Brugg «Ich bin keine Kirchengängerin»: Trotzdem verwaltete Silvia Schneider Linder 36 Jahre die Finanzen der Kirchgemeinde Ende Juni wird die Finanzverwalterin der römisch-katholischen Gemeinschaft Brugg pensioniert. Warum die Lenzburgerin andere Herausforderungen hatte als die steigende Zahl an Kirchenaustritten.

Die bald 64-jährige Silvia Schneider Linder begann mit 28 Jahren bei der Kirchgemeinde Brugg zu arbeiten. Bild: Britta Gut

Es hätte nur ein kurzer Abstecher in ihrer Karriere sein sollen. «Ich dachte, ich mache das für ein bis zwei Jahre und schaue weiter», sagt Silvia Schneider Linder. Geworden sind daraus über drei Jahrzehnte. Die meiste Zeit verbrachte die Finanzverwalterin der Kirchgemeinde Brugg an der Stapferstrasse 17. Seit Dezember arbeitet Schneider Linder nun ganz in der Nähe an einem bekannten Ort. Die Lenzburgerin führt aus:

«Im Laubsägelihuus habe ich vor 36 Jahren angefangen.»

Damals hatte Schneider Linder gerade eine Stelle in der Hotellerie «wegen eines unfähigen Chefs» gekündigt – ohne Anschlusslösung. Doch für die heute 63-Jährige war es Glück im Unglück: Nicht nur lernte sie bei der aufgegebenen Stelle ihren Mann kennen, kurz darauf meldete sich auch eine Bekannte – eine Kirchenpflegerin aus Brugg – bei ihr.

Das Laubsägelihuus an der Stapferstrasse 15. Bild: Britta Gut

Da die vorhergehende Stelleninhaberin ihre Tätigkeit bereits nach neun Monaten wieder gekündigt habe, sei man auf der Suche nach jemand Neuem für die römisch-katholische Kirchgemeinde. Ohne grosse Erwartungen ging die Lenzburgerin ans Bewerbungsgespräch. Schneider Linder erzählt:

«Das Gespräch hat im Roten Haus, in einer Beiz, stattgefunden. Das war neu für mich und hat mir gefallen.»

Zudem sei ihr eigener Bezug zur Kirche nie ein Thema gewesen. Denn der ist anders, als man es bei einem solchen Job erwarten würde.

Ihr wurde klar: «So eine Stelle findest du nicht mehr»

Sich selbst bezeichnet die gebürtige Schaffhauserin, die mit zwölf Jahren in den Aargau zog, nämlich als «kirchenfern». Sie sehe viele Aspekte der Institution kritisch. Schneider Linder führt aus:

«Als ich angefangen habe, waren die Aufhebung des Zölibats oder das Priesteramt für Frauen stark Thema. 30 Jahre später sind wir keinen Schritt weiter.»

Sie habe sogar das Gefühl, dass man noch entfernter von der Erreichung dieser Ziele sei wie damals. «Das bedaure ich sehr.» Im Gegensatz zu früher kann die 63-Jährige der Kirche aber auch Positives abgewinnen: «Heute sehe ich die guten Seiten der Institution. Etwa bei der Fachstelle Soziales und Umwelt, die vor 15 Jahren neu geschaffen wurde.»

Das katholische Kirchenzentrum St.Nikolaus in Brugg.



Bild: Michael Hunziker (Archiv)

Trotz allem bezeichnet Schneider Linder ihre Tätigkeit bei der Kirchgemeinde Brugg als Traumstelle. Sie sagt: «Rückblickend hatte ich so viele gute Erlebnisse und habe viel Toleranz erlebt.» Dass sie keine Kirchengängerin sei, sei nie ein Thema gewesen. Ausserdem begeisterten Zahlen die baldige Pensionärin schon immer.

Sie habe in Brugg aber einen Allrounder-Job, bei dem es nicht nur um Budgets geht, sondern auch um Personaladministration oder das Erstellen von Texten. Schreiben gefalle ihr sehr. «Beim Abschluss meiner Ausbildung als kaufmännische Angestellte schrieb ich den besten Aufsatz des ganzen Kantons», sagt Schneider Linder stolz.

Davon abgesehen, habe sie das «unheimlich grosse Vertrauen» der Kirchenpflege als ihre Anstellungsbehörde und die hohe Selbstständigkeit im Rahmen des Jobs sehr genossen. Über die Jahre hinweg schaute sich Schneider Linder ab und zu nach anderen Anstellungen um, schnell sei ihr jedoch klar geworden: «So eine Stelle findest du nicht mehr.» Eine Kündigung stand nur einmal wirklich im Raum.

In diesen Posten investiert die Kirchgemeinde am meisten

Fünf Jahre nach ihrem Start in Brugg fühlte sich Silvia Schneider Linder überlastet: «Ich war 100 Prozent angestellt, habe aber immer mehr gearbeitet. Es war einfach viel zu viel.» Die Kündigung sei schon eingereicht gewesen, da schlug die Kirchenpflege vor, eine Stellenpartnerin zu suchen. Schneider Linder konnte auf ein 50- bis 60-Prozent-Pensum wechseln.

Bis heute wird der Job von mittlerweile 160 Stellenprozenten (Sekretariat und Finanzverwaltung) unter zwei Personen aufgeteilt. Dies war nicht die einzige Veränderung, die die Arbeit der Finanzverwalterin und die Kirchgemeinde selbst in den letzten drei Jahrzehnten durchmachte.

Silvia Schneider Linder, Finanzverwalterin. Bild: Britta Gut

Als die damals 28-jährige Schneider Linder ihre Stelle antrat, habe es noch keinen Computer gegeben, die Vorgehensweise sei ganz anders gewesen. Bei der Kirchgemeinde waren 30 Mitarbeitende tätig, heute sind es doppelt so viele. Ebenso veränderte sich der Finanzhaushalt, wie die Lenzburgerin sagt:

«Der Kirchensteuerfuss lag vor 30 Jahren bei 28 Prozent und die Kirchgemeinde hatte Schulden. Heute beträgt der Steuerfuss noch 20 Prozent und wir sind schuldenfrei.»

Der Steuereingang stieg gar durch das Wachstum der Gemeinde von 2,7 auf 5,3 Millionen Franken.

Dies, obwohl der Kanton Aargau laut dem Katholischen Medienzentrum (19. November 2020) zu den Spitzenreitern der Kirchenaustritte in der Schweiz gehört. In den letzten Jahren hätten viele wegen Aussagen des Papstes zur Ehe für Homosexuelle oder auch durch das Publikwerden von Missbrauchsfällen die Kirche verlassen, stellt Schneider Linder fest.

Bisher habe diese Tendenz zu keiner Einschränkung der kirchlichen Arbeit in Brugg geführt. Aber: «Man ist sich der Situation bewusster und redet in der Kirchgemeinde darüber – auch über allfällige Massnahmen, die man treffen könnte.»

2019 traten gemäss dem Katholischen Medienzentrum 4671 Aargauerinnen und Aargauer aus der katholischen Kirche aus.

Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Als grösste Herausforderung empfand Schneider Linder etwas anderes in den letzten 30 Jahren: «Ich verstehe mich als Bindeglied zwischen Kirchenpflege, Mitarbeitenden und Steuerzahlenden. Das Vertrauen des Teams muss man sich aber erst erarbeiten.» In das Personal investiert die Kirchgemeinde von allen Posten am meisten. Die Finanzverwalterin sagt:

«Das macht Sinn, weil wir wie ein Dienstleistungsbetrieb sind. Die Kirche ist für den Menschen da.»

Man investiere am richtigen Ort.

Den Abschluss ihrer Karriere stellte sie sich anders vor

Ende Juni beginnt für Silvia Schneider Linder nun ein neues Kapitel. Dann übergibt sie an ihren Nachfolger Felix Bachmann, den sie seit letzter Woche einarbeitet. Es fällt der Finanzverwalterin nicht schwer, zu übergeben, er sei ein Profi aus der Branche, schwierig sei, dem neuen Stelleninhaber das Wissen der letzten Jahre vermitteln zu können. Auf die Zeit der Pension freut sich die 63-Jährige schon. Sie sagt lachend:

«Endlich keine Agenda führen und in den Tag hineinleben. Und die Pläne, die ich habe, nicht immer aufs Wochenende schieben.»

Demnächst würde sie gerne wieder verreisen, das sei sie früher viel. Ein Sehnsuchtsort ist beispielsweise das Baltikum – dazu zählen Estland, Lettland und Litauen: «Eigentlich dachte ich, ich wäre der südländische Typ. Aber ich habe es sehr gerne flach.» Seit zwei Jahren verschiebe sie zudem Ferien mit einem befreundeten Paar nach Marokko. Dort ist sie 2003 erstmals mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann gewesen.

Neben dem Reisen wird sie zudem weiterhin Präsidentin der Verwaltung der Genossenschaft Wia Lenzburg bleiben. Dieses Amt hat Schneider Linder bereits seit neun Jahren inne und «ich mache das sehr gerne».

Der Abschluss ihrer über 30-jährigen Karriere bei der Kirchgemeinde Brugg hat sich die Finanzverwalterin anders vorgestellt. Wegen der Pandemie kann etwa kein offizieller Abschiedsapéro stattfinden. Den Kontakt zu den anderen Mitarbeitenden wird Silvia Schneider Linder vermissen. Aber: «Ich komme sicher ab und zu in Brugg vorbei.»