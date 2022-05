Brugg Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener: «Klimaschutz ist auch Kriegsprävention» Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener (SP) hält die 1.-Mai-Rede in Brugg – und ruft dazu auf, sich zu unterstützen und nicht aufzugeben.

«Ich bin gerne nach Brugg gekommen», sagt Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener (Mitte) im «Odeon», hier zusammen mit Barbara Horlacher, Stadtammann (links) und Luzia Capanni, Fraktionspräsidentin der SP in Windisch und Grossrätin. mhu

Zuhören und debattieren, füreinander Zeit haben und zusammen sein: «Nach zwei schwierigen, herausfordernden Jahren können wir uns endlich wieder so treffen, wie wir gerne den 1. Mai gestalten und feiern», sagte Elisabeth Burgener. «Der 1. Mai ist unser Fest, dem wir Sorge geben, das uns wichtig ist.» Es sei der Tag der Arbeit, der Tag der sozial-, umwelt- und gesellschaftspolitisch orientierten Menschen.

Die Feier im angenehmen Rahmen im «Odeon» in Brugg organisiert hatten die SP Bezirk Brugg sowie die Gewerkschaften. Der Einladung folgten an diesem strahlend-sonnigen Sonntagabend über 50 Interessierte. Mit Elisabeth Burgener konnte ein hoher Gast begrüsst werden: Die SP-Politikerin aus dem Fricktal ist amtierende Grossratspräsidentin und damit höchste Aargauerin.

Erdöl und Erdgas füllen die russische Kriegskasse

In ihrer Ansprache wies Elisabeth Burgener auf den diesjährigen 1.-Mai-Slogan «Frieden – Freiheit – Solidarität» hin, auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, «die einzig ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie führen wollen». Ein grosses Dankeschön gehöre aber auch all jenen, fuhr sie fort, die vor rund sieben Jahren mit einem unermüdlichen Einsatz und ohne grosse Unterstützung die Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea und Afghanistan begleitet hätten.

Zum Apéro finden sich die Gäste im «Odeon Forum» ein. mhu

Die Grossratspräsidentin blickte noch ein paar Jahre weiter zurück, «und mir kommen all die Freiwilligen in den Sinn, die angefeindet wurden, weil sie sich damals für Asylsuchende aus dem Balkan einsetzten». Elisabeth Burgener hob hervor:

«Wir fordern es heute, und wir fordern es klar für alle: ein würdiges und solidarisches Asylwesen für alle Menschen, die aus Krisen- und Kriegsgebieten in die Schweiz flüchten.»

Die SP-Politikern warf in der Folge die Frage auf, was das Klima mit Gerechtigkeit und Frieden zu tun hat. Mit jedem Kriegstag werde es offensichtlicher: Fossile Energieträger und die russische Kriegsmaschinerie stehen in einem direkten Zusammenhang, stellte sie fest. «Es sind Erdöl und Erdgas, das nicht nur die russische Kriegskasse füllt, sondern aktiv die Kriegsmaschinerie betreibt und aufrechterhält.»

Trotz internationalen Drucks seien im Februar und März über 80 Millionen Barrel russisches Öl über die Schweiz gehandelt worden. «Die Schweizer Rohstoffhändler übernehmen hier eine zentrale Rolle.»

«An fossilen Energien klebt Blut»

Laut einer von Greenpeace im 2021 veröffentlichten Studie werden zwei Drittel aller militärischen Operationen der EU mit dem Ziel durchgeführt, die Produktion und den Transport von Erdöl und Gas zu sichern, hielt Elisabeth Burgener fest. «An fossilen Energien, von denen Europa abhängig ist, klebt Blut. Das Blut der Kriegsopfer in der Ukraine, aber auch im Irak, Iran oder Sudan. Aber es ist auch das Blut künftiger Generationen, die eine Zunahme von militärischen Konflikten, Extremwetterereignissen und Kämpfe um fruchtbares Territorium erleben werden, falls wir die durch die fossile Energien angetriebene Klimakrise nicht schnell aufhalten.»

Luzia Capanni (links) verabschiedet Elisabeth Burgener mit einem Präsent. mhu

Es gelte unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern, um in einer friedlichen und klimagerechten Welt leben zu können, die Sicherheit für alle Erdbewohnerinnen und Erdbewohner gewährleiste, sagte die Referentin:

«Klimaschutz ist also auch Kriegsprävention. Es stärkt den Frieden, die Gerechtigkeit und die Freiheit.»

Klimaschutz sei eine der grössten Herausforderungen der nächsten Zeit, sei nicht nur Umweltpolitik, sondern Sozial-, Gleichstellungs- und Migrationspolitik – und müsse ein wichtiges Anliegen sein der 1.-Mai-Bewegung. Elisabeth Burgener rief dazu auf, sich gegenseitig zu unterstützen, immer wieder Mut zu machen und – «vor allem» – nicht aufzugeben.

Preisgekrönte Kabarettistin übernimmt kulturellen Teil

Apropos Solidarität: Zu Beginn der Pandemie noch gross, sei diese schon fast aus der Erinnerung gelöscht, gab Luzia Capanni zu bedenken. Die SP-Fraktionspräsidentin in Windisch und Grossrätin führte als Moderatorin durch den Abend. Während Corona hätten sich Ungleichheiten verstärkt und zementiert, führte sie aus.

Kabarettistin, Komponistin und Sängerin Olga Tucek tritt nach den Reden auf. mhu

Mit der Pandemie und den traurigen Ereignissen in der Ukraine sei zu spüren, wie wichtig Werte wie Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit oder Solidarität seien, pflichtete Barbara Horlacher bei, Stadtammann in Brugg (Grüne). Eine starke Stimme, ein permanentes Engagement, seien wichtig im Beruf, auf politischer Ebene, bei Freiwilligenarbeit oder privat im engsten Umfeld. Es lohne sich einzustehen für eine gerechtere Welt, eine sozialere Welt, eine solidarischere Welt, um die Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen, betonte Barbara Horlacher.

Den kulturellen Teil bestritt Olga Tucek, preisgekrönte Kabarettistin, Komponistin und Sängerin. Mit Wortwitz und scharfem Blick nahm sie aktuelle Themen- und Problemfelder aufs Korn.