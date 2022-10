Brugg «Ich muss einen Schlussstrich ziehen»: Nach 33 Jahren schliesst Rita Gigliotti ihr Nähatelier in der Altstadt Die gebürtige Italienerin hat stets gerne an der Nähmaschine gearbeitet und sich so eine treue Kundschaft aufgebaut. Seit neun Jahren ist sie auf dem Papier pensioniert und bald auch in der Realität. Was ihr beim Räumen des Geschäfts durch den Kopf geht und wohin es sie zieht.

Maria-Rita Gigliotti geht nun 73-jährig offiziell in Pension. Ende November gibt sie die Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 35 in Brugg ab. Claudia Meier

Es herrscht Aufbruchstimmung an der Hauptstrasse 35 in der Brugger Altstadt: Im Atelier Rita haben sich die Kleiderständer geleert, eine Frau erkundigt sich nach den Massen eines Kleinmöbels, das sie übernehmen könnte, und ein Kunde will mit der versierten Schneiderin Maria-Rita Gigliotti noch kurz etwas besprechen.

Die gebürtige Italienerin aus der Provinz Benevento hat immer mit Leidenschaft gearbeitet, neun Jahre über das Pensionsalter hinaus. Doch jetzt steht ihr Entschluss fest: Ihr Nähatelier schliesst Ende Oktober definitiv. «Ich muss einen Schlussstrich ziehen», sagt sie. Änderungswünsche nimmt sie seit einigen Wochen keine mehr an. Die 73-Jährige sitzt vor einer ihrer Nähmaschinen und hält eine Jeans in den Händen und sagt: «Die Arbeit an dieser Hose muss ich noch machen.»

Sie ist dankbar für das schöne Berufsleben

Über 33 Jahre hat die sympathische Näherin, die alle Frau Rita nennen, in ihrem Atelier gewirkt und unzählige Kundinnen und Kunden glücklich gemacht. Immer wieder wurde sie mit Blumen und Süssigkeiten beschenkt. Aus einigen Kundenbeziehungen sind Freundschaften entstanden. Zufrieden blickt Rita auf ihr Berufsleben zurück:

«Ich bin sehr dankbar, dass alles gut gegangen ist und ich gesund aufhören kann. Die Kundschaft ist mir ans Herz gewachsen, ich werde sie vermissen.»

Doch gleichzeitig freut sich die fünffache Grossmutter auch auf den neuen Lebensabschnitt. Sie wird in Fislisbach wohnhaft bleiben. Ihre Familie lebt in der Nähe. «Alle meine drei Kinder sind im Bezirksspital Brugg zur Welt gekommen», erzählt Rita.

Sie sei jedoch eine Person, die lieber nach vorne als zurück schaue. So steht denn auch bereits fest, dass sie Ende Januar mit ihrem Sohn für drei Wochen nach Kenia reisen wird.

In Kenia betreut sie ein Hilfsprojekt für Kinder

Dort, in der Provinz Ukunda, hat Rita mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Antonio vor 27 Jahren ein Hilfsprojekt lanciert, die «AntoRita Academy». Das ist eine Grundschule für Mädchen und Buben. Das Areal umfasst über 20 Gebäude. Rita Gigliotti sammelt dafür weiterhin Spenden in der Schweiz.

Rita Gigliotti bei einem Besuch 2018 in Kenia mit den Kleinen der Academy. zvg

Organisch gewachsen ist nicht nur die Schule in Kenia, sondern auch der Ficus im Brugger Nähatelier. Die Pflanze hat Rita von Anfang an begleitet. Inzwischen ist sie so gross, dass sie der Decke entlang wächst. «Ich habe sie schon oft geschnitten und sie ist immer schön nachgewachsen. Jetzt möchte ich sie verkaufen», sagt die Atelier-Inhaberin, die sich damit in Brugg ihre eigene Insel geschaffen hat.

Von Brugg nach Hause mitnehmen will Frau Rita neben all den schönen Erinnerungen nur noch ihre geliebten Nähmaschinen mit Zubehör. Von diesen treuen Begleiterinnen kann sich die charismatische Spätpensionierte nämlich nicht trennen.