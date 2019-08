«Brugg, habt Ihr Bock auf ‹She Got Me›?» Welche Frage! Natürlich wollen alle den Song hören, mit dem Luca Hänni den fantastischen 4. Platz erreicht hat am Eurovision Song Contest. «Wir bilden hier den grössten Chor von Brugg», ruft der Popstar ins Publikum. Dieses singt, klatscht und tanzt begeistert mit – wie schon beim ganzen rund einstündigen Konzert an diesem lauschigen Samstagabend.

Selfie hier, Autogramm da – sie kennen keine Berührungsängste

Am Mittag steht er Radio Argovia Red und Antwort, später sorgt er für kreischende Fans beim Eisi mit seinem Kurzauftritt bei der Dance-Show. Von der charmanten Schönheitskönigin Christa Rigozzi moderiert, reisst bei dieser der deutsche Tänzer und Tanztrainer Christian Polanc die Zuschauer mit. Bekannt ist er von der RTL-Show «Let’s Dance». Nach einer feurigen Darbietung mit Tänzerin Marilyn Mathis animiert er die Anwesenden zum Mitmachen beim Salsa-Crashkurs. Eine Gelegenheit, die sich viele trotz schwül-warmen Temperaturen nicht entgehen lassen. Es sei ein einfacher, aber schöner Tanz, der Spass mache, versichert Polanc.

Einen besonderen Moment erleben die Gewinner des Wettbewerbs, den die Brugger Energieversorgerin IBB ausgeschrieben hatte. Als VIP-Gäste treffen sie Christian Polanc, Christa Rigozzi und – kurz vor dem Konzert – Luca Hänni. Ein Selfie hier, ein nettes Wort da: Die drei sind bestens gelaunt und kennen keine Berührungsängste.

Am kommenden Wochenende geht das Stadtfest Brugg in die zweite Runde. Am Freitag treten – unter anderem – James Gruntz und Dabu Fantastic auf, am Samstag folgen Span, Stress oder Marius Bear.

Das Stadfest in Bildern: Der Sonntag