann geht Greco in ein Altersheim in Zürich, wo sie sich um die Füsse der Bewohnerinnen und Bewohner kümmert. Die Seniorinnen und Senioren würden sich immer sehr auf den Termin freuen, erklärt Maria Greco. Denn sie ist auch eine gute Zuhörerin.