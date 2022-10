Brugg Generationenprojekt ist eingeweiht: Wasserreservoir Mühleweier stärkt Versorgungssicherheit einer ganzen Region Der Neubau der IBB mit einem Fassungsvermögen von 1500 Kubikmetern trägt dem steigenden Wasserbedarf Rechnung. Zudem wird eine bessere Bewirtschaftung des Versorgungsnetzes möglich. Das Reservoir allein kommt auf 3,8 Millionen Franken zu stehen.

Der Blick in die Kammer des Wasserreservoirs Mühleweier wirkt beinahe mystisch. Louis Probst / Aargauer Zeitung

Noch ist es zwar nicht ganz fertig, das neue Reservoir Mühleweier der IBB Brugg unterhalb des Wasserschlossblicks am Bruggerberg. Lieferschwierigkeiten führen auch hier zu Verzögerungen. Am Samstag wurde aber das Bauwerk eingeweiht.

Am Morgen begrüsste IBB-CEO Eugen Pfiffner Vertretungen aus den Gemeinden Rüfenach und Gebenstorf, des Brugger Stadtrates, der Regionalen Wasserversorgung REWA – für welche die IBB die Geschäftsführung besorgt – sowie der am Bau beteiligten Unternehmungen. Am Nachmittag stand das Reservoir für die Bevölkerung offen. Dabei bestand die ziemlich einmalige Gelegenheit, eine in geradezu mystisches blaues Licht getauchte Reservoirkammer zu betreten.

Eine wegweisende Zusammenarbeit

Felix Kreidler, Leiter Ingenieur- und Service-Dienste IBB. Louis Probst / Aargauer Zeitung

«Das neue Reservoir Mühleweier ist ein Generationenprojekt», betonte Stadtrat Roger Brogli. «Und die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Gemeinden wird für weitere Projekte wegweisend sein.» Felix Kreidler, Leiter Ingenieur- und Service-Dienste IBB, wies auf die wichtige Funktion des neuen Reservoirs für die Gewährleistung der regionalen Versorgungssicherheit hin. «Wir haben genug Wasser», stellte er fest und schob nach:

«Aber die Verteilung ist schwierig.»

Das neue Reservoir Mühleweier, das ein Bauwerk aus dem Jahre 1914 ersetzt, ist auch mit dem Trinkwassernetz von Gebenstorf verbunden. Zudem kann mittels der beiden Pumpen im neuen Schieberhaus das höher gelegene Siedlungsgebiet von Rüfenach versorgt werden. Mit dem Fassungsvermögen von 1500 Kubikmetern – gegenüber den 200 Kubikmetern des alten Reservoirs – kann nicht nur dem steigenden Wasserbedarf Rechnung getragen werden. Kreidler sagte:

«Mit dem grösseren Volumen des Reservoirs wird auch eine bessere Bewirtschaftung des Versorgungsnetzes möglich.»

Gespeichert wird im neuen Reservoir Grundwasser. Dem Reservoir wird aber auch – nach entsprechender Aufbereitung – Quellwasser vom Bruggerberg zugeführt. Für diese Quellen, die im Durchschnitt zusammen pro Minute immerhin etwa 200 Liter Wasser liefern, ist zwischen dem neuen und dem alten Reservoir eine neue Brunnstube gebaut worden.

Investition in die Versorgungssicherheit

Simon Streit vom Ingenieurbüro Holinger AG. Louis Probst / Aargauer Zeitung

«Die Zahl, die am meisten interessiert, dürfte diejenige der Kosten sein», sagte Simon Streit vom Ingenieurbüro Holinger AG. «Am Schluss werden das hier gut fünf Millionen Franken sein. In diesem Betrag enthalten sind die Kosten für den Ausgleichsschacht; für Leitungen; für die neue Brunnstube sowie für die Verbindungsleitung nach Rüfenach. Das Reservoir allein kommt auf 3,8 Millionen Franken zu stehen. Diese Kosten müssen aber über die gesamte Lebensdauer der Anlage betrachtet werden.»

Als kostentreibenden Faktor nannte er den geologisch schwierigen Standort, der umfangreiche Hangsicherungen erforderlich machte. Bei der Standortwahl sei man aber eingeschränkt gewesen, weil das neue Reservoir Mühleweier mehr oder weniger auf dieselbe Höhenquote zu stehen kommen musste wie die bestehenden Reservoirs Galgenhübel und Brunnenmühle. Das Bauwerk sei zudem so ausgelegt, dass es auch Extremereignissen standhalten könne.

Stadtrat Roger Brogli (links) und IBB-CEO Eugen Pfiffner mit künftigen IBB-Kundinnen und -Kunden. Louis Probst / Aargauer Zeitung

Auch für den angesichts der viel beschworenen Strommangellage nicht auszuschliessenden Fall eines Stromausfalles ist vorgesorgt. Die Steuerung der Anlage kann über Batteriebetrieb für eine Dauer von sechs Stunden aufrechterhalten werden. Das gilt aber nicht für den Betrieb der Pumpen. «Wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, wo bei einem Stromausfall Notstromaggregate eingesetzt werden könnten», versicherte aber Eugen Pfiffner auf eine entsprechende Frage. «So beispielsweise beim Grundwasserpumpwerk Vorhard.»