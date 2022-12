Brugg «Ich habe noch nicht alle Geschenke, lasse mich aber nicht stressen»: Das sagen Besucherinnen und Besucher zum Schenken 120 Stände verwandelten Bruggs Innenstadt am Wochenende in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Wir nutzten die Gelegenheit, um die Besucherinnen und Besucher zu fragen: Was bedeuten Ihnen Weihnachtsgeschenke?

8 Bilder 8 Bilder 120 Stände verwandelten Bruggs Innenstadt am Wochenende in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

Es duftete verlockend nach Glühwein und funkelte an allen Enden und Ecken. Der Brugger Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende viele Menschen in die Innenstadt. Sie genossen die stimmungsvolle Atmosphäre der zahlreichen Stände und manche waren auch noch auf der Suche nach passenden Geschenken.

Im Storchenturm stehen Kinder und Erwachsene rund um zwei Töpfe mit Flüssigwachs und machen ihre Geschenke selbst. In der Unteren Hofstatt staunen zahlreiche Männer über die riesige Eisenbahnlandschaft des Modeleisenbahnclubs Baden-Brugg und auf dem «Eisi», der Hauptstrasse und dem Neumarktplatz präsentieren die Stände allerlei Waren. Unbeeindruckt davon drehen strahlende Kinder ihre Runden auf dem Karussell. Sie fragen sich vielleicht: «Was wird es wohl zum Fest geben?» Wie gut, dass bald Weihnachten ist.

Wir nutzen die Gelegenheit, um zu fragen: Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Welches Weihnachtsgeschenk kam einmal ganz besonders gut beim Beschenkten an?

Helga Frei, 75, Brugg

Helga Frei aus Brugg. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Seit einigen Jahren mache ich eigentlich gar keine grossen Geschenke mehr. Früher, als die Kinder klein waren, waren Geschenke natürlich wichtig und es gab immer etwas. Am besten kam Lego an. Damit spielten sie wirklich sehr gerne und konnten immer wieder etwas Neues aus den verschiedenen Steinen zusammenbauen. Lego ist etwas Zeitloses und lehrreich.»

Karin Meyer, 58, Künten

Karin Meyer aus Künten. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Ich habe noch nicht alle Geschenke beieinander, lasse mich aber trotzdem überhaupt nicht stressen. Ein Geschenk, das wirklich gut ankam, war eine handgemachte Raffel aus Ton. Die habe ich auch auf so einem Markt gefunden. Es ist ein Unikat. Ich habe sie noch mit Brot, Käse und Knoblauch dekoriert, mit all dem, was man mit der Raffel fein reiben kann.»

Markus Klauser, 46, Brugg

Markus Klauser aus Brugg. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Es fehlt mir nur noch etwa ein Drittel der Geschenke, den Hauptteil habe ich aber bereits. Mir ist Abwechslung beim Schenken sehr wichtig. Ich finde manches Mal auch spontan etwas unter dem Jahr und muss daher nicht alles vor Weihnachten organisieren. Ein besonderes Geschenk war sicher eine Reise, ein Wochenende in Hamburg. Diese Reise kam sehr gut an.»

Othmar Schnyder, 60, Birr

Othmar Schnyder aus Birr. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Ich schenke etwas Persönliches: meine Zeit. Die muss ich weder vorher kaufen, noch einpacken. Zeit ist etwas Einmaliges. Das kann zum Beispiel ein Ski-Tag in den Bergen, im Bündnerland, sein. Was gibt es Schöneres, als mit dem Beschenkten etwas zusammen zu unternehmen und die Aussicht und Atmosphäre von oben zu geniessen. Das sind Eindrücke, die bleiben.»

Pascale Berri, 44, Berikon

Pascale Berri aus Berikon. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Ich habe fast schon alle Geschenke, nur noch drei fehlen mir. Ich brauche aber auch nicht so viele. Mein bestes Geschenk war wahrscheinlich eines für meinen Vater. Er erhielt einen Gutschein für vier Tage in einem Hotel im Engadin. Darüber hat er sich riesig gefreut, weil er dort dann seine Erinnerungen an seine Kindheit wieder aufleben lassen konnte.»

Walter Wernli, 70, Villigen

Walter Wernli aus Villigen. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Die Geschenke habe ich schon alle beieinander, auch das für meine Frau (sie steht neben ihm). Es soll eine Überraschung werden. Das Geschenk, das am besten ankam, war meine Spende an die Stiftung Wunderlampe. Diese Einrichtung erfüllt Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen und Beeinträchtigungen Herzenswünsche. Das ist einfach wunderbar.»