Brugg Grüner Wasserstoff für Postautos: Axpo plant Produktionsanlage im Wildischachen Am Industriestandort Wildischachen in Brugg soll eine klimafreundliche Wasserstoffproduktionsanlage entstehen. Das planen Axpo, Voegtlin-Meyer, die IBB Energie AG und die Stadt Brugg gemeinsam. Die Ortsbürgergemeinde entscheidet im Dezember über die Baurechtsvergabe.

Die Postautos könnten künftig mit Wasserstoff aus der Region fahren.

Chris Iseli

Geplant ist eine Wasserstoffproduktionsanlage, die auf eine installierte Leistung von bis zu 15 Megawatt ausgelegt wird und jährlich mittels Elektrolyse rund 2000 Tonnen grünen Wasserstoff liefern soll. Die Anlage soll auf der Parzelle der Ortsbürgergemeinde Brugg im Gebiet Wildischachen erstellt werden. Der Standort sei aufgrund seiner zentralen Lage ideal, teilten die Unternehmen Axpo, Voegtlin-Meyer und die IBB Energie AG (IBB) sowie die Stadt Brugg am Montag mit. Es seien entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnet worden.

Der für die Produktion benötigte Strom wird vollumfänglich aus dem Flusskraftwerk Wildegg-Brugg kommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit der direkten Anbindung an das Kraftwerk werde die klimaneutrale Produktion von Wasserstoff sichergestellt. Mittels einer Pipeline werde der produzierte Wasserstoff dann zur nahegelegenen Tankstelle des Unternehmens Voegtlin-Meyer oder auch an weitere Tankstellen in der Region vertrieben.

300 Postautos jährlich und Wärme für die Nachbarn

Damit stehe der Wasserstoff einerseits privaten Nutzern zur Verfügung, andererseits könne er für Busse oder Postautos eingesetzt werden. Mit der im Kraftwerk produzierten Menge können jährlich rund 300 Lastwagen oder Busse betrieben werden. Das Projekt leiste damit einen wichtigen Beitrag, die CO 2 -Emissionen im Strassenverkehr zu reduzieren, heisst es weiter.

Die Projektierung der Pipeline wird durch die IBB vorgenommen. Von der aus dem Elektrolyseverfahren resultierenden Abwärme könnten künftig auch die Industrienachbarn im Gebiet Wildischachen profitieren: In einem weiteren Schritt soll diese erneuerbare Energie in einem Wärmenetz genutzt werden.

Das Kraftwerk befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Axpo. Die Ortsbürgergemeinde Brugg wird im Dezember 2021 über die Baurechtsvergabe entscheiden. Bei einem positiven Entscheid könne die Anlage Ende 2023 in Betrieb genommen werden. (phh)