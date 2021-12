Brugg Harzige Suche: Stadt wartet seit Monaten auf passende Bewerbung für Leitung des Baubewilligungswesens Seit den Sommerferien hat die Stadt die Stelle für die Nachfolge von Elsbeth Hofmänner inseriert – bisher ohne Erfolg. Um im Bereich der Baubewilligungen die Dienstleistungen umfassend bereitstellen zu können, hat die Stadt ein Ingenieurbüro zur Unterstützung hinzugezogen.

Die Büros von Planung und Bau befinden sich in der Liegenschaft hinter dem Stadthaus Brugg. Bild: Archiv AZ

So hat sich Elsbeth Hofmänner ihre Pensionierung nicht vorgestellt. Anstatt sich auf mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Partner zu freuen, stapeln sich bei ihr im Einzelbüro der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg die Umbau- und Baugesuche. Die 64-Jährige leitet bei der Stadtverwaltung nicht nur den Fachbereich Baubewilligungen, sondern sie sitzt zudem in der Nachbargemeinde Windisch für Die Mitte im Einwohnerrat.

Elsbeth Hofmänner sitzt für Die Mitte im Einwohnerrat Windisch. zvg

Hofmänner hätte bei den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen Herbst auch gute Chancen gehabt, einen der drei frei werdenden Sitze im Gemeinderat Windisch für die Mitte zu holen. Doch die Architektin wollte nicht. Sie bleibt dem Einwohnerrat treu, wo sie ab Januar die einzige Frau in der geschrumpften Mitte-Fraktion ist.

Stellvertretende Leitung der Abteilung und kleines Team

Mit der neuen und vor wenigen Wochen zum grössten Teil in Rechtskraft erwachsenen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) stehen in Brugg Dutzende Bauvorhaben vor der Realisierung. Im Hinblick auf Hofmänners Pensionierung per Anfang 2022 wurde die Stelle schon vor den Sommerferien ausgeschrieben. Doch die passende Bewerbung für diese wichtige Stelle ist bisher noch nicht eingetroffen.

Die rund 12'500 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt Brugg sucht mit dem erwähnten Stelleninserat eine Leitung im Bereich Baubewilligungen sowie eine stellvertretende Abteilungsleitung Planung und Bau. Im Baubewilligungswesen geht es um die Führung eines kleinen Teams von zwei Mitarbeitenden und externen Mandaten. Neben einer Ausbildung in einem entsprechenden Fachbereich werden Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion und fundierte Kenntnisse im Aargauer Baurecht erwartet.

Den Wechsel vor zehn Jahren hat sie nie bereut

Matthias Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg. Bild: zvg

Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg bestätigt, dass die Bemühungen für eine nachfolgende Stellenbesetzung seit einiger Zeit am Laufen sind und kürzlich intensiviert wurden. Denn es habe sich gezeigt, dass die Besetzung dieser anspruchsvollen Stelle nicht einfach ist. Der Stadtschreiber fügt an:

«Gutes Fachpersonal ist auf dem Stellenmarkt sehr rar.»

Die Leiterin Baubewilligungen werde voraussichtlich zwischen Frühjahr und Sommer in Pension gehen.

Matthias Guggisberg hält fest: «Um im Bereich der Baubewilligungen weiterhin die Dienstleistungen umfassend bereitstellen zu können, hat die Stadt Brugg bereits ein ortsansässiges Ingenieurbüro zur Unterstützung hinzugezogen.» Dabei handelt es sich um die Steinmann Ingenieure und Planer AG, sagt Guggisberg auf Nachfrage. Die Situation werde laufend beobachtet und bei Bedarf würden die notwendigen Massnahmen ergriffen.

Aktuell sind im Kanton Aargau verschiedene Gemeinden auf der Suche nach entsprechenden Fachkräften. Ein Beispiel ist Stein, wo mit der Ausschreibung eine Nachfolgeregelung angestrebt wird.

Elsbeth Hofmänner hat ihre Stelle in Brugg seit zehn Jahren inne. Ihren damaligen Wechsel vom Badewannen-Verkauf auf die Verwaltung bereute sie nie.