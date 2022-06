Brugg Für Liegenschaft Annerstrasse laufen Verhandlungen mit Mietinteressenten Der frühere Standort vom Discounter Otto’s in Brugg ist nach wie vor zur Vermietung ausgeschrieben. Die Liegenschaftsbesitzerin sagt, was die Pläne sind.

Seit dem Auszug des Discounters Otto’s ist das Gebäude verwaist. mhu

Ruhig ist es geworden in und um die markante Liegenschaft an der Brugger Annerstrasse 10a. Im Herbst 2020 ist Discounter Otto’s ausgezogen und hat in kurzer Entfernung einen neuen Standort eröffnet im Rundbau am Neumarktplatz.

Das frühere Ladenlokal just beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg ist seither verwaist und – nach wie vor – zur Vermietung ausgeschrieben. Welches sind die Pläne für den zentral gelegenen, altehrwürdigen Bau?

Zwischennutzung oder langfristige Vermietung

In Studien seien verschiedene Szenarien für das Gebäude untersucht worden, antwortet die Liegenschaftsbesitzerin, die Profond Vorsorgeeinrichtung aus Zürich, auf diese Frage. Unterschiedliche Optionen würden im Moment parallel verfolgt. Denkbar sei einerseits eine Entwicklung in nächster Zeit – «dann wäre nur eine Zwischenvermietung möglich» – oder andererseits eine Sanierung und langfristige Vermietung.

Derzeit würden mit zwei Mietinteressenten konkrete Gespräche und Verhandlungen geführt für eine solche langfristige Nutzung, die auch für die Gemeinde vorteilhaft wäre. «Es ist am Ende im Interesse unserer Versicherten auch eine ökonomische Entscheidung», fasst die Profond Vorsorgeeinrichtung zusammen. Je nach An­forderungen und Bedürfnissen der Mietinteressenten könne der Investitionsbedarf etwas hoch sein.

Bis Herbst 2020 hatte Discounter Otto's seinen Standort an der Annerstrasse 10a. mhu (29. Juni 2018)

Grundsätzlich ist die Liegenschaftsbesitzerin offen sowohl für eine Vermietung als Ganzes als auch für eine Vermietung von Teilflächen. Eine öffentlichkeitswirksame Nutzung werde einer reinen Lagernutzung vorgezogen. Das Gebäude habe Charme, biete viel Raum – respektive Spielraum – für eine Vielzahl von Ideen und Nutzungen, stellt die Profond Vorsorgeeinrichtung fest. Die Flächen seien grosszügig und unverbaut, bis in das zweite Obergeschoss gut belichtet und bis in den dritten Estrich über einen Warenaufzug erschlossen.

Nach Corona zieht das Interesse wieder an

Corona habe die Nachfrage zwischenzeitlich gebremst, seit diesem Frühjahr bestehe aber wieder ein erfreuliches Interesse an den Räumlichkeiten, führt die Liegenschaftsbesitzerin abschliessend aus.

Auch wenn über mögliche Zeitpläne noch keine Aussagen gemacht werden können: Die Liegenschaftsbesitzerin ist zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden werden kann.